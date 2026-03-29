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सिपाही की सगाई में फायरिंग; पुरानी रंजिश में युवक ने किसान को मारी गोली, हालत गंभीर

सिपाही की सगाई में फायरिंग ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : सरधना थाना क्षेत्र के छुर गांव में शनिवार को उस समय कोहराम मच गया, जब एक सिपाही के 'मंढे' (सगाई) के दौरान अचानक गोली चल गई. वारदात में एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है. उसे नाजुक हालत में मेरठ रेफर किया गया है. उत्सव के माहौल में हुई इस वारदता से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है. पुलिस रंजिश में वारदात की बात कह रही है. आरोपी की तलाश पुलिस दबिश देने की बात कह रही है. घटना की जानकारी देते एसपी क्राइम अवनीश कुमार. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि ​सरधना थाना क्षेत्र के छुर गांव में शनिवार को यूपी पुलिस में सिपाही छुर गांव निवासी शिवा की सगाई का कार्यक्रम चल रहा था. घर में मेहमान और सगे-संबंधी मौजूद थे. कुछ लोग बैठक में शराब पी रहे थे. वहां गांव के रामवीर उर्फ भोलू भी मौजूद थे. शराब पीने के दौरान ही किसी बात को लेकर वहां कहासुनी शुरू हो गई. बात बढ़ने पर एक युवक ने तमंचा निकालकर रामवीर पर फायर झोंक दिया. गोली रामवीर के जबड़े में जा धंसी और वे वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े.