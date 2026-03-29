सिपाही की सगाई में फायरिंग; पुरानी रंजिश में युवक ने किसान को मारी गोली, हालत गंभीर
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 8:40 AM IST
मेरठ : सरधना थाना क्षेत्र के छुर गांव में शनिवार को उस समय कोहराम मच गया, जब एक सिपाही के 'मंढे' (सगाई) के दौरान अचानक गोली चल गई. वारदात में एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है. उसे नाजुक हालत में मेरठ रेफर किया गया है. उत्सव के माहौल में हुई इस वारदता से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है. पुलिस रंजिश में वारदात की बात कह रही है. आरोपी की तलाश पुलिस दबिश देने की बात कह रही है.
बताया गया कि सरधना थाना क्षेत्र के छुर गांव में शनिवार को यूपी पुलिस में सिपाही छुर गांव निवासी शिवा की सगाई का कार्यक्रम चल रहा था. घर में मेहमान और सगे-संबंधी मौजूद थे. कुछ लोग बैठक में शराब पी रहे थे. वहां गांव के रामवीर उर्फ भोलू भी मौजूद थे. शराब पीने के दौरान ही किसी बात को लेकर वहां कहासुनी शुरू हो गई. बात बढ़ने पर एक युवक ने तमंचा निकालकर रामवीर पर फायर झोंक दिया. गोली रामवीर के जबड़े में जा धंसी और वे वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े.
गोली चलने की आवाज गूंजते ही खुशियों वाले घर में चीख-पुकार मच गई. सगाई में आए मेहमानों और ग्रामीणों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसी हंगामे का फायदा उठाकर आरोपी युवक मौके से भाग निकला. घायल रामवीर को तुरंत सीएचसी पहुंचाया गया. जहां से डॉक्टरों ने मेरठ रेफर कर दिया. वारदात की सूचना मिलने पर एसपी क्राइम अवनीश कुमार और सीओ आशुतोष कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हमला पुरानी रंजिश से जुड़ा है. आरोपी के पिता की कुछ समय पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. जिसका जिम्मेदार वह घायल पक्ष को मानता है. इसी बदले में वारदात को अंजाम दिया गया है. गांव में लगे CCTV फुटेज के माध्यम से आरोपी की पहचान कर ली गई है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.
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