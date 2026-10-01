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मेरठ में 16 हजार दुकानों पर सीलिंग का खतरा: व्यापारियों ने दुकानों पर लगाए काले झंडे, अध्यादेश लाने की मांग

जोन-ए में 16,726 दुकानों पर सुप्रीम कोर्ट के सीलिंग और ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद व्यापारियों ने दुकानों पर काले झंडे लगाकर विरोध जताया है.

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व्यापारियों ने सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की, (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 9:01 PM IST

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​मेरठ: मेरठ शहर के जोन-ए में चिन्हित 16,726 अवैध और अनधिकृत निर्माणों को सील करने और ध्वस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पूरे शहर के व्यापारिक वर्ग को झकझोर कर रख दिया है. इस फैसले के बाद से शहर के हजारों व्यापारियों का रोजगार और रोजी-रोटी सीधे तौर पर खतरे में आ गई है.

संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर सदर बाजार, खैरनगर, शहर सराफा, कागजी बाजार और लाला का बाजार समेत प्रमुख बाजारों में हलचल तेज हो गई है. व्यापारियों ने प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई पर गहरा रोष जताते हुए अपनी-अपनी दुकानों पर काले झंडे लगाकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया है.

सीलिंग के आदेश पर भड़के मेरठ के व्यापारी, पीएम से मांगी राहत. (Video Credit: ETV Bharat)

30-40 सालों की अनदेखी और भ्रष्टाचार पर उठे सवाल: व्यापारियों का कहना है कि पिछले 30 से 40 सालों में ये तमाम निर्माण एमडीए और आवास विकास के अधिकारियों की सांठगांठ से खड़े हुए हैं. तत्कालीन अधिकारियों ने रिश्वतखोरी के चलते उस समय कोई कार्रवाई नहीं की और अब निर्दोष व्यापारियों को बेघर व बेरोजगार किया जा रहा है. सदर बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल जैन ने कहा कि व्यापारी कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. व्यापारियों ने मांग उठाई है कि जिन अधिकारियों ने ये निर्माण होने दिए, उनकी संपत्तियां जब्त कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए.

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अध्यादेश लाने की गुहार: व्यापारी संगठनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा है. मेरठ संयुक्त व्यापार संघ के उपाध्यक्ष तरुण गुप्ता और सचिन जैन ने कहा कि सरकार को मानवीय आधार पर बीच का रास्ता निकालना चाहिए. व्यापारी वर्ग चाहता है कि सरकार तुरंत अध्यादेश लाकर 'जो जहां है जैसा है' के आधार पर पुराने निर्माणों को नियमित करे. उनका कहना है कि नए निर्माणों पर भले ही सख्त नियम लागू किए जाएं, लेकिन पुराने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को राहत दी जानी चाहिए.

मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी: दुकानों पर काले झंडे लगाने के साथ ही व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, प्रदर्शन जारी रहेगा. भविष्य के लिए आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के नियम स्पष्ट करने की मांग भी जोर पकड़ रही है ताकि सीलिंग का डर हमेशा के लिए खत्म हो सके. व्यापारियों का कहना है कि यदि सरकार ने अध्यादेश लाकर राहत नहीं दी तो व्यापारिक वर्ग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगा. इस पूरी घटना ने शहर के व्यापारिक गलियारों में अनिश्चितता और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है.

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