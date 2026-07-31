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मेरठ की अचूक निशानेबाज बिटिया; रोज 50 किमी का सफर, जीते 50 से ज्यादा मेडल, ओलंपिक में जीत का सपना, पढ़िए गौरी की कहानी

गौरी के पिता विपिन के पास 15 बीघा जमीन है. बेटी को आगे बढ़ाने के लिए तमाम आर्थिक समस्याओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी है. शूटिंग वैसे भी महंगा खेल है. तीन तरह के अलग-अलग कॉम्पीटिशन के लिए weapon से लेकर टारगेट समेत पूरी किट की अलग-अलग आवश्यकता होती है. जब कॉम्पीटिशन होता है तो विपिन बेटी के लिए पिस्टल भी किराए पर लेते हैं. इतने पैसे नहीं हैं कि खुद की पिस्टल ले सकें.

गोरी कहती हैं कि वे अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती हैं और उसी के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं. कहती हैं, उनके पिता शूटिंग में जाना चाहते थे. चाहते थे कि वे देश के लिए मेडल लेकर आएं, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि पिता का एक्सीडेंट हो गया उनके सीधे हाथ की अंगुलियां और अंगूठा गंवाना पड़ा. पिता वर्षों तक बेड पर रहे. इससे शूटर बनने का उनका सपना टूट गया. बताती हैं, पिता बचपन से ही उन्हें निशानेबाजी सिखाना चाहते थे, इसीलिए जब वह महज 8 साल की थीं, तभी से निशानेबाजी में उतर गईं. जब हाइस्कूल के एक्जाम हुए तब उन्होंने ब्रेक लिया था, लेकिन इसके बाद फिर से अपनी धुन में जुट गईं. गौरी फिलहाल 12वीं में हैं और पढ़ाई के साथ खुद को निखार रही हैं.

मेरठ के अरनावली गांव के किसान विपिन सांगवान और उनकी बेटी गौरी की कहानी वाकई प्रेरणा देने वाली है. करीब 8 साल पहले विपिन ने बेटी को कामयाब शूटर बनाना जो बीड़ा उठाया, वो अब उस लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं. दरअसल, जिस उम्र में बच्चे खिलोनों से खेलते हैं, उस उम्र में नन्हीं सी बेटी गौरी ने हाथ में पिस्टल उठाई. फिर शुरू हुआ, खुद को निखारने-माहिर बनाने का लंबा सफर. 8 साल तक एक नियमित दिनचर्या, कड़ा अभ्यास. तब तक, जब तक कि निशाना सटीक न बैठे. पिता विपिन भी बेटी का हौसला बढ़ाते रहे. गौरी ने पिता की ख्वाहिश जानकर कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी. पिता ने रास्ता बताया और गौरी ने तेजी से अपने कदम मंजिल की ओर बढ़ाए. हाल ही में गौरी ने एयर पिस्टल के स्टेट टूर्नामेंट में गोल्ड अपने नाम किया है. अब तक वे 50 से ज्यादा मेडल जीत चुकी हैं. गौरी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग कर चुकीं हैं. वे दस मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं और अलग-अलग मंचों पर सराहना भी मिल चुकी है.

मेरठ: पिता का सपना था कि वे एक नामचीन शूटर बनें, देश के लिए मेडल जीतें, अपने जिले और राज्य का नाम रौशन करें. दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि एक हादसे ने उनका अंगूठा छीन लिया. इन सबके बावजूद उनका सपना नहीं टूटा. जो कारनामा वे खुद नहीं कर पाए, उसे उन्होंने अपनी बेटी के जरिए पूरा किया. आज मेरठ की गौरी को लोग 'शूटर बिटिया' के नाम से जानते हैं. गौरी जिस मुकाम पर हैं, वह उनके पूरे परिवार के संघर्ष की वजह से है. गौरी का संघर्ष आज भी जारी है. लक्ष्य वह मुकाम हासिल करना है, जहां उनके हाथ में तिरंगा हो और वे विश्व पटल पर उसे लहरा रही हों. एक छोटे से गांव की बिटिया निशानेबाजी में कदम दर कदम आगे बढ़ा रही है. 16 साल की उम्र में ही उसके नाम 50 से ज्यादा मेडल हैं. पढ़िए सुनील सिंह के संपादन में श्रीपाल तेवतिया की रिपोर्ट...

झोली में मेडल की भरमार. (Photo Credit; ETV Bharat)

हर दिन 50 किमी का सफर

गौरी बताती हैं कि वह अपने गांव अरनावली से हर दिन बड़ौत शूटिंग की प्रैक्टिस करने जाती हैं. लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा रोज करती हैं. कोच कपिल शर्मा बताते हैं कि जब गौरी 8 वर्ष की थी, तब उसके पिता गांव से इसे बस में बैठा देते थे. वे शूटिंग रेंज पर गौरी को रिसीव करते थे. शाम को ट्रेनिंग के बाद फिर दोबारा बस में बैठाया जाता था. यह रोज का सफर 8 साल पहले शुरू हुआ था और तब से लगातार गौरी प्रशिक्षण के लिए रोज यह परिक्रमा लगा रही हैं. हर दिन औसतन पांच से 6 घंटे तक शूटिंग की प्रैक्टिस करती हैं. साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देती हैं.

पिता विपिन कहते हैं, मैंने लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं किया है. अपनी बेटी को ज्यादा चाहता हूं और मैं इसे आगे बढ़ने का अवसर भी दिया. कहते हैं, मैं जो नहीं कर पाया, चाहता हूं कि मेरी बेटी वो करके दिखाए.

बचपन से शूटिंग में गौरी की लगन. (Photo Credit; ETV Bharat)

जब निराशा ने घेरा

विपिन बताते हैं कि जिस वक्त गौरी 10वीं में थी, तब ऐसी परिस्थिति बनी कि वे हताश हो गए थे. कारण यह था कि खेल के कारण स्कूल में अटेंडेंस थोड़ी कम हो सकती थी. जिस पर स्कूलों ने एडमिशन लेने से ही इनकार कर दिया था. जिस स्कूल में बेटी को पढ़ा रहे थे, वहां पिस्टल शूटिंग को sport मानने से ही मना कर दिया गया था. उन्होंने काफी निवेदन किया था कि बेटी के लिए थोड़ा समय खेल के लिए भी हो सके तो निकालने दें. साथ ही विषय भी स्कूल अपनी मर्जी से बदलने की जिद पर अड़ा था.

गौरी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीते मेडल (Photo Credit; ETV Bharat)

जबकि वे चाहते थे कि बेटी विज्ञान विषय के साथ ही पढ़ाई करे. स्कूल ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें बेटी को हुनरमंद बनाने के लिए स्कूल बदलना पड़ा. काफी चुनौतियां झेलते हुए उनकी बेटी अब साइंस विषय के साथ ही पढ़ रही है. साथ में मेडल भी ला रही है. अब गौरी की जहां पढ़ाई हो रही है, उस स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल से लेकर स्टूडेंट्स भी बेहद खुश हैं कि उनके यहां शूटर बिटिया पढ़ती है.

पिता और कोच के साथ गौरी. (Photo Credit; ETV Bharat)

मुश्किलों में बनती राह

पिता विपिन कहते हैं कि भले ही लाख परेशानियां उनके सामने क्यों न हों, बेटी को आगे बढ़ाने के लिए हर परेशानी का सामना करते हैं. इस खेल के लिए जो आवश्यक सामग्री है, वह काफी महंगी है, लेकिन उन्हें अपनी बिटिया के कोच का भी सहारा मिलता है और उनकी तरफ से लगातार कोशिश जारी है.

परिवार के साथ (Photo Credit; ETV Bharat)

विपिन बताते हैं कि उनके बड़े भाई की मौत हो चुकी है. ऐसे में दो परिवारों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है. परिवार की दूसरी बेटी ने अभी नीट पास किया है. बेटा भी पढ़ाई कर रहा है. विपिन भैंस भी पालते हैं, जिससे दूध बिक्री कर जरूरतें पूरी कर सकें. खेती करते हैं और उन्हें भरोसा है कि एक दिन यह तपस्या सफल होगी.

विजेता के तौर पर गौरी का सफर लगातार जारी है. (Photo Credit; ETV Bharat)

गौरी का सफर

गौरी बताती हैं कि अब तक 50 से ज्यादा मेडल जीत चुकी हैं. उनका सपना है कि देश के लिए ओलंपिक में जाकर मेडल लेकर आने का है. सीबीएसई क्लस्टर में भी काफी सारे मेडल अब तक गौरी जीत चुकी हैं, वहीं प्राइवेट टूर्नामेंट में भी कोई ना कोई मेडल लगातार लेकर आ रही हैं. हाल ही में दिल्ली में आयोजित 3 अप स्टेट शूंटिंग चैंपियनशिप की 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. गौरी ने बीते साल इंटर स्कूल यूपी चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था. इसके अलावा नॉर्थ जोन कंपटीशन में भी फर्स्ट पोजीशन रही है.

गौरी को सम्मान. (Photo Credit; ETV Bharat)

आईपीएल की तर्ज पर ही इस बार शूटिंग प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है, उसमें भी फाइनल के लिए चयन हो गया है. प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए गौरी देहरादून, भोपाल, केरल, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, अहमदाबाद समेत कई जगहों पर जा चुकी है. अभी गौरी .22 स्पोर्ट पिस्टल से तयारी कर रही हैं, जिसकी कीमत काफी जायदा होती है. ये सब उन्हें किराए पर लेना पड़ता है.

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