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सनसनीखेज़ : मेरठ के सदर में युवती का शव घर से बरामद, कंकाल के साथ महीनों रहता रहा रिटायर्ड क्लर्क पिता

मेरठ में हैरान करने वाला मामला सामने आया, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी.

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बेटी की लाश संग 5 महीने से रह रहा था बुजुर्ग पिता. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 7:46 AM IST

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Updated : April 11, 2026 at 10:57 AM IST

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मेरठ: जिले में एक युवती का कंकाल मिला है. यह कंकाल युवती के पिता के घर से बरामद हुआ है. पुलिस के मुताबिक युवती की मौत 5 महीने पहले ही हो चुकी थी. बेटी की लाश के साथ 76 वर्षीय पिता घर पर रह रहा था. यहीं नहीं वह झाड फूंक के चक्कर में भी फंसा था. शुक्रवार को पूरा मामला सामने आने के बाद हर कोई सन्न रह गया. पुलिस ने कंकाल बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस को घर से परफ्यूम की कई बोतलें मिली हैं. आशंका जताई जा रही है कि शव की संड़ाध को छुपाने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया होगा. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

क्या है पूरा मामला: मेरठ के सदर थाना क्षेत्र के तेली मोहल्ले में उदय भानु बिस्वास रहते हैं. वह माध्यमिक शिक्षा विभाग के दफ्तर में क्लर्क के पद से रिटायर हुए थे. उनकी इकलौती बेटी प्रियंका भी साथ रहती थी. प्रियंका प्राइवेट टीचर थी. वह एक निजी संस्थान में कम्प्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाती थी. प्रियंका डबल एम में और एमटेक थी.

13 साल पहले हुई थी पत्नी की मौत: पुलिस के मुताबिक 13 साल पहले उदय भानु की पत्नी शर्मिष्ठा की मौत हो गई थी. 2013 में उदय भानु वाराणसी में यूपी बोर्ड ऑफिस में जब तैनात थे तब वह घर नहीं आ पाते थे. इसको लेकर पत्नी शर्मिष्ठा नाराज रहती थी. अपनी मां की मौत के बाद बेटी प्रियंका सदमे में रहने लगी थी. वह एकदम शांत रहने लगी थी. कभी किसी से बात तक नहीं करती थी. उसे धीरे धीरे बीमारियों ने घेर लिया था. पिता के मुताबिक उसे काला पीलिया हो गया था. उदय भानु ने बेटी का ईलाज कराया था. अचानक दोनों कहीं गायब हो गए थे. बुजुर्ग हर किसी से बेटी का इलाज देहरादून में कराने की बात कहता था.

परिजन व हिंदूवादी नेता ने दी यह जानकारी. (etv bharat)

ऐसे खुला मामला: उदय के एक रिश्तेदार ने शुक्रवार को दिन में जब एक चाय की दुकान में उन्हें बैठे देखा तो पूछताछ की. पूछा कि अब उनकी बेटी प्रियंका की तबियत कैसी है, बुजुर्ग ने ये कहकर टाल दिया कि प्रियंका का देहरादून के एक अस्पताल में ईलाज चल रहा है. शक होने पर उनसे पूछताछ की तो काफी देर बाद भी जब बार बार उनसे पूछा जाता रहा तो उन्होंने बताया कि बेटी उनके पास ही है. मूल रूप से उदय भानु बिस्वास बंगाल के रहने वाले हैं . शुक्रवार की देर शाम रिश्तेदार जिद करके उदय भानु के घर को पहुंचे.

रिश्तेदारों ने घर में जैसे ही एंट्री की तो वहां उन्हें उन्होंने बताया कि बेटी घर में ही है. बेटी का कंकाल बेड पर था, ऊपर से एक कपड़ा ढका हुआ था, मानो कोई कपड़ा ओढ़कर सो रहा हो. घर में गंदगी का अम्बार लगा हुआ था.बुजुर्ग की आंखें डबड़बा रही थीं, रिश्तेदारों ने पुलिस बुलाई, पुलिस ने उस डेडबॉडी को कब्जे में ले लिया.

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पुलिस ने बरामद किया कंकाल. (etv bharat)

बुजुर्ग पिता ने पुलिस को ये बताया: बुजुर्ग पिता उदय भानु बिस्वास से पुलिस ने पूछताछ की तब उन्होंने बताया कि लाश उनकी बेटी प्रियंका बिस्वास की है जिसकी करीब 5 महीने पहले मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रियंका के रिश्तेदार बिस्वजीत कुमार विश्वास के मुताबिक उदय भानु विश्वास उनके चाचा लगते हैं. उनके मुताबिक 5 दिसंबर को आखिरी बार प्रियंका को देखा था. इसके बाद न प्रियंका दिखी और न ही उनके चाचा ने फोन किया.

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घर के बाहर जमा भीड़. (etv bharat)
घर से बरामद हुए ढेरों परफ्यूम की बोतलें: सीओ सिविल लाईन नवीना शुक्ला समेत स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उदय भानु बिस्वास पुलिस पूछताछ के बाद हिरासत में लेकर सदर बाजार थाने चले गए. काफी संख्या में परफ्यूम की छोटी-छोटी बोतल मिली है. पुलिस ने भी बताया है कि पूछताछ में पता चला है कि बेटी का किसी मौलवी से उपचार भी करा रहे थे. फिलहाल मौलवी से उपचार की बात के बाद हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने इस मामले में मौलवी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग उठाई है. सीओ सिविल लाईन नवीन शुक्ला का कहना है कि पूरे मामले में पड़ताल की जा रही है. डेड बॉडी बहुत ही खराब स्थिति में है. जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. ये भी पढ़ेंः गोद में बच्चा लेकर लखनऊ हाईकोर्ट की छत पर चढ़ी महिला, बोली- सुसाइड कर लूंगी, सिर्फ तारीख मिल रही

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Last Updated : April 11, 2026 at 10:57 AM IST

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