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मुश्किल 'फिजिक्स' को बनाया बच्चों का खेल: यूपी की इकलौती शिक्षिका शीतल देवल को नेशनल अवार्ड

हजारों में एक है शीतल: कुल 19000 सरकारी गैर सरकारी टीचर्स में से इनका चयन हुआ है. उनके अलावा तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, पुडुचेरी के एक एक शिक्षक ने भी अपनी जगह बनाई है. हजारों टीचर्स में से इन्हें चुना गया है. शिवनाडर फाउंडेशन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था.

मेरठ: जिले के कुढ़ला स्थित राजकीय हाईस्कूल में भौतिक विज्ञान विषय पढ़ाने वाली अध्यापिका शीतल देवल ने पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है. देश के बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए चुने गए 5 अध्यापकों में शीतल देवल का नाम शामिल है. शीतल प्रदेश की अकेली ऐसी शिक्षिका हैं. जिनको दिल्ली में शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया.

यह सभी के लिए बड़ी गर्व की बात है और जो उनका तरीका है बच्चों को पटाने का निश्चित ही उसे बच्चों को प्रेरणा मिलती है और आसानी से में समझ भी लेते हैं. उनके मॉडल को पेटेंट भी जल्द मिलने की उम्मीद है.- ओंकारनाथ शुक्ला, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद

मेरठ की शीतल देवल देश के टॉप-5 शिक्षकों में शामिल (Photo Credit: ETV Bharat)

मुश्किल 'फिजिक्स' को बनाया बच्चों का खेल: विज्ञान विषय को आसानी से नहीं समझा जा सकता कई बार बच्चे चकरा जाते हैं. खास तौर से भौतिक विज्ञान (फिजिक्स) की बात करें तो वहां प्रकाश की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझना कई बार बच्चों को उबाऊ लगने लगता है लेकिन मेरठ जिले के कुढ़ला स्थित राजकीय हाईस्कूल में भौतिक विज्ञान विषय पढ़ाने वाली अध्यापिका शीतल देवल इस विषय को इतना रोचक और दिलचस्प बच्चों के लिए बना दिया कि बच्चे उनके बनाए गए खास प्रोटोटाइप के माध्यम से खेल खेल में प्रकाश की तमाम तकनीक को न सिर्फ समझ लेते हैं बल्कि उन्हें आसानी से सब याद भी हो जाता है.



शिव नाडर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करेंगी सम्मानित (Photo Credit: ETV Bharat)

देश की बेस्ट टीचर!: अब उनके इस हुनर की वजह से उन्हें देश की उन 5 टीचर्स में चुना गया है. विशेष रूप से भौतिक विज्ञान विषय वर्ग में शीतल को यूपी से अकेले चुना गया है. जिसमें सरकारी और निजी स्कूलों के टीचर्स में से ये चयन हुआ है.

शीतल देवल: मिला बेस्ट टीचर अवार्ड (Photo Credit: ETV Bharat)

बच्चों को पढ़ाने के लिए खास तरह का टीएलएम (TLM - Teaching Learning Material) बनाया है, जिससे आसानी से बच्चे दिलचस्पी लेते हुए भौतिक विज्ञान जैसे विषय की बारिकियों को न सिर्फ सीखते हैं, बल्कि खुशी खुशी उन्हें physics याद हो जाती है.- शीतल देवल, बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित

शिक्षिका शीतल देवल का अनोखा प्रोटोटाइप चमका (Photo Credit: ETV Bharat)

पहले भी मिल चुका है सम्मान: आमतौर पर क्या होता है कि बच्चे किसी भी डायग्राम को देखकर कई बार घबरा जाते हैं. क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनमें अधिकांश ग्रामीण अंचल के होते हैं. लेकिन अलग तरह से जब उन्हें उसके बारे में बताया जाता है तो जब वे उसे आंखों से देखते हैं तो फिर रिलेट करते हैं.उनके लिए समझना भी बेहद आसान हो जाता है, सीखना आसान हो जाता है. हर वर्ष प्रदेश भर में समग्र शिक्षा की टीएलएम एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है. उसमें भी बीते दो वर्ष से शीतल देवल ने प्रदेश में फिजिक्स में प्रथम स्थान पाया है. राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली बाल विज्ञान प्रदर्शनी में भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है. बीते साल पहली बार प्रदेश में नव प्रवर्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, उसमें भी उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था उसे वक्त जो प्रोटोटाइप तैयार किया गया था उसे मॉडल को भी पेटेंट के लिए भेजा गया है.

शीतल देवल ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आसान की भौतिक विज्ञान (Photo Credit: ETV Bharat)

फिजिक्स में प्रकाशिकी (Optics) ऐसी शाखा है जो बच्चों को हमेशा सिरदर्द लगने लगती है, खास TLM के माध्यम प्रकाश, उसके गुणों, व्यवहार और पदार्थ के साथ उसकी अंतःक्रियाओं के अध्ययन को जब बच्चों को बताते हैं तो वे आसानी से समझते हैं. प्रकाश की ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिन्हें बच्चे डायग्राम या पिक्चर से ही पढ़ते आए हैं.- शीतल देवल, बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित

पहले भी मिल चुका है सम्मान (Photo Credit: ETV Bharat)

रटना भूल जाओ! खेल-खेल में सीखो Physics: शीतल देवल बताती हैं कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाते हुए महसूस किया कि बच्चे जब किसी विषय से डरने लगते हैं तो फिर उन पर उनकी कमान भी खत्म होती चली जाती है और इसीलिए उन्होंने फिजिक्स विषय को आसान बनाने की कोशिश की. इसीलिए TLM का सहारा लिया. काफी प्रयास करके उन्हें समझाने के लिए कोशिश की, जिससे कि फिजिक्स से उन्हें डर न लगे बल्कि, आसानी से सीख जाएं ये एक प्रयास किया.

रटंत विद्या को कहा 'बाय-बाय'! (Photo Credit: ETV Bharat)

इस काम में उनके पति भी उनका काफी सपोर्ट किया है और उन्होंने भी साथ दिया और इस नतीजे पर पहुंचे कि लेजर लाइट के माध्यम से बच्चों को भौतिक विज्ञान को आसानी से पढ़ाया और समझाया जा सकता है.- शीतल देवल, बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित



पांच टॉप टीचरों में एक को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से 10 दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिताने को मिलेंगे. शीतल कहती हैं कि जब वो पढ़ाई की थी तो खुद भी ये समस्याएं झेली हैं. समस्या से ही समाधान की रोशनी उन्होंने निकाली हैं.

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