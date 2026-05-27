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मेरठ में मेडिकल फ्रॉड: निजी अस्पताल ने बुजुर्ग को बताया फर्जी HIV पॉजिटिव; 2 लाख ठगे, पीड़ित ने घर गिरवी रखा

इलाज के लिए गिरवी रखना पड़ा अपना घर: अस्पताल प्रशासन ने कुछ बुनियादी जांचें कीं और परिजनों को एक फर्जी जांच रिपोर्ट दिखाते हुए दावा किया कि बुजुर्ग एचआईवी पॉजिटिव हैं. पीड़ित बुजुर्ग की बहू रूबी ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उनके ससुर को सिर्फ सांस और बीपी की तकलीफ थी. इलाज के नाम पर उनसे करीब 2 लाख रुपये ऐंठ लिए गए, जिसके लिए उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा. पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने अस्पताल के भारी-भरकम बिलों का भुगतान करने के लिए अपनी पूरी जमा-पूंजी लगा दी थी.

'शीला हॉस्पिटल' ने दिखाया HIV का डर: कंकरखेड़ा के 'शीला हॉस्पिटल' पर आरोप लगा है कि उन्होंने बुजुर्ग मरीज को एचआईवी होने की झूठी रिपोर्ट दिखाकर उनके परिवार को बुरी तरह डराया. मरीज की गंभीर स्थिति और बीमारी के डर का बेजा फायदा उठाकर अस्पताल ने इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूल ली. बागपत जिले के निवासी मोहम्मद अशरफ को सांस लेने में गंभीर तकलीफ होने के कारण मेरठ रेफर किया गया था. परिजनों ने उन्हें आनन-फानन में मेरठ के कंकरखेड़ा स्थित शीला हॉस्पिटल में भर्ती कराया था.

मेरठ: मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक निजी अस्पताल पर एक बुजुर्ग को फर्जी HIV पॉजिटिव बताकर लाखों रुपये की ठगी करने का गंभीर आरोप लगा है. इस झूठी जांच रिपोर्ट के कारण न केवल पीड़ित परिवार को भारी-भरकम आर्थिक चपत लगी, बल्कि समाज और रिश्तेदारों ने भी उनसे दूरी बना ली.

रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने बना ली दूरी: जैसे ही बुजुर्ग के HIV पॉजिटिव होने की अफवाह इलाके और रिश्तेदारों में फैली, पीड़ित परिवार के लिए स्थितियां बदतर हो गईं. समाज में सनसनी फैल गई और पड़ोसियों व सगे-संबंधियों ने छुआछूत और डर के मारे पीड़ित परिवार से दूरी बना ली. इस सामाजिक दंश ने पूरे परिवार को मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़कर रख दिया. बदनामी के खौफ और डर के मारे परिवार के सदस्यों ने कई दिनों तक घर में खाना तक नहीं खाया.

सरकारी अस्पताल की जांच में रिपोर्ट आई निगेटिव: परिजनों को जब निजी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर शक हुआ, तो उन्होंने मरीज को वहां से डिस्चार्ज करा लिया. इसके बाद उन्होंने बागपत जिला अस्पताल ले जाकर बुजुर्ग की दोबारा HIV जांच कराई. सरकारी अस्पताल की दूसरी जांच में बुजुर्ग की रिपोर्ट पूरी तरह से निगेटिव आई, जिससे साफ हो गया कि शीला हॉस्पिटल ने उनके साथ धोखाधड़ी की थी. जब पीड़ित परिवार ने निजी अस्पताल प्रबंधन से अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी जाने लगीं.

सीएमओ डॉ. अशोक कटारिया ने दिए जांच के आदेश: परेशान होकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लिखित शिकायत की. इस पूरे गंभीर प्रकरण पर मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कटारिया ने तत्काल संज्ञान लिया है. उन्होंने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बागपत के निवासी मोहम्मद अशरफ की शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर अस्पताल के खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

लाइसेंस रद्द करने और जेल भेजने की मांग: पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद कंकरखेड़ा थाना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है. पुलिस इस बात की गहन जांच कर रही है कि अस्पताल ने किस आधार पर रिपोर्ट तैयार की थी. क्या यह किसी बड़े और संगठित मेडिकल धोखाधड़ी रैकेट का हिस्सा है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है. पीड़ित परिवार ने मांग की है कि ऐसे जालसाज अस्पताल का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए और दोषियों को सख्त सजा मिले.

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