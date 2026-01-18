ETV Bharat / state

मेरठ में स्वर्गवासियों के जाने के बाद अब नहीं होगा प्रदूषण, शहर को मिलने जा रहा Green Crematorium

मेरठ शहर में Green Crematorium की सौगात मिलने जा रही है. चिताओं के जलने से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण से लोगों को मुक्ति मिलेगी.

Green Crematorium Meerut
Green Crematorium बनने से मेरठवासियों को मिलेगी बड़ी राहत. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 1:54 PM IST

5 Min Read
मेरठ: पश्चिमी यूपी के मेरठ में अब अब लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम ने सूरजकुण्ड में स्थित शवदाह गृह परिसर में Green Crematorium बनाने का निर्णय लिया है.

बता दें कि शहर के बीच में स्थित इस शमशान घाट पर महीने में औसतन 250 से 300 शव का अंतिम संस्कार होता है. चिताओं के जलने से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण से लोगों को मुक्ति मिल सकेगी.

Green Crematorium बनने से मेरठ शहर और पीड़ित परिजनों को मिलेगी राहत. (ETV Bharat)

पश्चिमी यूपी का मेरठ एक ऐसा शहर है, जहां शहर के बीचो-बीच हर दिन चिता जलती हैं, क्योंकि शहर के मध्य क्षेत्र में शमशान घाट स्थित है. शहर के सूरजकुण्ड में स्थित शमशान घाट पर हर दिन ऐसे परिवारों का आना-जाना लगा रहता है, जिनके अपने अज़ीज स्वर्गवासी हो जाते हैं.

Green Crematorium Meerut
Green Crematorium बनने राह पर मेरठ शहर. (ETV Bharat)

मेरठ शहर के बीचो-बीच स्थित शवदाह गृह पर सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से लेकर देर शाम तक हर कंधा देकर दुखी मन से अपनों की अर्थी लेकर पहुंचते हैं. क्योंकि ये श्मशान घाट शहर का सबसे प्रमुख श्मशान घाट है, जिस वजह से यहां मेरठ शहर में जो लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं. उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहीं होती है.

Green Crematorium Meerut
Green Crematorium बनने से प्रदूषण से मेरठ सिटी को काफी राहत मिलेगी. (ETV Bharat)

ऐसे में सूरजकुण्ड इलाके में प्रदूषण की भी स्थिति बनी ही रहती है. नजदीक में रहने वाले लोगों का तो यहां तक भी कहना है कि कई बार उनकी छतों पर भी राख जम जाती है.

Green Crematorium Meerut
मेरठ के सूरजकुंड श्मशान घाट का एक दृश्य. (ETV Bharat)

वहीं शमशान घाट में जलने वाली चिताओं की Smell तो जैसे उनके जेहन में रच बस गई है. स्थानीय निवासी प्रशांत वर्मा कहते हैं कि सूरजकुण्ड इलाका वह इलाका है, जहां खेल के उत्पाद भी बड़ी संख्या में बनाए जाते हैं.

वहीं भारत का देश का जो प्रमुख खेल उत्पादों का भी प्रमुख बाजार सूरजकुण्ड है. यहां देश भर से ही नहीं देश के बाहर से भी लोग Sports से संबंधित उत्पाद (Products) लेने आते हैं.

Green Crematorium Meerut
मेरठ के सूरजकुंड श्मशान घाट पर आए हुए परिजन. (ETV Bharat)

ऐसे में अब मेरठ नगर निगम ने इस क्षेत्र को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कोशिश शुरू कर दी हैं. मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने ईटीवी भारत को बताया कि अभी तक जितने भी हमारे श्मशान घाट होते हैं, वहां परंपरागत तरीके से लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है. ऐसे में तमाम जो धूल के कण होते हैं, वह लोगों को कई बार परेशानी खड़ी करते हैं. उनसे कई लोगों को दिक्कत भी हो सकती है.

Green Crematorium Meerut
मेरठ शहर में बनने जा रहा Green Crematorium. (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए और वहां होने वाली अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों को भी ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कुछ प्रयास किए हैं.

Green Crematorium Meerut
मेरठ शहर में Green Crematorium बनने से लोगों को राहत मिलेगी. (ETV Bharat)

वह आगे कहते हैं कि "ऐसे में हमारे मन में एक प्लान आया कि क्यों ना इस तरफ काम किया जाए. इसी उद्देश्य से ग्रीन क्रेमेटोरियम बनाने की कार्ययोजना बनाई. अब यहां खास ग्रीन क्रेमेटोरियम होगा. इसमें सभी परम्पराओं का भी निर्वहन किया जा सकेगा, यहां एडवांस तकनीकी का सहारा भी लिया जाएगा."

उन्होंने बताया कि "मॉर्डर्न चेंबर के माध्यम से अंतिम संस्कार के दौरान की सभी प्रक्रिया को सरलता से करते हुए Clean Air को तकनीकी रूप से समृद्ध हाई एक्सॉस्ट फिल्टर के माध्यम से निकाल सकेंगे. ऐसे में जो भी अंतिम संस्कार के बाद के तत्व शेष जैसे अस्थियां या राख रहती है, उसके लिए बेहद ही हाई स्टैंडर्ड के फ़िल्टर्स की मदद से किसी भी तरह के वातावरण में प्रदूषण किये बिना अलग हो जाएगी. इस साल में मेरठ में सूरजकुण्ड से ये शुरुआत हो जाएगी."

Green Crematorium Meerut
मेरठ शहर को Green Crematorium मिलेगा. (ETV Bharat)

नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने ये बताया कि "वहां बैठने की व्यवस्था से लेकर उस वातावरण को लेकर भी योजना बनाई गई है." वह कहते हैं कि "जब भी कभी लोग किसी के अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, तो वहां का माहौल गममय होता है. अपनों से बिछड़ने का दर्द लोगों के चेहरे और दिल में होता है. ऐसे में उस वातावरण में क्या क्या चीजें हो सकती हैं उन पर विचार किया."

इसके अलावा सौरभ गंगवार ने ये भी बताया कि वहां बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था से लेकर अलग से इंतजाम के अलावा माहौल के मुताबिक संगीत की ध्वनि के लिए व्यवस्था की जाएगी. इससे यहां आने पर किसी भी व्यक्ति की जो मनोदशा होती है, वह यहां अवसाद जैसी स्थिति से गुजरते हुए भी जो दुनिया से अलविदा कहकर गए हैं, उनकी वजह से यहां बैठें तो उन्हें एक उचित माहौल मिल सके, शांति महसूस हो.

इस तरह से देखें तो यहां दिन के समय शहर के लोगों को हर दिन न सिर्फ चिताओं से निकलने वाले धुएं से काफी परेशानी होती है. यहां पर 8 से 10 डेड बॉडी रेग्युलर जलाई जाती हैं.

