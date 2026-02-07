ETV Bharat / state

मेरठ स्क्रैप कारोबारी हत्याकांड; परिजनों ने शव सड़क पर रखकर किया हंगामा, एक आरोपी गिरफ्तार

मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया. ( Photo Credit; Meerut Police )

मेरठ : नौचंदी थाना से करीब 50 मीटर दूरी पर जैदी फार्म के पास स्क्रैप कारोबारी असलम (35) की शुक्रवार शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोपियों ने उसके साथी शोएब (22) को भी गोली मारकर घायल कर दिया. हमले से नाराज शनिवार को परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया और हंगामा करने लगे.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया. असलम के पिता की तहरीर पर आठ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी समीर को दबोच लिया है. जबकि अन्य की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई है.

​पोस्टमॉर्टम के बाद शनिवार को असलम का शव घर लाया गया, तो परिजनों और स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा. ​परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और ​पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. परिजनों ने सभी नामजद आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा. सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने परिजनों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खोला गया और परिजन शव को सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए सहमत हुए.