ETV Bharat / state

संगीत सोम के बिगड़े बोल; अखिलेश यादव के लिए कही बेतुकी बात, समझाया PDA का फुलफॉर्म

मेरठ : अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले पूर्व विधायक और बीजेपी नेता संगीत सोम ने धुरंधर फिल्म से जोड़कर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बेतुकी टिप्पणी की है. साथ ही संगीत सोम ने अखिलेश यादव के PDA फार्मूले को लेकर अपनी नजरिया जाहिर किया है.

सरधना विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर गांव में सोमवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में संगीत सोम ने कहा कि PDA का मतलब A से अखिलेश, A से अतीक है A से अल्लाह है. इस दौरान संगीत सोम ने सपा अध्यक्ष पर अतीक अहमद, अशरफ जैसे कई माफिया से संबंध होने की बात दोहराई. संगीत सोम ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर बेतुके जुबानी हमलों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के समय मायावती की हत्या करवाने की कोशिश का भी जिक्र किया.



फिल्म धुरंधर का हवाला देते हुए बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि फिल्म समाज को एक नई दिशा प्रदान करती है. जिस तरह से फिल्म धुरंधर में धुरंधरों ने पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों का सफाया किया. वही काम अब यहां की जनता करेगी. कहा, जनता के बीच मौजूद धुरंधर घर में घुसकर आतंकियों का बाहर करेंगे. संगीत सोम ने दोहराया कि वह आज भी अकेले सौ विधायकों के बराबर हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे.

