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MLC चुनाव 2026: मेरठ-सहारनपुर सीट पर मतदाता हैरान, बोले- "जब नेता पूछने ही नहीं आए तो क्यों दें वोट"

प्रत्याशियों के गायब रहने से नाराज दिखे स्नातक और शिक्षक मतदाता ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ-सहारनपुर खंड में 23 अक्टूबर को विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन सीटों के लिए मतदान होना है. चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और पोलिंग पार्टियों को भी रवाना कर दिया गया है. लेकिन चुनाव से पहले कई मतदाता प्रत्याशियों के रवैये को लेकर हैरान हैं. उनका कहना है कि इस बार न तो प्रत्याशी उनसे संपर्क कर रहे हैं और न ही उन्हें यह पता है कि मैदान में कौन-कौन उम्मीदवार हैं.

ईटीवी भारत ने मेरठ में ऐसे कई मतदाताओं से बातचीत की, जो पहले भी स्नातक एमएलसी चुनाव में मतदान करते रहे हैं. इन मतदाताओं का कहना है कि पिछले चुनावों में प्रत्याशी और उनके समर्थक वोट मांगने के लिए घरों तक पहुंचते थे. लोगों से मतदान करने की अपील की जाती थी और कई बार मतदाताओं को वोट बनवाने के लिए भी प्रेरित किया जाता था. लेकिन इस बार चुनाव प्रचार का वैसा माहौल नजर नहीं आ रहा है.

मेरठ-सहारनपुर स्नातक एमएलसी चुनाव: दिनेश गोयल और प्रमेंद्र भाटी के बीच कड़ा मुकाबला. (Video Credit: ETV Bharat) इस बार किसी ने संपर्क तक नहीं किया: मेरठ की रहने वाली कविता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और स्नातक भी हैं. उन्होंने बताया कि पिछले चुनावों में प्रत्याशी और उनके समर्थक उनसे संपर्क करते थे और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते थे. लेकिन इस बार अब तक कोई उनसे वोट मांगने नहीं आया है. कविता के मुताबिक, उन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि चुनाव में कौन-कौन प्रत्याशी मैदान में हैं. कविता ने कहा कि पहले प्रत्याशी या उनके समर्थक उनसे संपर्क कर मतदान करने की अपील करते थे. कई बार लोग अपने पक्ष में वोट डालने के लिए आग्रह भी करते थे. हालांकि, वह कहती हैं कि किसी के संपर्क करने या न करने से उनकी मतदान करने की जिम्मेदारी नहीं बदलती. उनके मुताबिक, इस बार प्रत्याशियों का मतदाताओं से संपर्क न करना यह संकेत देता है कि वे जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में हो सकते हैं. 25 साल से वोट डाल रहे सुनील कुमार सागर भी हैरान: स्नातक एमएलसी चुनाव के मतदाता सुनील कुमार सागर मेरठ के सिखेड़ा गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि वह करीब 25 साल से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदान करते आ रहे हैं. लेकिन इस बार उन्हें चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में ही जानकारी नहीं है. उनका कहना है कि किसी भी प्रत्याशी ने उनसे संपर्क कर वोट मांगने की कोशिश नहीं की. सुनील कुमार सागर के मुताबिक, पहले प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं तक पहुंचते थे और मतदान करने की अपील करते थे. इस बार ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है. उन्हें लगता है कि प्रत्याशी या तो मतदाताओं के अपने आप मतदान करने पहुंचने को लेकर आश्वस्त हैं या फिर वे केवल कुछ चुनिंदा लोगों से ही संपर्क कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इतने वर्षों में पहली बार वह चुनाव से पहले इस तरह की स्थिति देख रहे हैं. मतदाता बोले- जब प्रत्याशियों को हमारी चिंता नहीं, तो हम क्यों जाएं: बुजुर्ग मतदाता नेपाल सिंह ने बताया कि उन्हें चुनाव की जानकारी अखबार और मीडिया के माध्यम से मिली. हालांकि, उन्हें यह नहीं पता कि कौन-कौन प्रत्याशी मैदान में हैं और किस उम्मीदवार को किस पार्टी का समर्थन प्राप्त है. उन्होंने कहा कि पहले वह दूसरे स्नातकों को भी वोट बनवाने के लिए प्रेरित करते थे. प्रत्याशी और उनके समर्थक भी लोगों से संपर्क कर मतदान के प्रति जागरूक करते थे. नेपाल सिंह के मुताबिक, इस बार उनके इलाके में किसी प्रत्याशी ने उनसे संपर्क नहीं किया. उन्होंने बताया कि वह करीब 53 साल पहले स्नातक हुए थे और लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया को देखते आ रहे हैं. इस बार प्रत्याशियों की ओर से संपर्क न किए जाने से वह निराश हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि जब प्रत्याशियों को मतदाताओं की चिंता नहीं है, तो उनके जैसे वरिष्ठ नागरिक मतदान केंद्र तक जाने की जरूरत क्यों महसूस करें. लोकतंत्र में मतदान करना जरूरी: नेपाल सिंह का मानना है कि प्रत्याशी आमतौर पर अपने मतदाताओं की सूची तैयार करते हैं और उसी के हिसाब से जनसंपर्क की योजना बनाते हैं. ऐसे में संभव है कि उन्हें उनके वोट की जरूरत महसूस न हुई हो. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना जरूरी है. प्रत्याशियों को मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें अपने मुद्दों और योजनाओं के बारे में बताना चाहिए. युवा मतदाताओं को भी नहीं मिल रहा प्रत्याशियों का संदेश: मेरठ के एक युवा स्नातक मतदाता ने बताया कि पिछले चुनावों में प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं को खोजते हुए उनके पास पहुंचते थे. वे लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करते थे और अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते थे. लेकिन इस बार किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है. युवा मतदाता के मुताबिक, ऐसा लगता है कि प्रत्याशी मानकर चल रहे हैं कि मतदाता अपने आप वोट डालने पहुंच जाएंगे. उन्होंने यह भी आशंका जताई कि प्रत्याशी शायद केवल अपने कुछ चुनिंदा मतदाताओं तक ही पहुंच रहे हों. उनके मुताबिक, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कम से कम अपने मतदाताओं को यह बताना चाहिए कि वे किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं. जनसंपर्क से मतदाताओं को प्रत्याशी की प्राथमिकताओं और योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है. इस बार ऐसा न होने से कई मतदाता हैरान हैं.