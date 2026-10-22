MLC चुनाव 2026: मेरठ-सहारनपुर सीट पर मतदाता हैरान, बोले- "जब नेता पूछने ही नहीं आए तो क्यों दें वोट"
मेरठ में प्रत्याशियों के जनसंपर्क न करने से स्नातक और शिक्षक मतदाता नाराज हैं.. जानिए चुनावी समीकरण संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की इस स्पेशल रिपोर्ट में...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 7:44 PM IST
मेरठ: मेरठ-सहारनपुर खंड में 23 अक्टूबर को विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन सीटों के लिए मतदान होना है. चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और पोलिंग पार्टियों को भी रवाना कर दिया गया है. लेकिन चुनाव से पहले कई मतदाता प्रत्याशियों के रवैये को लेकर हैरान हैं. उनका कहना है कि इस बार न तो प्रत्याशी उनसे संपर्क कर रहे हैं और न ही उन्हें यह पता है कि मैदान में कौन-कौन उम्मीदवार हैं.
ईटीवी भारत ने मेरठ में ऐसे कई मतदाताओं से बातचीत की, जो पहले भी स्नातक एमएलसी चुनाव में मतदान करते रहे हैं. इन मतदाताओं का कहना है कि पिछले चुनावों में प्रत्याशी और उनके समर्थक वोट मांगने के लिए घरों तक पहुंचते थे. लोगों से मतदान करने की अपील की जाती थी और कई बार मतदाताओं को वोट बनवाने के लिए भी प्रेरित किया जाता था. लेकिन इस बार चुनाव प्रचार का वैसा माहौल नजर नहीं आ रहा है.
इस बार किसी ने संपर्क तक नहीं किया: मेरठ की रहने वाली कविता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और स्नातक भी हैं. उन्होंने बताया कि पिछले चुनावों में प्रत्याशी और उनके समर्थक उनसे संपर्क करते थे और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते थे. लेकिन इस बार अब तक कोई उनसे वोट मांगने नहीं आया है. कविता के मुताबिक, उन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि चुनाव में कौन-कौन प्रत्याशी मैदान में हैं.
कविता ने कहा कि पहले प्रत्याशी या उनके समर्थक उनसे संपर्क कर मतदान करने की अपील करते थे. कई बार लोग अपने पक्ष में वोट डालने के लिए आग्रह भी करते थे. हालांकि, वह कहती हैं कि किसी के संपर्क करने या न करने से उनकी मतदान करने की जिम्मेदारी नहीं बदलती. उनके मुताबिक, इस बार प्रत्याशियों का मतदाताओं से संपर्क न करना यह संकेत देता है कि वे जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में हो सकते हैं.
25 साल से वोट डाल रहे सुनील कुमार सागर भी हैरान: स्नातक एमएलसी चुनाव के मतदाता सुनील कुमार सागर मेरठ के सिखेड़ा गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि वह करीब 25 साल से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदान करते आ रहे हैं. लेकिन इस बार उन्हें चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में ही जानकारी नहीं है. उनका कहना है कि किसी भी प्रत्याशी ने उनसे संपर्क कर वोट मांगने की कोशिश नहीं की.
सुनील कुमार सागर के मुताबिक, पहले प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं तक पहुंचते थे और मतदान करने की अपील करते थे. इस बार ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है. उन्हें लगता है कि प्रत्याशी या तो मतदाताओं के अपने आप मतदान करने पहुंचने को लेकर आश्वस्त हैं या फिर वे केवल कुछ चुनिंदा लोगों से ही संपर्क कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इतने वर्षों में पहली बार वह चुनाव से पहले इस तरह की स्थिति देख रहे हैं.
मतदाता बोले- जब प्रत्याशियों को हमारी चिंता नहीं, तो हम क्यों जाएं: बुजुर्ग मतदाता नेपाल सिंह ने बताया कि उन्हें चुनाव की जानकारी अखबार और मीडिया के माध्यम से मिली. हालांकि, उन्हें यह नहीं पता कि कौन-कौन प्रत्याशी मैदान में हैं और किस उम्मीदवार को किस पार्टी का समर्थन प्राप्त है. उन्होंने कहा कि पहले वह दूसरे स्नातकों को भी वोट बनवाने के लिए प्रेरित करते थे. प्रत्याशी और उनके समर्थक भी लोगों से संपर्क कर मतदान के प्रति जागरूक करते थे.
नेपाल सिंह के मुताबिक, इस बार उनके इलाके में किसी प्रत्याशी ने उनसे संपर्क नहीं किया. उन्होंने बताया कि वह करीब 53 साल पहले स्नातक हुए थे और लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया को देखते आ रहे हैं. इस बार प्रत्याशियों की ओर से संपर्क न किए जाने से वह निराश हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि जब प्रत्याशियों को मतदाताओं की चिंता नहीं है, तो उनके जैसे वरिष्ठ नागरिक मतदान केंद्र तक जाने की जरूरत क्यों महसूस करें.
लोकतंत्र में मतदान करना जरूरी: नेपाल सिंह का मानना है कि प्रत्याशी आमतौर पर अपने मतदाताओं की सूची तैयार करते हैं और उसी के हिसाब से जनसंपर्क की योजना बनाते हैं. ऐसे में संभव है कि उन्हें उनके वोट की जरूरत महसूस न हुई हो. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना जरूरी है. प्रत्याशियों को मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें अपने मुद्दों और योजनाओं के बारे में बताना चाहिए.
युवा मतदाताओं को भी नहीं मिल रहा प्रत्याशियों का संदेश: मेरठ के एक युवा स्नातक मतदाता ने बताया कि पिछले चुनावों में प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं को खोजते हुए उनके पास पहुंचते थे. वे लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करते थे और अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते थे. लेकिन इस बार किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है. युवा मतदाता के मुताबिक, ऐसा लगता है कि प्रत्याशी मानकर चल रहे हैं कि मतदाता अपने आप वोट डालने पहुंच जाएंगे.
उन्होंने यह भी आशंका जताई कि प्रत्याशी शायद केवल अपने कुछ चुनिंदा मतदाताओं तक ही पहुंच रहे हों. उनके मुताबिक, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कम से कम अपने मतदाताओं को यह बताना चाहिए कि वे किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं. जनसंपर्क से मतदाताओं को प्रत्याशी की प्राथमिकताओं और योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है. इस बार ऐसा न होने से कई मतदाता हैरान हैं.
मेरठ-सहारनपुर स्नातक एमएलसी चुनाव में आठ प्रत्याशी मैदान में: मेरठ-सहारनपुर खंड स्नातक विधान परिषद सीट पर इस बार कुल आठ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा विधायक दिनेश गोयल पर एक बार फिर भरोसा जताया है. समाजवादी पार्टी की ओर से प्रमेंद्र सिंह भाटी चुनाव मैदान में हैं. इनके अलावा छह निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.
निर्दलीय उम्मीदवारों में अमित कुमार जैन, दुष्यंत, मोहम्मद अकरम राजा, राहुल कुशवाहा, विजय कुमार त्यागी और विक्रांत त्यागी शामिल हैं. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, पूरे मेरठ-सहारनपुर खंड में करीब 1,28,595 स्नातक मतदाता हैं. इनमें मेरठ जिले के 15,600 से अधिक मतदाता शामिल हैं. मेरठ जिले में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 77 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पूरे खंड में कुल 127 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं.
नौ जिलों के स्नातक मतदाता करेंगे मतदान: मेरठ-सहारनपुर खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौ जिले शामिल हैं. इनमें मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली और सहारनपुर शामिल हैं. इन जिलों के पात्र और मतदाता सूची में दर्ज स्नातक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. इस सीट पर मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना और निर्धारित पात्रता पूरी करना जरूरी है.
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव सामान्य विधानसभा चुनाव से अलग होता है. इसमें केवल वही लोग मतदान कर सकते हैं, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हैं और निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं. ऐसे में प्रत्याशियों के लिए मतदाताओं तक पहुंचना और उन्हें अपने मुद्दों के बारे में बताना महत्वपूर्ण माना जाता है. हालांकि, इस बार मतदाताओं के एक वर्ग का कहना है कि उन्हें चुनाव प्रचार और प्रत्याशियों के जनसंपर्क की कमी महसूस हो रही है.
शिक्षक एमएलसी चुनाव में 10 प्रत्याशी, 54 हजार से अधिक मतदाता: मेरठ-सहारनपुर खंड शिक्षक विधान परिषद सीट पर इस बार 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा को फिर से मैदान में उतारा है. वहीं, समाजवादी पार्टी ने नितिन कुमार तोमर को अपना प्रत्याशी बनाया है. इन दोनों उम्मीदवारों के अलावा आठ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं.
निर्दलीय उम्मीदवारों में स्वराज पाल, डॉ. सुशील कुमार पुंडीर, हरकेश सिंह, कुलदीप मलिक, तनुज गंभीर, पंकज कुमार और बाकर हुसैन सहित अन्य प्रत्याशी शामिल हैं. इस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में करीब 54 हजार से अधिक मतदाता बताए जा रहे हैं. शिक्षक सीट के लिए कुल 121 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. चुनाव की मतगणना 27 अक्टूबर को होनी है.
शिक्षामित्र ने भी जताई जनसंपर्क की कमी पर नाराजगी: शिक्षामित्र डॉ. प्रभात मुद्गल का कहना है कि जागरूक मतदाताओं को प्रत्याशियों की ओर से जनसंपर्क न किए जाने से निराशा होना स्वाभाविक है. उनके मुताबिक, जब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने मतदाताओं तक नहीं पहुंचते, तो लोगों को लगता है कि प्रत्याशी को लेकर कोई गलतफहमी है. चुनाव में मतदाताओं से संवाद करना और उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताना जरूरी है. इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों के विचार और प्राथमिकताएं समझने में मदद मिलती है.
डॉ. प्रभात मुद्गल के मुताबिक, चुनाव में केवल जीत की उम्मीद करना पर्याप्त नहीं है. प्रत्याशियों को मतदाताओं के बीच जाकर उनकी समस्याएं भी सुननी चाहिए. इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी मजबूत होती है. मतदाताओं का कहना है कि चुनाव प्रचार का उद्देश्य केवल वोट मांगना नहीं, बल्कि मतदाताओं के साथ संवाद स्थापित करना भी होना चाहिए.
राजनीतिक विश्लेषक बोले- चुनाव को हल्के में लेना ठीक नहीं: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शादाब रिजवी का कहना है कि स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, वह भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है. उनके मुताबिक, अगर प्रत्याशी मतदाताओं तक नहीं पहुंचते हैं, तो इससे उनका मनोबल बढ़ सकता है कि बिना ज्यादा जनसंपर्क के भी चुनाव जीता जा सकता है. लेकिन लोकतंत्र में मतदाताओं के सामने अपना एजेंडा रखना और उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताना जरूरी है.
शादाब रिजवी ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने मुद्दों, प्राथमिकताओं और संभावित बदलावों के बारे में मतदाताओं को जानकारी देनी चाहिए. उन्होंने यह भी माना कि मेरठ और आसपास के जिलों में भाजपा नेताओं की ओर से कुछ स्थानों पर प्रचार किए जाने की सूचनाएं मिली हैं. उनके मुताबिक, राजनीतिक दल इन चुनावों को विधानसभा चुनाव से पहले एक तरह की परीक्षा के रूप में देख सकते हैं. लेकिन पार्टियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और मतदाताओं के साथ संवाद बनाए रखना जरूरी है.
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