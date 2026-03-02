ETV Bharat / state

मेरठ में रूट डायवर्जन: आज रात 10 बजे से इन रूटों पर भारी वाहनों की एंट्री बैन, जानिए ट्रैफिक प्लान

मेरठ: शहर में होली के मद्देनजर आज ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू किया है. इसके तहत भारी वाहनों का प्रवेश शहर में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. यह रूट डायवर्जन आज रात 10 बजे से 4 मार्च की दोपहर 2 बजे तक लागू रहेगा.



ट्रैफिक पुलिस ने दी यह जानकारी: एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि होलिका दहन के मद्देनजर विभिन्न दिशाओं से आने वाले भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित कर दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि ऐसा निर्णय लोगों की सुविधा के मद्देनजर लिया गया है.



