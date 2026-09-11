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मेरठ में पुलिस भर्ती फर्जीवाड़ा; ₹8 लाख में दोस्त को परीक्षा में बैठाया, पास होने पर ट्रेनिंग भी शुरू कर दी

​मेरठ: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली और फर्जीवाड़े का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आगरा निवासी एक युवक ने खुद परीक्षा देने के बजाय अपने दोस्त को ₹8 लाख के सौदे पर भर्ती प्रक्रिया में बैठा दिया. साल्वर बने दोस्त ने लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच तक की सारी प्रक्रियाएं पास कर लीं. इसके बाद असली उम्मीदवार ने पुलिस लाइन मेरठ में सिपाही (आरक्षी रिक्रूट) के रूप में आधारभूत प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) भी शुरू कर दी. हालांकि, एक शिकायती पत्र के बाद हुई गहन विभागीय जांच में बायोमेट्रिक व फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड का मिलान न होने पर पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया.

पुलिस के मुताबिक, ​आरोपी रिक्रूट मुकुल (पुत्र पप्पूराम), निवासी ग्राम महाराजपुर, थाना निबोहरा (आगरा) ने अपनी जगह अपने दोस्त रामरूप (पुत्र किशनचंद निषाद), निवासी शाहबेद नरी का पुरा, निबोहरा (आगरा) को परीक्षा में बैठाया था. एडमिट कार्ड और भर्ती से जुड़े फॉर्म पर मुकुल की जगह उसके दोस्त रामरूप का फोटो लगाया गया था, ताकि परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग के दौरान कोई पहचान न सके. ​जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के बीच ₹8 लाख के वित्तीय लेनदेन से जुड़ी बैंक डिटेल्स भी मिली हैं, जिसे अहम सबूत के तौर पर केस में शामिल किया गया है.

​पुलिस लाइन मेरठ में मुकुल का प्रशिक्षण चल रहा था. कुछ माह पूर्व पुलिस अधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से एक गोपनीय शिकायती पत्र प्राप्त हुआ. शिकायतकर्ता ने मुकुल के स्थान पर उसके दोस्त रामरूप के परीक्षा देने का आरोप लगाया और मुकुल का वास्तविक फोटो भी साथ संलग्न किया. ​मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इसकी जांच एसपी यातायात मेरठ को सौंपी.

भर्ती प्रक्रिया के दौरान जमा किए गए एडमिट कार्ड, फाइल फोटो और ट्रेनिंग ले रहे मुकुल के वास्तविक चेहरे का मिलान नहीं हुआ. परीक्षा केंद्र और शारीरिक परीक्षण के समय दर्ज किए गए बायोमेट्रिक व फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड को जब रिक्रूट मुकुल के फिंगरप्रिंट से मिलाया गया, तो दोनों में भारी भिन्नता पाई गई. शारीरिक मानक परीक्षण के दस्तावेज भी मुकुल के वास्तविक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाए.