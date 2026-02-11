ETV Bharat / state

मेरठ में रिटायर्ड दारोगा ने पत्नी के साथ की आत्महत्या, नौकरानी ने बताई खौफनाक वारदात

मेरठ : गंगानगर स्थित रक्षापुरम कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड दारोगा और उनकी पत्नी ने बुधवार को संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली. दोनों के शव घर में फंदे से लटके मिले. नौकरानी पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. घटना की सूचना से क्षेत्र में सनसनी है. पुलिस दारोगा दंपती के परिजनों से बयान लेने का प्रयास कर रही है.

​गंगानगर थाना प्रभारी अनूप सिंह के मुताबिक रक्षापुरम क्षेत्र में सेवानिवृत्त दारोगा लल्लू सिंह अपनी पत्नी संतोष के साथ रहते थे. बुधवार सुबह नौकरानी रेखा से घटना की जानकारी मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक तफ्तीश और जांच के बाद पंखे के सहारे फंदे से लटके दोनों शवों को नीचे उतारा. इसके साथ ही फारेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई गई. दारोगा लल्लू सिंह के पुत्र गंगाधाम कॉलोनी में रहते हैं, उन्हें सूचित कर अन्य परिजनों से पूछताछ की जा रही है.





​गंगानगर थाना प्रभारी अनूप सिंह का कहना है कि घटनास्थल पर हर एंगल से जांच की गई है. घटनास्थल से कोई संदिग्ध वस्तु आदि बरामद नहीं हुई है. फिलहाल किसी अनहोनी की आशंका सामने नहीं आ रही है. प्रथमदृष्ट्या मामला आत्महत्या का लग रहा है. शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सभी परिजनों के बयान के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी.