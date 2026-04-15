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दुस्साहस; मेरठ में मार्निंग वाॅक के दौरान रिटायर्ड कर्नल को मारपीट कर किया लहूलुहान

गंगानगर थाना क्षेत्र की वीवीआईपी डिफेंस कॉलोनी में हुई वारदात. कर्नल ने कहा-भ्रष्टाचार की पोल खुलने के डर से कराया गया हमला.

रिटायर्ड कर्नल सुरेंद्र पाल
रिटायर्ड कर्नल सुरेंद्र पाल (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 1:40 PM IST

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मेरठ : गंगानगर थाना क्षेत्र में मवाना रोड पर स्थित डिफेंस कॉलोनी में बुधवार तड़के कार से आए कुछ लोगों ने रिटायर्ड कर्नल सुरेंद्र पाल को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया. शहर की सबसे पाॅश काॅलोनी में हुई इस वारदात से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है. शहर की पॉश बस्तियों में शुमार इस काॅलोनी में सांसद, MLC और बड़े प्रशासनिक अधिकारी के आवास हैं. पुलिस ने शिकायती के आधार पर हमलवारों की तलाश शुरू कर दी है.


मवाना रोड स्थित डिफेंस कॉलोनी निवासी रिटायर्ड कर्नल सुरेंद्र पाल की तहरीर के अनुसार बुधवार सुबह वह रोजाना की तरह टहलने निकले थे. इसी दौरान अचानक एक सफेद रंग की कार पास आकर रुकी और कार से उतरे कुछ अज्ञात युवकों ने बिना कुछ कहे मारपीट शुरू कर दी. वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए.



​कर्नल सुरेंद्र पाल के मुताबिक मैं इन दिनों द सैनिक सहकारी आवास समिति में हुए करोड़ों के घोटालों के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं और उच्चाधिकारियों से शिकायतें कर रहा हूं. इस मामले में मेरी गवाही भी होनी है. मुझे पूरा यकीन है कि भ्रष्टाचार की पोल खुलने के डर से मुझे चुप कराने के लिए यह हमला करवाया गया है. ​गंगानगर थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है. कॉलोनी के प्रवेश द्वारों और रास्तों पर लगे CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं. संदिग्ध कार की पहचान के लिए सर्विलांस टीम को सक्रिय कर दिया गया है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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