एक बैंक मैनेजर और 2 दरोगा से शादी करने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार; प्रेम जाल में फंसाकर दर्ज कराती थी रेप का झूठा मुकदमा

मेरठ की रहने वाली है दुल्हन, धोखा देकर रुपये भी ऐंठे, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस कई महीने से कर रही थी तलाश.

पुलिस की गिरफ्त में लुटेरी दुल्हन.
पुलिस की गिरफ्त में लुटेरी दुल्हन. (Photo Credit; Media Cell Commissionerate Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 8:59 PM IST

कानपुर : मेरठ की रहने वाली जालसाज लुटेरी दुल्हन को कानपुर में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया. युवती ने एक बैंक मैनेजर और 2 पुलिसकर्मियों से शादी कर उन्हें ठग लिया. वह लोगों को प्रेम जाल में फंसाती थी, शादी करती थी. इसके बाद रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराकर उनसे रुपये ऐंठती थी.

पीड़ित पुलिसकर्मी की शिकायत पर ग्वालटोली थाने की पुलिस कई महीने से लुटेरी दुल्हन की तलाश कर रही थी.

ग्वालटोली थाना प्रभारी संतोष गौड़ ने बताया कि ग्वालटोली थाने के दरोगा आदित्य कुमार ने कुछ माह पहले दिव्यांशी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 17 फरवरी 2024 को उसने मेरठ की दिव्यांशी से शादी की थी. कुछ माह में ही दिव्यांशी और आदित्य के बीच विवाद हो गया.

पुलिस के पास ठोस सबूत न होने और दिव्यांशी के बेहद शातिर होने के चलते पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पा रही थी. सोमवार को पुलिस ने कई साक्ष्यों के साथ दिव्यांशी को गिरफ्तार कर लिया. थाना प्रभारी संतोष गौड़ ने बताया कि दिव्यांशी ने एक बैंक मैनेजर व दो पुलिस कर्मियों से शादी की. इसके बाद उन्हें धोखे में रखते हुए उनसे मोटी रकम ऐंठी.

वह बहुत दिनों से यह खेल खेल रही थी. थाना प्रभारी ने बताया कि महिला आरोपी दिव्यांशी पहले सभी रीति-रिवाजों संग शादी करती थी. जिससे किसी को उस पर जरा भी शक न हो. शादी हो जाने पर उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराकर उसे डराती और धमकाती थी. इसके बाद समझौते के एवज में मोटी रकम वसूलती थी.

ग्वालटोली थाना में तैनात रहे दरोगा आदित्य भी दिव्यांशी की जाल में फंसे थे. शादी के कुछ महीने बाद ही उनका दिव्यांशी से विवाद हो गया. आदित्य की ओर से शिकायत करने से पहले दिव्यांशी ने दरोगा पर कई आरोप लगाकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था.

कमिश्नरेट कार्यालय में नवंबर 2024 में दिव्यांशी ने दरोगा आदित्य के खिलाफ तत्कालीन पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से शिकायत की थी. दरोगा पर कई महिलाओं संग संबंध बनाने का आरोप लगाकर खूब ड्रामा किया था. इसके बाद दरोगा ने शिकायत दर्ज कराई तो मामले की गंभीरता से जांच शुरू की गई. इसके बाद सच सामने आ गया.

थाना प्रभारी ने बताया कि दिव्यांशी ने पुलिस को कई माह तक अपने झूठे तथ्यों के आधार पर गुमराह किया.

