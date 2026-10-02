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मेरठ का क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम; कभी गाए जाते थे आजादी के तराने, आज लड़ रहा वजूद की लड़ाई

महात्मा गांधी की सहमति के बाद मिला नाम, दुर्दशा-बदहाली से अस्तित्व ही संकट में, पढ़िए श्रीपाल तेवतिया की रिपोर्ट....

क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम की कहानी
क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम की कहानी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 7:27 PM IST

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मेरठ: एक वक्त था जब मेरठ का क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम आजादी की लड़ाई में अहम रोल अदा कर रहा था. आज वही आश्रम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है. आचार्य जेबी कृपलानी (जीवतराम भगवानदास कृपलानी) ने 30 नवंबर 1920 को गांधी आश्रम की स्थापना की थी. इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सहमति भी ली थी, तभी इसे यह नाम मिला. जब देश आजाद हुआ तो लालकिले पर फहराने के लिए पहला तिरंग भी इसी आश्रम के सहयोग से तैयार हुआ. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर बापू के आदर्शों को आत्मसात करने वाले इस संस्थान की दुर्दशा देख आहत हैं. इस रिपोर्ट में पढ़िए संस्थान की बदहाली की कहानी....

पढ़िए श्रीपाल तेवतिया की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat)

संस्थान में तीन साल से धरना

मौजूदा हालत यह है कि पिछले तीन साल से क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम में धरना चल रहा है. आजादी से पहले मेरठ का ये स्थान न सिर्फ सूत कातने, चर्खा चलाने के लिए चर्चित था, बल्कि यहां गांधीवादी विचारधारा के साथ साथ देश की आजादी के लिए ताना बाना बुना जाता था. 86 हजार वर्ग मीटर में फैला हुआ ये खादी को बढ़ावा देने के लिए बना केंद्र आज बदहाल है.

जानिए आश्रम के बारे में
जानिए आश्रम के बारे में (Photo Credit; ETV Bharat)

कभी रौनक, आज सुनसान

इस आश्रम के अतीत पर नजर डालें तो 1997-1998 में हजार से ज्यादा कारीगर काम करते थे. उस वक्त यहां से तीन करोड़ तीस लाख का उत्पादन होता था. इस केंद्र को नेशनल फ्लैग छपने के लिए अधिकृत किया गया था. 2022 और 23 में 250 कारीगर थे. यहां से मिले रिकॉर्ड के मुताबिक अब उत्पादन सिर्फ 7 लाख रुपये का रह गया है और 45 कर्मचारी अब बचे हैं.

जानिए आश्रम के बारे में
जानिए आश्रम के बारे में (Photo Credit; ETV Bharat)

धीरे-धीरे बंद होते गए विभाग

यहां धरना देने वाले कर्मचारी बताते हैं, पहले अलग-अलग यूनिट में काम होता था. मौजूदा स्थिति यह है कि रंगाई विभाग 4 साल से बंद है. इसके अलावा, कोरा विभाग जिसमें खादी से बना कपड़ा आता था, वह भी बंद है. उतपत्ती विभाग में काता गया सूत रखा जाता था, वह भी बंद है. तेल घानी में पहले बीस कोल्हु थे, अब दो-तीन ही चल रहे हैं. जबकि धुलाई घाट भी बंद है. संरमजाम विभाग, जहां लकड़ी का काम होता था, चरखे तैयार होते थे, पूरे हिन्दूस्तान में सप्लाई होते थे, वह भी बंद हो गया.

अभी दुर्दशा का शिकार आश्रम
अभी दुर्दशा का शिकार आश्रम (Photo Credit; ETV Bharat)

कब आया सुर्खियों में

बीते वर्ष दिसंबर में ये क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम उस वक्त सुर्ख़ियों में आया, जब सीएम योगी ने विधानसभा में इस आश्रम को लेकर बयान दिया कि किसी को भी कब्जा नहीं करने देंगे. तब से जांच चल रही है. हालांकि अभी पूरी नहीं हुई है. यहां के कर्मचारियों का कहना है कि हालात अच्छे नहीं हैं. पहले बहुत सी ईकाइयां यहां थीं. अलग-अलग इकाई में सैंकड़ों लोग थे. उनके साथ अनेकों लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर से भी जुड़े थे. धीरे-धीरे तस्वीर बदलती चली गई. अनंत देव कौशिक कर्मचारी संगठन के संरक्षक हैं. वह बताते हैं कि गांधी आश्रम सुरक्षित रहे, इसके लिए मुहिम चलाई हुई है, जिससे राष्ट्रीय धरोहर बचे, इन्हें बेचा न जाए. लेकिन अफसोस ये है कि हालात खराब ही होते जा रहे हैं.

भवन भी जर्जर
भवन भी जर्जर (Photo Credit; ETV Bharat)

पूर्व पीएम कई बार आईं

आश्रम के मंत्री पृथ्वी सिंह रावत बताते हैं कि इस आश्रम का गौरवशाली इतिहास रहा है. इस गांधी आश्रम का गौरवशाली इतिहास रहा है. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहां कई बार आईं. उनके अलावा भारत रत्न खान गफ्फार खान भी यहां आए थे. जब असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए महात्मा गांधीजी पूरे देश में जनसभा कर रहे थे, उन्हीं दिनों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इस्तीफा देकर आचार्य जेबी कृपलानी गांधी आश्रम की स्थापना करने को लेकर प्रयासरत थे. 30 नवंबर 1920 में इसकी नींव रखी गई. गांधी जी से अनुरोध किया गया, उनकी सहमति के बाद ही नाम गांधी आश्रम रखा गया.

उससे पहले वाराणसी में भी स्थापना हुई थी. गांधी आश्रम का प्रधान कार्यालय 1926 में वाराणसी से मेरठ लाया गया. एक वक्त था जब प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर एक हजार से अधिक कर्मचारी और लोग इस आश्रम के साथ जुड़े थे.

धरने पर बैठे आश्रम से जुड़े लोग
धरने पर बैठे आश्रम से जुड़े लोग (Photo Credit; ETV Bharat)

कभी पड़ते थे आजादी के दीवानों के पांव

मेरठ के एनएएस कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेश शर्मा बताते हैं, इस आश्रम में दिन में चरखे चलते थे, कर्मचारी दिनभर कार्य करते थे. लोगों को रोजगार मिल रहा था. शाम को देश की आजादी के लिए यहां योजनाएं बनती थीं. महात्मा गांधी ने जब 'भारत छोड़ो आंदोलन' का नारा दिया था, इस आश्रम के कर्मचारियों ने भी उसमें साथ दिया था. इसका प्रमाण ये है कि उस दौर में आश्रम से जुड़े कई कर्मचारियों को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था. मेरठ के भामोरी गांव में गांधी आश्रम का ही एक कर्मचारी क्रांतिकारियों के साथ जिस वक्त गुप्त बैठक कर रहा था, हुकूमत को इसकी भनक लगी. कर्मचारी को मौके पर ही जाकर गोली मार दी गई थी. मेरठ का भामोरी गांव क्रन्तिकारी गांव कहलाता है. आश्रम के कर्मचारी की शहादत इसकी तस्दीक करती है.

आश्रम की मौजूदा हालत
आश्रम की मौजूदा हालत (Photo Credit; ETV Bharat)

लाल किले पर लहराने वाला तिरंगा यहीं बना

आश्रम के मंत्री पृथ्वी सिंह ने बताया कि लाल किले पर जो झंडा फहराया गया था, वह भी यहीं तैयार किया गया था. यहां नत्थे सिंह ठेकेदार के रूप में कार्य करते थे. उनके द्वारा ही टीम के साथ राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था. देशभर के विभिन्न हिस्सों में यहां के बने वस्त्र तो जाते ही थे, साथ ही तिरंगे की सप्लाई देश के हर कोने में होती है. एक वक्त था क्षेत्रीय गांधी आश्रम न सिर्फ देश में खादी और स्वदेशी को बढ़ावा देने का मुख्य केंद्र बन गया था. आजादी के बाद यहां तमाम ईकाइयां बंद हो चुकी हैं, कर्मचारियों की संख्या घटती चली गई.

इमारत कभी अच्छे दिनों की गवाह
इमारत कभी अच्छे दिनों की गवाह (Photo Credit; ETV Bharat)

विधानसभा में उठा अवैध कब्जे का मुद्दा

क्षेत्रीय गांधी आश्रम पर अवैध रूप से कब्जा करने का विषय बीते कई साल से प्रदेश भर में गूंज रहा है. विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडेय ने उठाया था. तीन साल होने को हैं, यहां लोग धरने पर हैं. जिनमें यहां के कर्मचारी और उनके परिवार हर दिन धरना स्थल पर रहते हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद विधानसभा में यहां की सम्पत्तियों पर भूमाफिया के कब्जे को लेकर चेतावनी भी दी थी.

आश्रम की मौजूदा हालत
आश्रम की मौजूदा हालत (Photo Credit; ETV Bharat)

कैसे काम करता है आश्रम

यह भारत सरकार से खादी कार्य के लिए प्रमाणित है. यह ऐतिहासिक विरासत के साथ राष्ट्रीय धरोहरों में शामिल है. इसको चलाने मात्र अभिरक्षक हैं. देश में जितने भी गांधी आश्रम हैं, नियम के अनुसार इन सम्पत्तियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता. मुख्यमंत्री ने भी राष्ट्रपिता की जयंती पर लखनऊ के खादी संस्थान में चरखा चलाया है.

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