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मेरठ में राशन कालाबाजारी का भंडाफोड़; कांटे पर ही उतारी जा रहीं खाद्यान्न की बोरियां, डीएसओ ने कहा-सख्त कार्रवाई होगी

मेरठ में राशन कालाबाजारी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : हस्तिनापुर क्षेत्र के गरीबों और जरूरतमंदों के हक का सरकारी राशन हेराफेरी और कालाबाजारी हो रहा है. सरकारी खाद्यान्न लाभार्थियों तक पहुंचाने के बजाय खुले बाजार में बेचने के बाबत लिखित शिकायत और वीडियो साक्ष्य के साथ ग्रामीणों ने जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में दिए हैं. इसके बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. जिलापूर्ति अधिकारी विनय कुमार ने जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है.

मेरठ में गरीबों के राशन की कालाबाजारी. (Video Credit : ETV Bharat) शिकायतकर्ता रवि कुमार के शिकायती पत्र के अनुसार हस्तिनापुर स्थित मनोरहपुर कॉलोनी की उचित दर की सरकारी राशन दुकान रितु शर्मा के नाम पर आवंटित है. आरोप है कि कुलदीप शर्मा गरीबों के लिए आए सरकारी खाद्यान्न को लाभार्थियों को बांटने के बजाय निजी वाहनों व कालाबाजारी के जरिए अन्य लोगों को बेच रहा है.



शिकायती पत्र में 22 अक्टूबर की एक घटना का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है. आरोप है कि सरकारी खाद्यान्न से लदा ट्रक हस्तिनापुर स्थित धर्मकांटे पर वजन कराने पहुंचा तो कांटे पर ही कुलदीप शर्मा की मौजूदगी में ट्रक से राशन की कई बोरियां उतार ली गईं. इसके बाद उन बोरियों को निजी दोपहिया वाहनों से कहीं और भेज दिया गया. इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग शिकायत के साथ सबूत के तौर पर संलग्न की गई है.