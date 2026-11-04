मेरठ में राशन कालाबाजारी का भंडाफोड़; कांटे पर ही उतारी जा रहीं खाद्यान्न की बोरियां, डीएसओ ने कहा-सख्त कार्रवाई होगी
हस्तिनापुर के ग्रामीणों ने शिकायत पत्र और वीडियो जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:28 AM IST
मेरठ : हस्तिनापुर क्षेत्र के गरीबों और जरूरतमंदों के हक का सरकारी राशन हेराफेरी और कालाबाजारी हो रहा है. सरकारी खाद्यान्न लाभार्थियों तक पहुंचाने के बजाय खुले बाजार में बेचने के बाबत लिखित शिकायत और वीडियो साक्ष्य के साथ ग्रामीणों ने जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में दिए हैं. इसके बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. जिलापूर्ति अधिकारी विनय कुमार ने जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है.
शिकायतकर्ता रवि कुमार के शिकायती पत्र के अनुसार हस्तिनापुर स्थित मनोरहपुर कॉलोनी की उचित दर की सरकारी राशन दुकान रितु शर्मा के नाम पर आवंटित है. आरोप है कि कुलदीप शर्मा गरीबों के लिए आए सरकारी खाद्यान्न को लाभार्थियों को बांटने के बजाय निजी वाहनों व कालाबाजारी के जरिए अन्य लोगों को बेच रहा है.
शिकायती पत्र में 22 अक्टूबर की एक घटना का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है. आरोप है कि सरकारी खाद्यान्न से लदा ट्रक हस्तिनापुर स्थित धर्मकांटे पर वजन कराने पहुंचा तो कांटे पर ही कुलदीप शर्मा की मौजूदगी में ट्रक से राशन की कई बोरियां उतार ली गईं. इसके बाद उन बोरियों को निजी दोपहिया वाहनों से कहीं और भेज दिया गया. इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग शिकायत के साथ सबूत के तौर पर संलग्न की गई है.
स्थानीय निवासी ओमवीर गुर्जर ने बताया कि हमने डीएसओ दफ्तर में शिकायती पत्र दिया है. हस्तिनापुर में राशन डीलर कुलदीप शर्मा गरीबों और असहाय लोगों को बहुत परेशान कर रहा है. उसके द्वारा सरकारी राशन को चोरी-छिपे ₹1000 प्रति बोरी के हिसाब से खुले बाजार में बेचा जा रहा है. हमारे पास इसके वीडियो और पर्याप्त एविडेंस हैं. इसके अलावा लोगों को डरा-धमकाकर कम राशन दिया जा रहा है. डीएसओ ने आश्वासन दिया है कि टीम गठित कर इसकी सख्त जांच कराई जाएगी.
जिलापूर्ति अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि उनके पास हस्तिनापुर से कुछ लोग राशन डीलर की शिकायत करने के लिए आए थे. उन्होंने शिकायती पत्र भी सौंपा है. इस मामले में जांच कराई जाएगी. अगर मामला सही पाया गया तो राशन डीलर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी.