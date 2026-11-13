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यूपी में 5 पार्टियों की सरकार है, 2027 में भी रालोद के सहयोग से ही बनेगी : त्रिलोक त्यागी

मीडिया से मुखातिब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने मेरठ में बड़ा बयान दिया है. त्यागी ने दावा किया है कि रालोद यूपी की 403 सीटों पर तैयारी कर रहा है. हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया है. त्यागी ने कहा यूपी में सरकार रालोद के सहयोग से ही बनेगी. सम्मेलन में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष समेत अलग अलग जिलों के रालोद के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी. (Video Credit : ETV Bharat) कहा कि हमारी पार्टी चौधरी चरण सिंह और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर काम करती है, जबकि जो अन्य गठबंधन में 32 दल हैं उनके सभी के अपने अपने सिद्धांत हैं। बोले क्योंकि एक पार्टी कोई भी न दिल्ली में सरकार बना पा रही है न लखनऊ में बना पा रही है, इसीलिए मिलकर सरकार बन रही हैं। वह बोले हम 403 सीट पर तैयारी कर रहे हैं ये अलग बात है कि कहां नल गढ़ेगा और कहां कमल खिलेगा।





रालोद महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि 2027 में जो भी सरकार यूपी में बनेगी वह राष्ट्रीय लोकदल के सहयोग से ही बनेगी. क्योंकि कोई भी सिंगल पार्टी न दिल्ली में सरकार बना पा रही है और न लखनऊ में बना पा रही है. यूपी में 5 पांच पार्टियों से मिलकर बनी सरकार काम कर रही है और केंद्र में 36 पार्टियों की सरकार है.