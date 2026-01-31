युवती ने किया सुसाइड, गांव के युवक पर दुष्कर्म का आरोप; मेरठ पुलिस ने किया गिरफ्तार
एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि पुलिस ने गहनता से जांच के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : January 31, 2026 at 6:51 AM IST
मेरठ: जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र में एक युवती ने सुसाइड कर लिया है. मृतका के परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर रेप का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस मामले को प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बता रही है.
एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने गहनता से जांच के बाद आरोपी युवक को देर रात को गिरफ्तार कर लिया है. मृतका के भाई ने गैंगरेप जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई थी.
तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसके परिजनों के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, आत्महत्या के लिए उकसाने और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है.
एसएसपी ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक युवती और आरोपी युवक एक-दूसरे को पहले से जानते थे. इस बात को लेकर युवती और युवक दोनों के परिवारों के बीच कहासुनी और झगड़ा भी हुआ था.
29 जनवरी 2026 की देर रात को मृतका के भाई ने पुलिस को तहरीर दी. तहरीर में मृतका की उम्र महज 14 साल बताई गई, जबकि पुलिस की जांच में वह बालिग पाई गई है. फिलहाल, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. गांव में शांति व्यवस्था कायम है.
