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मेरठ रेंज को 24 जोन और 81 सेक्टर में बांटा गया; 61 क्यूआरटी स्थापित की गईं, जानिये क्या है तैयारी?

डीआईजी कलानिधि नैथानी ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : आगामी दिनों में एक के बाद एक कई त्यौहार हैं, ऐसे में त्यौहारी सीजन को देखते हुए अब परिक्षेत्र में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था को लेकर कमान संभालेंगे. सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत मेरठ परिक्षेत्र को 24 जोन, 81 सेक्टर में बांटा गया है और 61 क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम) गठित की गईं हैं.





अक्टूबर का महीना चल रहा है. पितृपक्ष के बाद अब नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है. साथ ही आगामी दिनों में दुर्गा पूजा, दशहरा का त्यौहार है. ऐसे में मेरठ परिक्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से पुलिस की भी तैयारी पूरी हो गई हैं.

खासतौर पर मेरठ परिक्षेत्र में शामिल मेरठ समेत हापुड़ बुलंदशहर और बागपत जिलों में 7 अपर पुलिस अधीक्षक, 25 सीओ, 92 निरीक्षक, 810 सब इंस्पेक्टर, 1455 हेड कांस्टेबल, 1715 कांस्टेबल, 890 हो. गार्ड और पीआरडी के जवानों के अलावा 2 कम्पनी पीएसी की ड्यूटी लगाई गई है.



ईटीवी भारत को डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि इन जिलों में कुल 390 शोभा यात्रा निकाली जाएंगी. जिनमें अगर जिलेवार बात करें तो मेरठ में 45, बुलंदशहर में 260, बागपत में 35 और हापुड़ जिले में 50 शोभायात्रा निकाली जाएंगी. रेंज में 26 पूजा पंडाल लगाए जाएंगे. जिनमें से मेरठ में 11, बुलंदशहर में 1, बागपत में 11 व हापुड़ में 3 इनमें वृह्द पंडाल कुल 7 हैं, जिनमें से मेरठ में 1, बुलंदशहर में 1, बागपत में 2 और हापुड़ में 3 लगाए जाने हैं.

