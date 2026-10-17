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मेरठ की रामलीलाओं का अनोखा सफर: जिमखाना मैदान से लेकर रजबन और सूरजकुंड तक, जानें परंपरा, बजट और अनूठी कहानियां

सूरजकुंड की पारंपरिक रामलीला से जिमखाना की आधुनिक तकनीक तक, मेरठ में रामलीला के अलग रंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ में रामलीला सिर्फ मंच पर रामायण की कहानी सुनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर की आस्था, इतिहास और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है. आधुनिक दौर में जहां वीएफएक्स, लेजर लाइट और 3D साउंड के जरिए रामलीला को भव्य रूप दिया जा रहा है, वहीं शहर की कई रामलीलाएं अपनी पुरानी परंपराओं को भी संजोए हुए हैं.

जिमखाना मैदान की ऐतिहासिक रामलीला हो या प्रह्लाद नगर में तीन पीढ़ियों की भागीदारी, हर जगह अपनी अलग पहचान देखने को मिलती है. रजबन की रामलीला में जहां अलग-अलग धर्मों के लोग मिलकर काम करते हैं, वहीं सूरजकुंड की रामलीला पारंपरिक मंचन और धार्मिक मर्यादा पर जोर देती है.

मेरठ में रामलीला के अलग-अलग रंग. (Video Credit: ETV Bharat) जिमखाना मैदान की रामलीला: 121 साल का ऐतिहासिक सफर

मेरठ के जिमखाना मैदान में होने वाली शहर रामलीला कमेटी की रामलीला अपनी भव्यता और लंबे इतिहास के लिए जानी जाती है. कमेटी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता के मुताबिक, इस बार रामलीला का 121वां वर्ष है. वह पिछले 20 वर्षों से इस परंपरा से जुड़े हैं और 15 साल तक संयोजक रहने के बाद पिछले पांच वर्षों से अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. उनके मुताबिक, शुरुआत में यह रामलीला दाल मंडी में होती थी, जहां उद्योगपति गुर्जरमल मोदी और मोहन मीकिंस से जुड़े लोग व्यवस्था संभालने में सहयोग करते थे. तीन पीढ़ियों से रामलीला में जुटा परिवार. (Photo Credit: ETV Bharat) दरी-बिस्तर से लेकर आधुनिक तकनीक तक का सफर: मनोज गुप्ता बताते हैं कि शुरुआती दौर में रामलीला के लिए मैदान में दरी-बिस्तर बिछाए जाते थे और खुले स्थान पर ही मंचन होता था. बाद में सर्राफा बाजार के सहयोग से इसका संचालन हुआ और वर्ष 1973 में रामलीला जिमखाना मैदान में पहुंची. कभी 1,500 से 1,600 रुपये के बजट से शुरू हुई इस रामलीला का खर्च अब बढ़कर करीब 85 से 90 लाख रुपये तक पहुंच गया है. आज यहां विशाल मंच, डिजिटल साउंड सिस्टम, 3D वीएफएक्स और लेजर लाइट जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है. जिमखाना से रजबन तक मेरठ की रामलीलाएं. (Photo Credit: ETV Bharat) रामलीला के दौरान भगवान की विभिन्न लीलाओं के साथ शोभायात्राएं भी निकाली जाती हैं. दशहरे के दिन जिमखाना मैदान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. आधुनिक तकनीक और भव्य मंच सज्जा ने इस रामलीला को नया रूप दिया है, लेकिन इसके आयोजकों के लिए धार्मिक परंपरा और जनभागीदारी आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि यह रामलीला शहर की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा बनी हुई है. 21 हजार से शुरू हुआ सफर पहुंचा लाखों त. (Photo Credit: ETV Bharat) लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने याद किए पुराने दौर के अनुभव: राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी करीब 20 वर्षों तक शहर रामलीला से जुड़े रहे हैं. उन्होंने पुराने समय को याद करते हुए बताया कि पहले रामलीला आम लोगों के लिए होती थी और दर्शकों के बैठने के लिए बाड़े के सामने दरी-बिस्तर बिछाए जाते थे. मोहल्लों की महिलाएं और बच्चे वहीं बैठकर मंचन देखते थे, लेकिन समय के साथ बैठने की व्यवस्था में बदलाव आया और कुर्सियों के बाद सोफे भी लगने लगे. उनका मानना है कि रामलीला का मूल उद्देश्य जनसामान्य तक धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश पहुंचाना होना चाहिए. जानिए रामलीलाओं का इतिहास, बजट और खास परंपराएं. (Photo Credit: ETV Bharat) व्यवस्था सुधारने के लिए बनाए गए थे सख्त नियम: डॉ. वाजपेयी ने बताया कि एक समय रामलीला में असामाजिक तत्वों का दखल बढ़ने लगा था. तब नगरपालिका के तत्कालीन सभासद प्रकाश चंद्र शर्मा को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उन्होंने व्यवस्था सुधारने के लिए नियम तय किए. शोभायात्राओं में फिल्मी गाने बजाने, डंडा-रोल करने और महिलाओं से छेड़छाड़ या किसी भी तरह की बदसलूकी पर रोक लगाने जैसे कदम उठाए गए. डॉ. वाजपेयी के अनुसार, कार्यकर्ताओं के सहयोग से करीब 20 वर्षों तक लगातार प्रयास किए गए, जिससे व्यवस्थाएं बेहतर हुईं. मेरठ की रामलीलाओं में दिखती है आस्था और भाईचारे की झलक. (Photo Credit: ETV Bharat) डॉ. वाजपेयी का सुझाव है कि मेरठ का विस्तार होने के साथ रामलीला की शोभायात्राओं और मंचन का दायरा भी बढ़ना चाहिए. ब्रह्मपुरी, गढ़ रोड, जेल चुंगी और दूसरे क्षेत्रों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए, ताकि शहर के हर हिस्से के लोग इससे जुड़ सकें. उनका मानना है कि रामलीला किसी एक बाजार या इलाके तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. इसका लाभ शहर के सभी क्षेत्रों के लोगों को मिलना चाहिए. ईसाई और मुस्लिम कलाकार भी निभाते हैं किरदार. (Photo Credit: ETV Bharat) प्रह्लाद नगर रामलीला: तीन पीढ़ियों का समर्पण

प्रह्लाद नगर में रामलीला की शुरुआत वर्ष 1951 में हुई थी. कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह गुंबर के मुताबिक, इस बार यहां 76वीं रामलीला मनाई जा रही है. वह करीब 40 वर्षों से इस परंपरा से जुड़े हैं और बताते हैं कि शुरुआती दिनों में तख्त और बल्लियों की मदद से अस्थायी मंच तैयार किया जाता था. रामलीला समाप्त होने के बाद मंच को हटा दिया जाता था, लेकिन पिछले करीब 20 वर्षों से यहां पक्का मंच बनाया जा रहा है. प्रह्लाद नगर रामलीला में व्यापारी और कारीगर निभाते हैं मुख्य किरदार. (Photo Credit: ETV Bharat) दिन में काम, रात में रामलीला के किरदार: प्रह्लाद नगर रामलीला की खासियत यह है कि यहां के स्थानीय निवासी, व्यापारी, कारीगर और युवा अपने रोजमर्रा के काम के बाद रात में मंच पर उतरते हैं. कभी 25 से 27 हजार रुपये के बजट से चलने वाली इस रामलीला का खर्च अब करीब दो से ढाई लाख रुपये तक पहुंच गया है. पार्षद अभिनव अरोड़ा के मुताबिक, क्षेत्र के लोग अपने कामकाज के बावजूद रामलीला में पूरे उत्साह से हिस्सा लेते हैं. उनके अनुसार, रामलीला के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं और जनसुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है. मेरठ की रामलीलाओं में दिखती है आस्था और परंपरा की अनूठी झलक. (Photo Credit: ETV Bharat) 1965 से मंच पर सक्रिय हैं हरीश गुंबर: प्रह्लाद नगर रामलीला से लंबे समय से जुड़े हरीश गुंबर इस परंपरा के प्रमुख चेहरों में से एक हैं. उन्होंने वर्ष 1965 में रामलीला में काम करना शुरू किया था और सुमित्रा, नारद, भरत तथा केवट जैसे किरदार निभाए हैं. हरीश गुंबर बताते हैं कि उन्हें मंच पर आने का अवसर जगदीश बाबा और पूर्व चंद ओझा जैसे वरिष्ठ लोगों से मिला था. उन्होंने अलग-अलग भूमिकाओं के जरिए कई वर्षों तक रामलीला में योगदान दिया और बाद में प्रोम्टर की जिम्मेदारी भी संभाली. मेरठ की रामलीलाओं की अनोखी कहानी. (Photo Credit: ETV Bharat) हरीश गुंबर के मुताबिक, पुराने समय में रामलीला का सामान और कपड़े कम खर्च में जुटा लिए जाते थे. उस दौर में व्यवस्थाएं अलग थीं, जबकि अब महंगाई के कारण खर्च काफी बढ़ गया है. लोगों की व्यस्तता और बदलती जीवनशैली के कारण दर्शकों का रुझान भी पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन रामलीला के प्रति समर्पण अब भी बना हुआ है. उनका परिवार भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है. मेरठ की चार प्रमुख रामलीलाएं. (Photo Credit: ETV Bharat) दादा से प्रेरणा लेकर तीसरी पीढ़ी भी मंच पर: हरीश गुंबर के पोते मानेक गुंबर भी रामलीला में छोटे और सहायक किरदार निभाते हैं. वह कभी लक्ष्मण से जुड़े प्रसंगों में वैद्य की भूमिका निभाते हैं तो कभी दरबार के दूसरे पात्रों का अभिनय करते हैं. मानेक बताते हैं कि वह संवादों के प्रिंटआउट लेकर घर पर अभ्यास करते हैं और रात में करीब नौ से 11 बजे तक रिहर्सल करते हैं. पढ़ाई के साथ समय निकालकर रामलीला में हिस्सा लेना उनके लिए खुशी की बात है और वह अपने दादा से मिली प्रेरणा के सहारे परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं. 121 साल का इतिहास, तीन पीढ़ियों का समर्पण और सर्वधर्म समभाव. (Photo Credit: ETV Bharat) यहां कई अन्य कलाकार भी वर्षों से अलग-अलग किरदार निभा रहे हैं. थाना लिसाड़ी गेट के सामने चाय की दुकान चलाने वाले 64 वर्षीय अशोक कुमार उर्फ मलाई करीब 32 वर्षों से हनुमान और ताड़का का किरदार निभा रहे हैं. मोबाइल व्यवसायी गौरव पिछले 35 वर्षों से जटायु, मेघनाद और बाली की भूमिकाएं निभा रहे हैं, जबकि विजय अरोड़ा करीब 32 वर्षों से विश्वामित्र और वशिष्ठ के किरदारों से जुड़े हैं. इन कलाकारों की भागीदारी बताती है कि प्रह्लाद नगर में रामलीला केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की साझा विरासत है. परंपराओं और इतिहास के लिए जानी जाती हैं मेरठ की रामलीलाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)