मेरठ की रामलीलाओं का अनोखा सफर: जिमखाना मैदान से लेकर रजबन और सूरजकुंड तक, जानें परंपरा, बजट और अनूठी कहानियां
जिमखाना मैदान, प्रह्लाद नगर, रजबन और सूरजकुंड की रामलीलाओं का अनूठा सफर जानें. देखिए आशुतोष सहाय के संपादन में संवाददाता मनीष पराशर की स्पेशल रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 6:14 PM IST
मेरठ: मेरठ में रामलीला सिर्फ मंच पर रामायण की कहानी सुनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर की आस्था, इतिहास और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है. आधुनिक दौर में जहां वीएफएक्स, लेजर लाइट और 3D साउंड के जरिए रामलीला को भव्य रूप दिया जा रहा है, वहीं शहर की कई रामलीलाएं अपनी पुरानी परंपराओं को भी संजोए हुए हैं.
जिमखाना मैदान की ऐतिहासिक रामलीला हो या प्रह्लाद नगर में तीन पीढ़ियों की भागीदारी, हर जगह अपनी अलग पहचान देखने को मिलती है. रजबन की रामलीला में जहां अलग-अलग धर्मों के लोग मिलकर काम करते हैं, वहीं सूरजकुंड की रामलीला पारंपरिक मंचन और धार्मिक मर्यादा पर जोर देती है.
जिमखाना मैदान की रामलीला: 121 साल का ऐतिहासिक सफर
मेरठ के जिमखाना मैदान में होने वाली शहर रामलीला कमेटी की रामलीला अपनी भव्यता और लंबे इतिहास के लिए जानी जाती है. कमेटी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता के मुताबिक, इस बार रामलीला का 121वां वर्ष है. वह पिछले 20 वर्षों से इस परंपरा से जुड़े हैं और 15 साल तक संयोजक रहने के बाद पिछले पांच वर्षों से अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. उनके मुताबिक, शुरुआत में यह रामलीला दाल मंडी में होती थी, जहां उद्योगपति गुर्जरमल मोदी और मोहन मीकिंस से जुड़े लोग व्यवस्था संभालने में सहयोग करते थे.
दरी-बिस्तर से लेकर आधुनिक तकनीक तक का सफर: मनोज गुप्ता बताते हैं कि शुरुआती दौर में रामलीला के लिए मैदान में दरी-बिस्तर बिछाए जाते थे और खुले स्थान पर ही मंचन होता था. बाद में सर्राफा बाजार के सहयोग से इसका संचालन हुआ और वर्ष 1973 में रामलीला जिमखाना मैदान में पहुंची. कभी 1,500 से 1,600 रुपये के बजट से शुरू हुई इस रामलीला का खर्च अब बढ़कर करीब 85 से 90 लाख रुपये तक पहुंच गया है. आज यहां विशाल मंच, डिजिटल साउंड सिस्टम, 3D वीएफएक्स और लेजर लाइट जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है.
रामलीला के दौरान भगवान की विभिन्न लीलाओं के साथ शोभायात्राएं भी निकाली जाती हैं. दशहरे के दिन जिमखाना मैदान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. आधुनिक तकनीक और भव्य मंच सज्जा ने इस रामलीला को नया रूप दिया है, लेकिन इसके आयोजकों के लिए धार्मिक परंपरा और जनभागीदारी आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि यह रामलीला शहर की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा बनी हुई है.
लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने याद किए पुराने दौर के अनुभव: राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी करीब 20 वर्षों तक शहर रामलीला से जुड़े रहे हैं. उन्होंने पुराने समय को याद करते हुए बताया कि पहले रामलीला आम लोगों के लिए होती थी और दर्शकों के बैठने के लिए बाड़े के सामने दरी-बिस्तर बिछाए जाते थे. मोहल्लों की महिलाएं और बच्चे वहीं बैठकर मंचन देखते थे, लेकिन समय के साथ बैठने की व्यवस्था में बदलाव आया और कुर्सियों के बाद सोफे भी लगने लगे. उनका मानना है कि रामलीला का मूल उद्देश्य जनसामान्य तक धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश पहुंचाना होना चाहिए.
व्यवस्था सुधारने के लिए बनाए गए थे सख्त नियम: डॉ. वाजपेयी ने बताया कि एक समय रामलीला में असामाजिक तत्वों का दखल बढ़ने लगा था. तब नगरपालिका के तत्कालीन सभासद प्रकाश चंद्र शर्मा को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उन्होंने व्यवस्था सुधारने के लिए नियम तय किए. शोभायात्राओं में फिल्मी गाने बजाने, डंडा-रोल करने और महिलाओं से छेड़छाड़ या किसी भी तरह की बदसलूकी पर रोक लगाने जैसे कदम उठाए गए. डॉ. वाजपेयी के अनुसार, कार्यकर्ताओं के सहयोग से करीब 20 वर्षों तक लगातार प्रयास किए गए, जिससे व्यवस्थाएं बेहतर हुईं.
डॉ. वाजपेयी का सुझाव है कि मेरठ का विस्तार होने के साथ रामलीला की शोभायात्राओं और मंचन का दायरा भी बढ़ना चाहिए. ब्रह्मपुरी, गढ़ रोड, जेल चुंगी और दूसरे क्षेत्रों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए, ताकि शहर के हर हिस्से के लोग इससे जुड़ सकें. उनका मानना है कि रामलीला किसी एक बाजार या इलाके तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. इसका लाभ शहर के सभी क्षेत्रों के लोगों को मिलना चाहिए.
प्रह्लाद नगर रामलीला: तीन पीढ़ियों का समर्पण
प्रह्लाद नगर में रामलीला की शुरुआत वर्ष 1951 में हुई थी. कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह गुंबर के मुताबिक, इस बार यहां 76वीं रामलीला मनाई जा रही है. वह करीब 40 वर्षों से इस परंपरा से जुड़े हैं और बताते हैं कि शुरुआती दिनों में तख्त और बल्लियों की मदद से अस्थायी मंच तैयार किया जाता था. रामलीला समाप्त होने के बाद मंच को हटा दिया जाता था, लेकिन पिछले करीब 20 वर्षों से यहां पक्का मंच बनाया जा रहा है.
दिन में काम, रात में रामलीला के किरदार: प्रह्लाद नगर रामलीला की खासियत यह है कि यहां के स्थानीय निवासी, व्यापारी, कारीगर और युवा अपने रोजमर्रा के काम के बाद रात में मंच पर उतरते हैं. कभी 25 से 27 हजार रुपये के बजट से चलने वाली इस रामलीला का खर्च अब करीब दो से ढाई लाख रुपये तक पहुंच गया है. पार्षद अभिनव अरोड़ा के मुताबिक, क्षेत्र के लोग अपने कामकाज के बावजूद रामलीला में पूरे उत्साह से हिस्सा लेते हैं. उनके अनुसार, रामलीला के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं और जनसुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है.
1965 से मंच पर सक्रिय हैं हरीश गुंबर: प्रह्लाद नगर रामलीला से लंबे समय से जुड़े हरीश गुंबर इस परंपरा के प्रमुख चेहरों में से एक हैं. उन्होंने वर्ष 1965 में रामलीला में काम करना शुरू किया था और सुमित्रा, नारद, भरत तथा केवट जैसे किरदार निभाए हैं. हरीश गुंबर बताते हैं कि उन्हें मंच पर आने का अवसर जगदीश बाबा और पूर्व चंद ओझा जैसे वरिष्ठ लोगों से मिला था. उन्होंने अलग-अलग भूमिकाओं के जरिए कई वर्षों तक रामलीला में योगदान दिया और बाद में प्रोम्टर की जिम्मेदारी भी संभाली.
हरीश गुंबर के मुताबिक, पुराने समय में रामलीला का सामान और कपड़े कम खर्च में जुटा लिए जाते थे. उस दौर में व्यवस्थाएं अलग थीं, जबकि अब महंगाई के कारण खर्च काफी बढ़ गया है. लोगों की व्यस्तता और बदलती जीवनशैली के कारण दर्शकों का रुझान भी पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन रामलीला के प्रति समर्पण अब भी बना हुआ है. उनका परिवार भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है.
दादा से प्रेरणा लेकर तीसरी पीढ़ी भी मंच पर: हरीश गुंबर के पोते मानेक गुंबर भी रामलीला में छोटे और सहायक किरदार निभाते हैं. वह कभी लक्ष्मण से जुड़े प्रसंगों में वैद्य की भूमिका निभाते हैं तो कभी दरबार के दूसरे पात्रों का अभिनय करते हैं. मानेक बताते हैं कि वह संवादों के प्रिंटआउट लेकर घर पर अभ्यास करते हैं और रात में करीब नौ से 11 बजे तक रिहर्सल करते हैं. पढ़ाई के साथ समय निकालकर रामलीला में हिस्सा लेना उनके लिए खुशी की बात है और वह अपने दादा से मिली प्रेरणा के सहारे परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं.
यहां कई अन्य कलाकार भी वर्षों से अलग-अलग किरदार निभा रहे हैं. थाना लिसाड़ी गेट के सामने चाय की दुकान चलाने वाले 64 वर्षीय अशोक कुमार उर्फ मलाई करीब 32 वर्षों से हनुमान और ताड़का का किरदार निभा रहे हैं. मोबाइल व्यवसायी गौरव पिछले 35 वर्षों से जटायु, मेघनाद और बाली की भूमिकाएं निभा रहे हैं, जबकि विजय अरोड़ा करीब 32 वर्षों से विश्वामित्र और वशिष्ठ के किरदारों से जुड़े हैं. इन कलाकारों की भागीदारी बताती है कि प्रह्लाद नगर में रामलीला केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की साझा विरासत है.
रजबन रामलीला: जहां धर्म नहीं, आपसी भाईचारा है पहचान
रजबन फुटबॉल ग्राउंड की रामलीला करीब 56 वर्षों से चली आ रही परंपरा के रूप में अपनी अलग पहचान रखती है. यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों के लोग मिलकर रामलीला की तैयारियों और मंचन में योगदान देते हैं. रामलीला के निर्देशक और रावण का किरदार निभाने वाले सतीश यादव पिछले करीब 40 वर्षों से इससे जुड़े हैं. वह बताते हैं कि पहले कलाकार खुद बल्लियां गाड़ते थे और मंच सजाने का काम भी अपने हाथों से करते थे, जबकि अब कई काम ठेकेदारों की मदद से कराए जाते हैं.
बिना मानदेय के कलाकार निभाते हैं अपनी भूमिका: सतीश यादव के मुताबिक, रजबन की रामलीला में कलाकारों को कोई मानदेय या फीस नहीं दी जाती. स्थानीय कलाकार, उनके बच्चे और रिश्तेदार पीढ़ियों से इस परंपरा का हिस्सा बनते आ रहे हैं. यहां बाहर से ऐसी मंडलियां नहीं बुलाई जातीं, जो मंचन के बदले पैसे लेकर कार्यक्रम करती हों. रामलीला का खर्च मोहल्ले के लोगों के आपसी सहयोग से पूरा किया जाता है.
ईसाई समुदाय के अनिल मसीह निभाते हैं भगवान राम की भूमिका: रजबन की रामलीला में अनिल मसीह की भूमिका भी खास है. ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अनिल पिछले करीब 15 वर्षों से भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं और पिछले दो वर्षों से सीन डायरेक्शन के साथ नारद मुनि की भूमिका भी संभाल रहे हैं. उनका कहना है कि यहां धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता. उनके मुताबिक, जब लोग प्रेम और आपसी सम्मान के साथ काम करते हैं, तो पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह जुड़ जाता है.
रामलीला कमेटी के महामंत्री सुनील कनौजिया भी करीब 25 वर्षों तक लक्ष्मण का किरदार निभा चुके हैं. वह मानते हैं कि रामलीला के जरिए नई पीढ़ी तक मर्यादा और अच्छे आचरण का संदेश पहुंचता है. कमेटी के कोषाध्यक्ष रजनीश यादव के मुताबिक, दशहरा मेले सहित रामलीला का कुल खर्च अब करीब सात से आठ लाख रुपये तक पहुंच गया है. इस खर्च को पूरा करने में रजबन बाजार के व्यापारी और स्थानीय लोग सहयोग करते हैं.
शोएब सहित कई मुस्लिम कलाकार भी निभाते हैं किरदार: रजबन की रामलीला में शोएब नाम के मुस्लिम कलाकार भी पिछले करीब 15 वर्षों से अलग-अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं. उनकी भागीदारी इस रामलीला की साझा संस्कृति और आपसी सहयोग को दर्शाती है. यहां अलग-अलग समुदायों के लोग मंच सजाने से लेकर अभिनय और अन्य व्यवस्थाओं तक में हाथ बंटाते हैं. यही भाईचारा रजबन की रामलीला को मेरठ की दूसरी रामलीलाओं से अलग पहचान देता है.
सूरजकुंड रामलीला: परंपरा, मर्यादा और आध्यात्मिक माहौल
सूरजकुंड स्थित प्राचीन बाबा मनोहर नाथ मंदिर परिसर में होने वाली रामलीला अपनी पारंपरिक शैली और धार्मिक वातावरण के लिए जानी जाती है. मुख्य संयोजक विवेक वाजपेयी के मुताबिक, यह रामलीला वर्ष 1979 में शुरू हुई थी और वह पिछले करीब 10 वर्षों से संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं. कमेटी ने शोभायात्राओं को बंद करने का फैसला किया, क्योंकि उनके अनुसार कुछ शोभायात्राओं में धार्मिक मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जा रहा था. इसके बाद मंच, बैठने की व्यवस्था, लाइट और साउंड सिस्टम में भी सुधार किए गए.
दशहरे पर उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़: विवेक वाजपेयी बताते हैं कि दशहरे के दिन मंदिर परिसर में बड़ा मेला लगता है. उनके मुताबिक, प्रशासन की रिपोर्ट में मेले में करीब तीन लाख लोगों के आने-जाने का अनुमान बताया गया है. जब उन्होंने संयोजक की जिम्मेदारी संभाली थी, तब रामलीला का बजट करीब 15 लाख रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 25 लाख रुपये हो गया है. बढ़ते खर्च के बावजूद कमेटी पारंपरिक मंचन और धार्मिक गरिमा बनाए रखने पर जोर देती है.
11-11 रुपये के चंदे से शुरू हुई थी व्यवस्था: शास्त्री नगर निवासी आलोक रस्तोगी का परिवार लंबे समय से मंदिर परिसर और रामलीला की सेवा से जुड़ा है. वह पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि वर्ष 1979 में शुरुआत के समय टेंट लगाना, दरी बिछाना और दूसरी व्यवस्थाएं संभालना स्थानीय लोग खुद करते थे. उस समय कोई बड़ा बजट नहीं था और सूरजकुंड की गलियों में घूमकर 11-11 रुपये की रसीदें काटकर चंदा जुटाया जाता था. आलोक रस्तोगी के मुताबिक, पहली रामलीला के लिए करीब 21 हजार रुपये के बजट में मथुरा से मंडली बुलाई गई थी, जिसमें लगभग 30 से 35 लोग शामिल थे.
डिजिटल चमक से ज्यादा पारंपरिक मंचन पर जोर: आलोक रस्तोगी का कहना है कि सूरजकुंड मंदिर परिसर एक आध्यात्मिक महत्व रखने वाला स्थान है. इसलिए यहां फिल्मी गानों की तर्ज पर नृत्य या अशालीन मंचन के बजाय पारंपरिक रामलीला को प्राथमिकता दी जाती है. उनका मानना है कि परिवारों, बच्चों और महिलाओं को एक साथ बैठकर धार्मिक प्रसंग देखने का अवसर मिलना चाहिए. यही वजह है कि यहां आधुनिक सुविधाओं में सुधार के साथ मंचन की पारंपरिक गरिमा बनाए रखने की कोशिश की जाती है.
रामलीलाओं की सुरक्षा के लिए मेरठ पुलिस सतर्क: मेरठ में रामलीला और दशहरे के कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है. डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी के निर्देशों के तहत जिले में संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, जिले में 36 स्थानों पर रामलीला मंचन और 32 स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. इन स्थानों पर ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और एंटी रोमियो टीमों की मदद से निगरानी रखी जा रही है.
मेरठ की रामलीलाओं का बजट:
|रामलीला का नाम
|स्थापना का वर्ष
|शुरुआती बजट
|वर्तमान बजट
|मुख्य वित्तीय स्रोत/विशेषता
|शहर रामलीला (जिमखाना मैदान)
|121 वर्ष पूर्व
|₹1,500 - ₹1,600
|₹85 - ₹90 लाख
|चंदा, दानदाता और शहर का सबसे बड़ा प्रोग्राम
|प्रह्लाद नगर रामलीला
|वर्ष 1951 (75वां वर्ष)
|₹25,000 - ₹27,000
|₹2 - ₹2.5 लाख
|स्थानीय व्यापारियों और मोहल्ले के लोगों का सहयोग
|रजबन फुटबॉल ग्राउंड रामलीला
|56 वर्ष पूर्व
|₹15,000 - ₹20,000
|₹7 - ₹8 लाख
|रजबन बाजार का सहयोग, बिना मानदेय की सेवा
|सूरजकुंड बाबा मनोहर नाथ मंदिर
|वर्ष 1979 (45वां वर्ष)
|₹21,000
|₹25 लाख
|जनसहयोग, मंदिर परिसर और 3 लाख श्रद्धालुओं का मेला
चार रामलीलाएं, चार अलग पहचान: मेरठ की इन चार रामलीलाओं की खासियत उनकी अलग-अलग परंपराओं में छिपी है. जिमखाना मैदान की रामलीला अपने लंबे इतिहास और आधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है, जबकि प्रह्लाद नगर में पीढ़ियों से कलाकार मंचन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. रजबन की रामलीला आपसी भाईचारे और सर्वधर्म समभाव का संदेश देती है, वहीं सूरजकुंड में पारंपरिक मंचन और धार्मिक मर्यादा को प्राथमिकता दी जाती है. अलग-अलग रंग और रूप होने के बावजूद इन सभी रामलीलाओं को जोड़ने वाली सबसे बड़ी कड़ी भगवान राम के आदर्श, लोगों की आस्था और समाज की भागीदारी है.
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