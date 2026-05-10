ETV Bharat / state

​मेरठ में छापेमारी; ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर स्पोर्ट्स सिटी में बिक रहा था नकली सामान

ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर धीरेंद्र सिंह की अगुवाई में हुई कार्रवाई.

मेरठ : सैनी मार्केट में छापेमारी.
मेरठ : सैनी मार्केट में छापेमारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 8:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सैनी मार्केट में शनिवार को नकली स्पोर्ट्स गुड्स के खिलाफ छापेमारी की गई. इस कार्रवाई से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया. बाजार में अफरा-तफरी मची रही और दुकानदार शटर गिराकर भाग गए. कार्रवाई के दौरान कई दुकानों से भारी मात्रा में संदिग्ध सामान जब्त किया गया.

​मेरठ की स्पोर्ट्स मार्केट में छापेमारी. (Video Credit : ETV Bharat)



सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सैनी मार्केट में नकली सामान बेचने वाले सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई हुई. नामी स्पोर्ट्स ब्रांड्स की शिकायत पर हुई इस छापेमारी ने बाजार के भीतर चल रहे 'काला खेल' उजागर हो गया है. ​सूरजकुंड रोड स्थित जैन मंदिर के पास जैसे ही अधिकारियों की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची, दुकानदारों के पसीने छूट गए. कार्रवाई की भनक लगते ही व्यापारियों ने आनन-फानन दुकानों के शटर गिरा दिए. कई दुकानदार संदिग्ध माल छिपाने की कोशिश में असहज नजर आए. देखते ही देखते पूरे मार्केट में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.



​कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर धीरेंद्र सिंह ने मौके पर मौजूद मीडिया से बात करते हुए कई सनसनीखेज खुलासे किए. उन्होंने कहा कि हमें लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि यहां कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स के नकली बैट, ग्लव्स और बॉल धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं. जब हमने दुकानों की जांच शुरू की तो वहां मौजूद कुछ व्यापारियों ने हमारी टीम को घेर लिया गया. हाथापाई की गई और टीम में मौजूद महिला सदस्यों के साथ भी बदतमीजी की गई. हालांकि भारी हंगामे के कारण टीम केवल 35% नकली माल ही जब्त कर थाने ले जा सकी.

सीएम योगी से ODOP की साख बचाने की गुहार : ​धीरेंद्र सिंह ने कहा कि मेरठ 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) योजना का हिस्सा है. अगर यहीं के विश्वप्रसिद्ध ब्रांड्स की नकली कॉपी बनाकर पूरे देश में बेची जाएगी तो इससे मेरठ की छवि खराब होगी और असली मैन्युफैक्चरर्स को भारी नुकसान होगा. ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है.


सिविल लाइन थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला ने बताया कि कंपनी मैनेजर की तहरीर के आधार पर दुकान मालिक के विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. दूसरी ओर व्यापार मंडल ने छापेमारी के दौरान अभद्रता और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है. थाना प्रभारी का कहना है कि व्यापारियों द्वारा दी गई तहरीर की भी गहनता से जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : मेरठ की खेल इंडस्ट्री ने खड़ा किया बिजनेस का नया स्कोर, 400 करोड़ का हो रहा कारोबार, जानें लीग मैचों से कैसे आया बूम

यह भी पढ़ें : वाराणसी में तैयार हो रहे ‘स्पोर्ट्स-कम-रिक्रिएशनल एरिना’, खेल के साथ मनोरंजन की सुविधा

TAGGED:

स्पोर्ट्स मार्केट में छापेमारी
MEERUT SPORTS CITY
RAID AT SPORTS CITY
SPORTS CITY
RAID AT MEERUT SPORTS CITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.