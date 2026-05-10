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​मेरठ में छापेमारी; ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर स्पोर्ट्स सिटी में बिक रहा था नकली सामान

मेरठ : सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सैनी मार्केट में शनिवार को नकली स्पोर्ट्स गुड्स के खिलाफ छापेमारी की गई. इस कार्रवाई से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया. बाजार में अफरा-तफरी मची रही और दुकानदार शटर गिराकर भाग गए. कार्रवाई के दौरान कई दुकानों से भारी मात्रा में संदिग्ध सामान जब्त किया गया.

​मेरठ की स्पोर्ट्स मार्केट में छापेमारी. (Video Credit : ETV Bharat)





सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सैनी मार्केट में नकली सामान बेचने वाले सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई हुई. नामी स्पोर्ट्स ब्रांड्स की शिकायत पर हुई इस छापेमारी ने बाजार के भीतर चल रहे 'काला खेल' उजागर हो गया है. ​सूरजकुंड रोड स्थित जैन मंदिर के पास जैसे ही अधिकारियों की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची, दुकानदारों के पसीने छूट गए. कार्रवाई की भनक लगते ही व्यापारियों ने आनन-फानन दुकानों के शटर गिरा दिए. कई दुकानदार संदिग्ध माल छिपाने की कोशिश में असहज नजर आए. देखते ही देखते पूरे मार्केट में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.





​कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर धीरेंद्र सिंह ने मौके पर मौजूद मीडिया से बात करते हुए कई सनसनीखेज खुलासे किए. उन्होंने कहा कि हमें लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि यहां कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स के नकली बैट, ग्लव्स और बॉल धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं. जब हमने दुकानों की जांच शुरू की तो वहां मौजूद कुछ व्यापारियों ने हमारी टीम को घेर लिया गया. हाथापाई की गई और टीम में मौजूद महिला सदस्यों के साथ भी बदतमीजी की गई. हालांकि भारी हंगामे के कारण टीम केवल 35% नकली माल ही जब्त कर थाने ले जा सकी.