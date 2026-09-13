मेरठ के कोटला बाजार में छापा; 450 किलो अवैध पटाखों की खेप बरामद, हिरासत में आरोपी
देहली गेट थाना क्षेत्र के कोटला बाजार में स्थित प्लास्टिक के गोदाम में पटाखे छिपाकर रखे गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 7:46 AM IST
मेरठ : देहली गेट थाना क्षेत्र के कोटला बाजार में पुलिस-प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखों की खेप बरामद की है. प्लास्टिक के गोदाम की आड़ में करीब 450 किलो अवैध पटाखे स्टोर करके रखे गए थे. बरामद पटाखों की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने मौके से आशीष गर्ग नाम के एक आरोपी को हिरासत में लिया है. फिलहाल पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई जारी है.
बताया जा रहा है कि प्लास्टिक के गोदाम की आड़ में बड़ी मात्रा में पटाखे छिपाकर रखे गए थे. सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और गोदाम की जांच की गई. जांच के दौरान करीब 450 किलो अवैध पटाखे बरामद हुए. कार्रवाई के दौरान एसडीएम, सीओ कोतवाली और देहली गेट थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही. बड़ी मात्रा में मिले पटाखों के बाबत आरोपी लाइसेंस भी नहीं दिखा सका.
एसपी सिटी मेरठ विनायक गोपाल के अनुसार कोटला बाजार शहर के घने इलाकों में शामिल है. यहां आसपास बड़ी संख्या में दुकानें और मकान हैं. ऐसे स्थान पर भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण गंभीर खतरा पैदा कर सकता था. आग लगने की स्थिति में आसपास के पूरे बाजार में बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिस-प्रशासन अब ये पता लगाने में जुटा है कि इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे कहां से लाए गए थे और इन्हें किस मकसद से स्टोर किया गया था. पुलिस की कार्रवाई जारी है.
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