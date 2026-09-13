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मेरठ के कोटला बाजार में छापा; 450 किलो अवैध पटाखों की खेप बरामद, हिरासत में आरोपी

मेरठ : देहली गेट थाना क्षेत्र के कोटला बाजार में पुलिस-प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखों की खेप बरामद की है. प्लास्टिक के गोदाम की आड़ में करीब 450 किलो अवैध पटाखे स्टोर करके रखे गए थे. बरामद पटाखों की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने मौके से आशीष गर्ग नाम के एक आरोपी को हिरासत में लिया है. फिलहाल पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई जारी है.

जानकारी देते एसपी सिटी मेरठ विनायक गोपाल. (Video Credit : ETV Bharat)





बताया जा रहा है कि प्लास्टिक के गोदाम की आड़ में बड़ी मात्रा में पटाखे छिपाकर रखे गए थे. सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और गोदाम की जांच की गई. जांच के दौरान करीब 450 किलो अवैध पटाखे बरामद हुए. कार्रवाई के दौरान एसडीएम, सीओ कोतवाली और देहली गेट थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही. बड़ी मात्रा में मिले पटाखों के बाबत आरोपी लाइसेंस भी नहीं दिखा सका.