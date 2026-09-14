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मेरठ का हिंदी भवन; कभी साहित्य चर्चा-गोष्ठियों का केंद्र अब खंडहर, उद्धार की आस

मेरठ के हिंदी भवन की दुर्दशा ( Photo Credit; ETV Bharat )

मंत्री दिनेश जैन के मुताबिक, इस भवन की देखरेख का जिम्मा हिंदी भवन समिति कर रही है. इसका नाम पुषोत्तम दास टंडन भवन के नाम पर है. वह यूपी विधानसभा के सभापति भी रहे थे. वे प्रसिद्ध साहित्यकार और समाजसेवी भी थे, साहित्यसाधकों ने हिंदी भवन का नामकरण उनके नाम पर किया था. एक वक्त था जब यहां बड़ी हिंदी की साहित्यिक गतिविधियां होती थीं, लगभग हर महीने काव्य गोष्ठीयां और बड़े-बड़े आयोजन यहां होते थे.

हिंदी भवन समिति के मंत्री दिनेश जैन बताते हैं कि हिंदी भवन की स्थापना मेरठ में 1965 में तमाम समाजसेवियों और साहित्यकारों द्वारा की गई थी. उस वक्त लगभग 40 हजार रुपये में 2800 वर्ग गज का एक भवन हिंदी प्रेमियों, साहित्य साधकों के लिए लिया गया था.

हिंदी भवन की 1965 में स्थापना हुई थी. मेरठ के थापरनगर इलाके में हिंदी के साधकों, उभरते साहित्यकारों, और कवियों के लिए हिंदी भवन हुआ करता था. साहित्यकारों को यहां न सिर्फ लोग सुनने आते थे बल्कि नवांकुरों को भी यहां मंच मिलता था. पांच हजार से अधिक पुस्तकें यहां के पुस्तकालय में थीं. यहां होने वाली काव्य गोष्ठियों की गूंज से आसपास का इलाका गुंजायमान रहता था. पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी भवन के नाम से स्थापित यह स्थान लोगों के जेहन से उतर गया है. कवि सुमनेश सुमन कहते हैं कि एक जमाने से साहित्य प्रेमी इस भवन के बनने की बाट जोह रहे हैं. सिर्फ जर्जर मुख्य द्वार ही अब बाकी रह गया है.

मेरठ : कभी साहित्याकारों की मौजूदगी से रौशन, हिंदी साधकों की बैठकों का केंद्र और साहित्य पर चर्चा का स्थल मेरठ का हिंदी भवन लगभग खंडहर हो चुका है. अब यहां न तो कार्यक्रम होते हैं, न ही गोष्ठियां. हिंदी प्रेमियों की आवाजाही यहां बंद हो चुकी है. आज हिंदी दिवस है, इसी के साथ हिंदी की साधना के जिले में केंद्र इस भवन के उद्धार की आस फिर से भाषा प्रेमियों में जगी है.

बताते हैं कि, हिंदी भवन का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम तुलसी काव्य पाठ प्रतियोगिता थी. यह इतना बड़ा कार्यक्रम था कि सुबह 9 बजे शुरुआत होती थी, शाम के 5 बजे तक चलता था.

लगभग 60 से अधिक विद्यालयों से 130 से अधिक बच्चे इस कार्यक्रम में आते थे. जो कि प्रतियोगी के रूप में काव्य पाठ करते थे. हिंदी भवन समिति की तरफ से उनकी पूरी व्यवस्था होती थी.

हिंदी भवन में प्रवेश भी मुश्किल. (Photo Credit; ETV Bharat)

ये साहित्यकार आते थे

गोपाल दास नीरज, पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित गोपाल दास व्यास, क्षेमचंद सुमन बशीर बद्र, कवि भारत भूषण, होमवती देवी, हरिओम पंवार, कैलाश चंद गौतम, विष्णु खन्ना समेत अन्य स्थानीय साहित्य साधक यहां अनेकों बार समय-समय पर होने वाले आयोजनों मे शिरकत करते ही थे.

जर्जर हिंदी भवन (Photo Credit; ETV Bharat)

12 साल पहले बदले हालात

दिनेश जैन बताते हैं कि लगभग 12 साल पहले भवन जर्जर हालत में आ गया. इसका अधिकांश हिस्सा जर्जर हो गया, कुछ जमींदोज होकर गिर गया. जिसके बाद इस उम्मीद से कि सरकारें, स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्यान देंगे, उनसे संपर्क करते आ रहे हैं. भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है. उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहां अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भवन बनेगा, जहां फिर से हिंदी साहित्यकारों की आवाजाही होगी, साहित्य साधना होगी. मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से नक्शा तो स्वीकृत हो गया, लेकिन अभी तक हालात जस के तस ही हैं.

कहते हैं, इसका प्रस्ताव भी बनाया गया, जिसमें लगभग 7 से 8 करोड़ रूपये के फंड की आवश्यकता पड़ेगी.

नए निर्माण में क्या

बताया कि यहां पर जो निर्माण होना है, उसमें एक बड़ा हॉल, जिसमें तीन सौ लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी. एक डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी. कुछ कमरे बाहर से समय-समय पर आने वाले साहित्यकारों के लिए बनाए जाएंगे. उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग से इस बारे में प्रयास किये जा रहे हैं. वह कहते हैं कि सभी बार-बार ये प्रयास कर रहे हैं कि सीएम योगी यहां आकर इसकी फिर से नींव रखें और राशि रिलीज हो जाए. हिंदी भवन हिंदी प्रेमियों का यूं समझ लीजिएगा कि मंदिर ही है.

जन प्रतिनिधियों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी

कहते हैं कि ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं, जिससे कि विषय में बात न की गई हो. हिंदी भवन को लेकर आश्वसान के अलावा दिलचस्पी ही नहीं दिखाई. बताते हैं, इस भवन का कुछ हिस्सा किराए पर था, जिससे लगभग बीस हजार रुपया प्रतिमाह मिल जाता था. कुछ और पैसा सामाजिक संस्थाओं से मिलता था. उससे पूरे वर्ष का काम चल जाता था. 3 से 4 लाख रुपये वर्ष में इकट्ठा हो जाता था, उससे यहां कार्यक्रम कराते थे.

हिंदी भवन समिति के मंत्री दिनेश जैन का कहना है कि हिंदी भवन समिति की बहुत योजनाएं हैं. जो अध्यापक हिंदी पढ़ाते भी हैं, उनका हिंदी पढ़ाने का जो स्तर है, उसमें भी उनका पारंगत होना जरूरी है. इसको लेकर भी यहां प्रयास किया जाएंगे. उनके लिए स्पेशल सत्र यहां चलें, ऐसे में इंतजार है कि यहां तस्वीर बदले और सरकार इस पर जल्दी ध्यान दे.



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