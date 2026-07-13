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मेरठ में बिजली संकट पर फूटा जनता का गुस्सा, पानी को तरसे लोगों ने घेरा DM आवास

डालमपाड़ा, शीश महल, जत्तीवाड़ा, बाबा खाकी, कानूनगोयान और लाल का बाजार समेत कई इलाकों में घंटों कट हो रही बिजली.

बिजली समस्या से परेशान लोगों ने डीएम आवास घेरा.
बिजली समस्या से परेशान लोगों ने डीएम आवास घेरा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 8:15 AM IST

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मेरठ : बिजली विभाग की कार्यशैली से नाराज डालमपाड़ा और आसपास के सैकड़ों लोगों ने रविवार रात सड़कों पर उतर कर जिलाधिकारी आवास का घेराव कर दिया. लोग पहले पहले पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक (MD) रवीश गुप्ता के आवास पर पहुंचे थे, लेकिन वहां मुलाकात न होने पर भीड़ डीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गई. लोग का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से अक्सर बिजली संकट बना रहता है. रविवार को भी ​शाम 4 बजे से कटी बिजली रात 12 बजे तक नहीं आई. ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग बहुत परेशान हो रहे हैं. इसके अलावा घरों में पेयजल का संकट हो गया है.

मेरठ में बिजली संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा. (Video Credit : ETV Bharat)


​बताया गया कि रविवार दोपहर बाद घंटाघर फीडर में आई तकनीकी खराबी के कारण डालमपाड़ा, शीश महल, जत्तीवाड़ा, बाबा खाकी, कानूनगोयान और लाल का बाजार पूरी तरह ब्लैकआउट हो गए. रात के समय पारा और उमस बढ़ने से स्थिति नरकीय हो गई. इसके अलावा सुभाष नगर, मोहनपुरी, न्यू मोहनपुरी, आर्यनगर, सूरजकुंड स्पोर्ट्स मार्केट और पुर्वा अहिरान जैसे दर्जनभर इलाकों में भी बिजली की अघोषित कटौती से लोग भड़क उठे. स्थानीय निवासी नितिन चौरसिया ने बताया कि बिजली अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं.

​सिविल लाइन थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला ने बताया कि बिजली कटौती से नाराज नागरिक देर रात जिलाधिकारी आवास के बाहर एकत्र हुए थे. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा था. प्रदर्शन कर रहे लोगों से सीधे संवाद स्थापित किया गया. बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करके फाल्ट ठीक करने के निर्देश दिए गए. बिजली आपूर्ति बहाली के आश्वासन के बाद नागरिकों को समझा-बुझाकर शांत कराया गया और उन्हें वापस घर भेजा गया.



​मुख्य अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि घंटाघर फीडर के अंतर्गत आने वाले डालमपाड़ा और नजदीकी क्षेत्रों में भूमिगत केबल और जंपर में बड़ा फॉल्ट आया था. हाल ही में हुई बारिश के कारण जमीन में नमी और केबलों में फॉल्ट ढूंढने में तकनीकी टीमों को समय लगा. विभाग की टीमें रात में ही पेट्रोलिंग और मरम्मत कार्य में जुटी थीं. अचानक लोड बढ़ने से कुछ ट्रांसफार्मर पर लो-वोल्टेज की समस्या भी सामने आई थी. सभी प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाफ लगाकर फॉल्ट दुरुस्त करा दिया गया है और आपूर्ति धीरे-धीरे सामान्य की जा रही है. लो-वोल्टेज की समस्या के स्थाई समाधान के लिए भी तकनीकी जांच के निर्देश दे दिए गए हैं.

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