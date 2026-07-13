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मेरठ में बिजली संकट पर फूटा जनता का गुस्सा, पानी को तरसे लोगों ने घेरा DM आवास

बिजली समस्या से परेशान लोगों ने डीएम आवास घेरा. ( Photo Credit : ETV Bharat )