मेरठ में बिजली संकट; कंकरखेड़ा में ब्लैकआउट, ब्रह्मपुरी में नहीं लग पा रहा ट्रांसफार्मर
बिजली विभाग की अनदेखी से नाराज लोगों ने सड़क पर उतर कर किया प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 12:39 PM IST
मेरठ : भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली संकट बरकरार है. तमाम दावों के बावजूद बिजली विभाग उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है. मेरठ शहर के दो बड़े इलाकों कंकरखेड़ा और ब्रह्मपुरी के उपभोक्ता काफी दिनों से बिजली संकट को लेकर परेशान हैं. शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान ने होने से नाराज ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
कंकरखेड़ा क्षेत्र में बिजली की बदहाली से परेशान लोगों ने शनिवार को घरों से बाहर निकल कर बिजलीघर का घेराव किया. लोगों का आरोप था कि बिना किसी पूर्व सूचना के 4-4 घंटे बिजली कटौती की जा रही है. उमस और भीषण गर्मी से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं परेशान हैं. घरों में बैठना मुश्किल हो रहा है. लोगों का आरोप है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे हैं.
दूसरी ओर, ब्रह्मपुरी क्षेत्र के पंजाया, दिल्ली चुंगी, पश्चिमी ब्रह्मपुरी, माता का बाग, शिव शंकर पुरी, कृष्ण पुरी, पूर्वी ब्रह्मपुरी, मास्टर कॉलोनी, गौतम नगर, गणेशपुरी, गौरीपुरा, इंदिरा नगर (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), विशन चौक, शास्त्री की कोठी और शिव शक्ति नगर में बीते कई दिनों से लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या है. यहां के लोगों का कहना है कि समस्या के बाबत एसडीओ बेहद शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हैं. लोगों के अनुसार एसडीओ का कहना है कि हमारे पास क्षेत्र की बिजली समस्या को दूर करने के लिए नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध है, लेकिन लगाने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल पा रहा है. हालांकि एसडीओ विनीत ने जल्द ही ट्रांसफार्मर लगवाने का आश्वासन दिया है.
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