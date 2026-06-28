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मेरठ में बिजली संकट; कंकरखेड़ा में ब्लैकआउट, ब्रह्मपुरी में नहीं लग पा रहा ट्रांसफार्मर

बिजली संकट से परेशान लोग. ( Photo Credit : ETV Bharat )