मुर्गी दाना निर्माण में कॅरियर; 5 दिनों का विशेष प्रशिक्षण लेकर करें जीवनभर कमाई, जानें क्या है प्रोसेस

कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के फीड प्रोसेसिंग यूनिट के सुपरवाइजर सचिन भारती बताते हैं कि यहां की दाना इकाई में कुक्कुट के लिए और गाय, भैंस, भेड़, बकरी और शुकर के लिए दाना बनाया जाता है. पहली बार यहां प्रशिक्षण देने की शुरुआत होने जा रही है. हालांकि यह प्रशिक्षण पेड (Paid Training) होगा. यह एक रोजगारपरक सर्टिफिकेट कोर्स है. यहां स्थापित Feed Processing Unit में प्रॉपर ट्रेनिंग ली जा सकती है. प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार के साथ दूसरों को भी रोजगार दिया जा सकता है. इस काम में मोटा मुनाफा भी है.

मेरठ : सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय का कुक्कुट अनुसंधान केंद्र ने मुर्गी दाना (Poultry feed) के साथ गाय, भैंस, भेड़ बकरी और शुकर के लिए फीड-सप्लीमेंट तैयार करने का प्रशिक्षण दे रहा है. यह प्रशिक्षण लेकर कोई भी युवा खुद का व्यवसाय खड़ा कर सकता है. दाना इकाई में प्रशिक्षण के बाबत विश्व विद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है.

प्रशिक्षण शुल्क और अवधि : सचिन भारती के मुताबिक प्रशिक्षण के दौरान 20 से 25 अलग अलग टॉपिक पर लेक्चर होते हैं. साथ ही प्रेक्टिकल का भी प्रावधान है. सरदार वल्लभ भाई कृषि यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रशिक्षण शुल्क 5 हजार 500 रुपये निर्धारित किया गया है. यहां से प्रशिक्षण प्राप्त 15 से अधिक लोग बड़े स्तर पर बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग (Broiler Poultry Farming) कर रहे हैं. कई लोगों ने खुद की फीड यूनिट लगा ली है. प्रशिक्षण के बाबत अपडेट जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर साझा की जाती है. इस बार मार्च से प्रशिक्षण शुरू होगा.

कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी कुलदीप त्यागी ने बताया कि पहली बार यहां पेड प्रशिक्षण का इंतजाम होने जा रहा है. इस बाबत मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेन्स के साथ मिलकर MOU हो चुका है. प्रशिक्षण दो तरह का है, पहला 5 दिनी और दूसरा 21 दिवसीय. 5 दिनी प्रशिक्षण का अधिकतम शुल्क 4500 रुपये है. इस शुल्क में प्रशिक्षण के दौरान भोजन आदि देने की व्यवस्था भी है. 21 दिवसीय प्रशिक्षण में सेना से रिटायर्ड होने के नजदीक जवानों व अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का प्रावधान है. एक बैच में 25 से 30 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है. ट्रेनिंग के बाद प्रत्येक प्रशिक्षाणार्थी को 50 चूजे (chiks) दिए जाएंगे.



