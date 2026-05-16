मेरठ में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, बंद आरा मिल परिसर में पुलिस ने मारा छापा तो खुला राज, दो गिरफ्तार
आरोपियों की पहचान मजहर मोहम्मद (29) और असफी (58) के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 1:00 PM IST
मेरठ: फलावदा थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम ने अवैध रूप से संचालित हथियार बनाने की फैक्ट्री में असलाह बनाते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है. मौके से पुलिस ने तीन निर्मित तमंचे 315 बोर और दो कारतूस बरामद किए हैं. आरोपियों की पहचान मजहर मोहम्मद (29) और असफी (58) के रूप में हुई है, जबकि एक अभियुक्त साबिर मौके से फरार हो गया. पुलिस फारार आरोपी की तलाश में जुटी है.
एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि पुलिस को काफी समय से सूचनाएं मिल रही थीं कि कुछ लोग गलत तरीके से अवैध तमंच बना रहे थे. इसके बाद पुलिस ने एसओजी की टीम और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई. पकड़े गए अभियुक्त इतने शातिर कि आरा मशीन परिसर का इस्तेमाल करते थे, जिससे किसी को कोई शक भी न हो.
उन्होंने बताया कि आरोपी येमजहर चैनपुरा और बहसूमा का निवासी है, दोनों पर थाना फलावदा में ही पहले भी तमंचा फैक्टरी संचालित करने का एक मामला भी दर्ज है. अब पुलिस ये भी पड़ताल कर रही है कि आखिर ये लोग कब से इस धंधे में शामिल है. अब तक कितने अवैध तमंचे बना चुके हैं और कहां-कहां सप्लाई करते थे. फिलहाल फरार आरोपी को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है.
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