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मेरठ में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, बंद आरा मिल परिसर में पुलिस ने मारा छापा तो खुला राज, दो गिरफ्तार

मेरठ: फलावदा थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम ने अवैध रूप से संचालित हथियार बनाने की फैक्ट्री में असलाह बनाते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है. मौके से पुलिस ने तीन निर्मित तमंचे 315 बोर और दो कारतूस बरामद किए हैं. आरोपियों की पहचान मजहर मोहम्मद (29) और असफी (58) के रूप में हुई है, जबकि एक अभियुक्त साबिर मौके से फरार हो गया. पुलिस फारार आरोपी की तलाश में जुटी है.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि पुलिस को काफी समय से सूचनाएं मिल रही थीं कि कुछ लोग गलत तरीके से अवैध तमंच बना रहे थे. इसके बाद पुलिस ने एसओजी की टीम और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई. पकड़े गए अभियुक्त इतने शातिर कि आरा मशीन परिसर का इस्तेमाल करते थे, जिससे किसी को कोई शक भी न हो.