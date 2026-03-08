ETV Bharat / state

1,2.3...नहीं मेरठ में जिलेभर के 47 दरोगाओं के धड़ाधड़ TRANSFER, SSP का बड़ा फरमान

मेरठ: जिले के पुलिस कप्तान ने अचानक 47 इंस्पेक्टर को इधर से उधर कर दिया. इनमें से 3 थाना प्रभारी शामिल हैं. अचानक कप्तान के इस आदेश ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दिया. कप्तान के आदेश से जिले के लगभग हर थाने के इंस्पेक्टर का नाम ट्रांसफर सूची में आ गया है. चलिए आगे विस्तार से जानते हैं इस बारे में.

मेरठ एसएसपी अविनाश पाण्डेय ने बीती देर रात जिले में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए. कानून-व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस विभाग में ये फेरबदल किए गए हैं. मेरठ पुलिस मीडिया सेल की ओर इस संबंधित में जानकारी जारी की गई है.



क्यों लिया गया फैसला: कहा जा रहा है कि जनपदीय स्थापना बोर्ड की बैठक के बाद विस्तृत विचार-विमर्श के बाद शांति एवं कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया.





तीन प्रभारी निरीक्षक समेत 47 इंस्पेक्टर का ट्रांसफर: आदेश के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक रामस्नेही को अतिरिक्त निरीक्षक अपराध थाना ब्रहमपुरी से पुलिस लाइन भेजा गया है. वहीं प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार राय को अतिरिक्त निरीक्षक अपराध थाना सरधना से अतिरिक्त निरीक्षक अपराध थाना जानी भेजा गया है. निरीक्षक मनोज कुमार को अतिरिक्त निरीक्षक अपराध थाना जानी से पुलिस लाईन भेजा गया है. इसके अलावा सब इंस्पेक्टर जयवीर सिंह, जोगेन्द्र मलिक, महीपाल शर्मा, जितेन्द्र सिंह, सुभाष चन्द्र समेत 47 इंस्पेक्टर इधर से उधर किए गए हैं.