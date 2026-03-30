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मेरठ पुलिस ने 15.40 करोड़ की बेस बैंड यूनिट पकड़ी, चीन में होती थी सप्लाई

आरोपी के कब्जे से 237 बीबीयू उपकरण बरामद किए गए, पुलिस कर रही पूछताछ.

पुलिस ने 15.40 करोड़ की बेस बैंड यूनिट पकड़ी
पुलिस ने 15.40 करोड़ की बेस बैंड यूनिट पकड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 1:46 PM IST

3 Min Read
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मेरठ: मेरठ पुलिस की स्वाट टीम और लोहियानगर थाना पुलिस ने शहर की जाकिर कॉलोनी से एक शख्स को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल टावरों के बीबीयू बरामद किया है. बरामद उपकरणों की कीमत 15 करोड़ से भी ज्यादा है.

एसएसपी अविनाश पाण्डेय ने बताया कि आरोपी बेहद ही शातिर है. पुलिस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि एक ऐसा गैंग है, जो मोबाइल कंपनियों के टावरों से सामान चोरी करता है. गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से 237 बीबीयू उपकरण बरामद किए गए हैं. जांच में पता चला है कि पंजाब के अलग-अलग जिलों समेत प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मोबाइल टावरों से भी 74 बेस बैंड यूनिट (बीबीयू) चोरी किए गए थे.

एसएसपी ने बताया कि मामले में पहले ही गिरोह के चार सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया था. सभी बरामद बीबीयू जियो और एयरटेल कंपनी के है. बीबीयू एक तरह से किसी भी टावर के मदर बोर्ड की तरह होता है, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ 40 लाख रुपये है.

एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि रॉयल कमांड प्रोटेक्शन ग्रुप के सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने पर्मेन्द्र तोमर ने शिकायत की थी कि उनकी कंपनी इंडस टावर एयरटेल का मोबाइल नेटवर्क का कार्य देखती है. उनके टावरों से पंजाब के विभिन्न शहरों के अलावा मुरादाबाद में भी लंबे समय से बीबीयू उपकरण चोरी होने की शिकायतें आ रही थीं.

इसकी शिकायत कंपनी के नेशनल हेड नोडल सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट ने एडीजी भानु भास्कर समेत मेरठ, डीआईजी कलानिधि नैथानी से की थी. इसके बाद स्वाट टीम को इस मामले में कार्रवाई और खोजबीन के लिए लगाया था.

पुलिस के मुताबिक, मुरादाबाद में दो और पंजाब में 72 मुकदमे बीबीयू चोरी के रिपोर्ट दर्ज किए गए थे. जब बीबीयू चोरी होने की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही थी, तो एयरटेल कंपनी की टेक्निकल टीम ने बीबीयू में जीपीएस डिवाइस लगानी शुरु कर दी थी. उसी जीपीएस के माध्यम से टीम ने आरोपी शाहरुख का पीछा करते-करते लोहियानगर थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी का नेटवर्क पकड़ में आया. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में जब बारिकी से पड़ताल की तो शाहरुख पर संदेह हुआ. उससे पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया.

शाहरुख ने पुलिस को बताया कि उसने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर बीबीयू समेत अन्य उपकरण चोरी किये हैं. शाहरुख के बाकी चार साथी मुजफ्फरनगर और बागपत जिले के रहने वाले हैं.

पुलिस के मुताबिक, जांच में ये बात सामने आई है कि चीन समेत कई देशों में आरोपियों ने सामान की बिक्री की है. पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं देशविरोधी गतिविधियों में तो ये लोग संलिप्त नहीं थे. अभी तक ऐसे 60 मुकदमे की जानकारी मेरठ पुलिस को मिल गई है. जहां बीबीयू समेत टावर का कीमती सामान चोरी किया जाता था.


बता दें बेस बैंड यूनिट (BBU) वह उपकरण है, जिसके काम न करने या अलग करने के बाद टावर से जुड़े मोबाइल फोन के नेटवर्क ही खत्म हो जाते हैं.

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