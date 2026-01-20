ETV Bharat / state

मेरठ पुलिस ने साइबर ठगों से वापस कराये 2.82 लाख से अधिक की रकम, पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान

मेरठ के अलग-अलग थानों में दर्ज साइबर ठगी के केस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए पीड़ितों को रकम लौटाई है.

पुलिस ने लौटाई ठगी की रकम.
पुलिस ने लौटाई ठगी की रकम. (Photo Credit; Meerut Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : साइबर टीम ने मंगलवार को अलग-अलग थाना क्षेत्र के कई परिवारों को बड़ी राहत दी. साइबर टीम ने ठगी के शिकार लोगों को धनराशि वापस कराई. थाना सरधना में गठित साइबर हेल्प डेस्क टीम ने बैंकों से समन्वय बनाते हुए ट्रांसफर की गई 2 लाख 82 हजार रुपए की राशि को फ्रीज करवाया और शत प्रतिशत धनराशि वापस करवायी गयी.

6 जनवरी को सरधना थाना क्षेत्र के जुल्हेड़ा के रहने वाले रोहित पुत्र संतोष कुमार ने 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी. सब इंस्पेक्टर ज्योति, सब इंस्पेक्टर विपिन कुमार और महिला कांस्टेबल काजोल चौहान ने अपनी सूझबूझ से पीड़ित की रकम वापस कराई. वहीं थाना पल्लवपुरम की साइबर हेल्पडेस्क टीम के द्वारा भी 8000 रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि बरामद कर पीड़ित को वापस करायी गई.

पल्लवपुरम मेरठ पर गठित साइबर हेल्प डेस्क टीम के द्वारा बैंकों से समन्वय स्थापित कर आवेदक के साथ अज्ञात द्वारा 8000 रुपये की ठगी की गई थी. पुलिस टीम ने उस धनराशि को फ्रीज करवाया और पीड़ित को वापस कराई गई. पीड़ित तुषार कुमार पुत्र रामवीर सिंह ने मोदीपुरम थाना क्षेत्र के पल्लवपुरम में शिकायत दर्ज कराई थी. थाना स्तर पर गठित साइबर हेल्प डेस्क टीम में सब इंस्पेक्ट मनोज बैसोया, महिला कांस्टेबल वर्षा ने इस रकम को वापिस कराने में योगदान दिया था.

वहीं मेरठ के रेलवे रोड पर गठित साइबर टीम ने 10 हजार रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि बरामद कर पीड़ित को वापस कराई. पीड़ित द्वारा गलत खाते में दस हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए गए थे. दरअसल, बीते 14 जनवरी को रमन पुत्र संजय कुमार निवासी प्रेमपुरी ने 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद शिकायत थाना रेलवे रोड ट्रांसफर की गई. साइबर हेल्प डेस्क टीम ने प्रभावी कार्यवाही की. थाना स्तर पर गठित साइबर हेल्प डेस्क टीम में तैनात मोहम्मद अलीम नकवी और महिला आरक्षी बालेश थाना रेलवे रोड मेरठ ने तत्तपरता दिखाई तो रकम ठगों के पास जाने से बच गई.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में ई-रिक्शा चालक की पीट-पीटकर हत्या, दुर्घटना दिखाने की कोशिश, हिरासत में पत्नी और बेटे

TAGGED:

MEERUT CYBER TEAM
CYBER CRIME
MEERUT NEWS
मेरठ पुलिस ने ठगी की लौटाई रकम
MEERUT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.