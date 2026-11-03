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मेरठ में शराब पार्टी की आड़ में हो रही थी सट्टेबाज़ी; जेडी फाइनेंस कंपनी पर रेड, 22 लोग गिरफ्तार

मेरठ में पुलिस चौकी के पास चल रहा था गोरखधंधा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शहर की एक पुलिस चौकी के बिल्कुल नजदीक अवैध गतिविधियों का एक बड़ा अड्डा चल रहा था. बुढ़ाना गेट पुलिस चौकी के ठीक नाक के नीचे चल रहे इस गोरखधंधे का पर्दाफाश एसपी सिटी की स्वाट टीम और देहली गेट थाना प्रभारी राहुल कुमार ने मिलकर किया.

पुलिस टीम ने जब बुढ़ाना गेट चौकी क्षेत्र में स्थित 'जेडी फाइनेंस कंपनी' के दफ्तर पर अचानक धावा बोला, तो पूरे इलाके में भारी हड़कंप मच गया. जांच में सामने आया कि इस फाइनेंस कंपनी की आड़ में न सिर्फ बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी की जा रही थी और जमकर शराब परोसी जा रही थी.

जानकारी देते एसपी सिटी. (Video Credit: ETV Bharat) शराब के नशे में धुत मिले शहर के जाने-माने नामचीन लोग: जब पुलिस टीम जेडी फाइनेंस कंपनी के इस दफ्तर के अंदर दाखिल हुई, तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था. अंदर तेज संगीत बज रहा था और शहर के कई जाने-माने व्यापारी और रसूखदार लोग शराब के नशे में धुत होकर पार्टी कररहे थे. इस पार्टी की आड़ में ऑनलाइन और ऑफलाइन मैच बुकिंग के जरिए लाखों रुपये का जुआ खेला जा रहा था. एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले तुरंत मौके पर पहुंचे. उनके अलावा कोतवाली सीओ संग्राम सिंह भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया.