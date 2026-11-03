मेरठ में शराब पार्टी की आड़ में हो रही थी सट्टेबाज़ी; जेडी फाइनेंस कंपनी पर रेड, 22 लोग गिरफ्तार
बुढ़ाना गेट पुलिस चौकी के पास जेडी फाइनेंस कंपनी की आड़ में हो रही सट्टेबाजी और शराब पार्टी के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:48 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शहर की एक पुलिस चौकी के बिल्कुल नजदीक अवैध गतिविधियों का एक बड़ा अड्डा चल रहा था. बुढ़ाना गेट पुलिस चौकी के ठीक नाक के नीचे चल रहे इस गोरखधंधे का पर्दाफाश एसपी सिटी की स्वाट टीम और देहली गेट थाना प्रभारी राहुल कुमार ने मिलकर किया.
पुलिस टीम ने जब बुढ़ाना गेट चौकी क्षेत्र में स्थित 'जेडी फाइनेंस कंपनी' के दफ्तर पर अचानक धावा बोला, तो पूरे इलाके में भारी हड़कंप मच गया. जांच में सामने आया कि इस फाइनेंस कंपनी की आड़ में न सिर्फ बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी की जा रही थी और जमकर शराब परोसी जा रही थी.
शराब के नशे में धुत मिले शहर के जाने-माने नामचीन लोग: जब पुलिस टीम जेडी फाइनेंस कंपनी के इस दफ्तर के अंदर दाखिल हुई, तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था. अंदर तेज संगीत बज रहा था और शहर के कई जाने-माने व्यापारी और रसूखदार लोग शराब के नशे में धुत होकर पार्टी कररहे थे. इस पार्टी की आड़ में ऑनलाइन और ऑफलाइन मैच बुकिंग के जरिए लाखों रुपये का जुआ खेला जा रहा था. एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले तुरंत मौके पर पहुंचे. उनके अलावा कोतवाली सीओ संग्राम सिंह भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया.
22 रसूखदार गिरफ्तार और लाखों का कैश बरामद: इस बकार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से कुल 22 रसूखदार लोगों को रंगे हाथों दबोच लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से जुए में इस्तेमाल किए गए 4,98,302 रुपये नकद, 22 स्मार्टफोन, 4 लग्जरी कारें और 18 मोटरसाइकिलें व स्कूटी बरामद की गईं. सवाल यह उठ रहा है कि चौकी से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर महीनों से यह सब चल रहा था, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी.
स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल: एसपी सिटी की विशेष टीम को आकर यह रेड डालनी पड़ी. सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही संयुक्त कार्रवाई कर 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और स्थानीय स्तर पर यदि कोई लापरवाही या मिलीभगत पाई गई, तो उस पर भी जांच की जाएगी.
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