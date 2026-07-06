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मेरठ के 1 लाख के इनामी उधम सिंह की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट में 17 जुलाई तक पुलिस को देना होगा जवाब, क्राइम कुंडली खंगाल रही

मेरठ पुलिस की तरफ से एक लाख के इनाम घोषित उधम सिंह के मामले में हाईकोर्ट में 17 जुलाई को जवाब देगी खाकी ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: वांटेड उधम सिंह की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक को लेकर मेरठ पुलिस अब इस मामले में जवाब तैयार करने में लगी हुई है. हाईकोर्ट ने मेरठ पुलिस से 17 जुलाई तक जवाब मांगा है. पुलिस ने वांटेड उधम सिंह के मामले में काफी तेजी भी दिखाई थी, जहां उस पर पहले 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था. कुछ ही दिन बाद फिर इनाम की राशि 50 हजार कर दी गई और उसके ठीक 1 महीने पहले 5 जून को उधम पर एडीजी मेरठ जोन ने 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया था.



कोर्ट ने किया नोटिस जारी: अब इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब हाईकोर्ट ने इस मामले में उसकी गिरफ्तारी पर ही रोक लगा दी. इस पूरे मामले में मेरठ पुलिस अब विधिक राय ले रही है. उधम सिंह के गुनाहों का हिसाब और लेखा जोखा एकत्र किया जा रहा है. बता दें कि बीते दिनों हाईकोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार समेत मेरठ के एसएसपी, सरूरपुर थाना पुलिस और अन्य के खिलाफ नोटिस जारी करके इस मामले में 17 जुलाई को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था.



इस बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता और मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र धामा कहते हैं कि यदि कोर्ट में मेरठ पुलिस मजबूती से पक्ष नहीं रख सकी, तो उधम सिंह पर दर्ज FIR भी खारिज हो सकती है. वहीं पुलिस को अंदेशा ये भी है कि कोर्ट उधम सिंह पर घोषित इनाम की राशि को लेकर भी निर्णय ले सकती है.



यूपी का घोषित अपराधी माफिया: मेरठ पुलिस के मुताबिक उधम सिंह यूपी का घोषित अपराधी माफिया है जो कि सरूरपुर थानाक्षेत्र के करनावल गांव का रहने वाला है, बीते 4 साल से जेल में था 26 मार्च को उधम सिंह को उन्नाव जेल से रिहाई मिली थी और फिर उसके बाद वह अंडरग्राउंड हो गया. उसको लेकर कई बार ऐसी भी अफवाह उड़ी थी वह नेपाल या फिर किसी अन्य देश चला गया है. पुलिस भी जमानत पर रिहा होने के बाद से उसकी खोज रही थी. उसके जमानतियों की भी जांच पड़ताल में लगी हुई है.





हाईकोर्ट ने उधम सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक: वहीं, पुलिस के मुताबिक जमानत पर सलाखों के बाहर आए उधम सिंह की जमानत अनवर निवासी जसड़ सरूरपुर मेरठ और बागपत के छपरौली निवासी राहुल के दस्तावेज लगाए गए थे, उन्होंने कभी जमानत नहीं ली. उधम सिंह के अधिवक्ता चौधरी अमरपाल सिंह भट्टल का कहना है कि हाईकोर्ट में सरूरपुर पुलिस की FIR को चैलेंज किया गया था. जिस पर हाईकोर्ट ने इस मामले में उधम सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही 17 जुलाई को जवाब मांगा है.

