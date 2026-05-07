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मेरठ पुलिस का 'ऑपरेशन क्लीन': 24 घंटे में 99 वारंटी और वांछित अपराधी गिरफ्तार

मेरठ पुलिस ने विशेष अभियान के तहत पिछले 24 घंटों में 99 वांछितों और NBW वारंटियों को गिरफ्तार किया है.

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मेरठ पुलिस का मेगा क्रैकडाउन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 9:41 PM IST

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​मेरठ: जनपद मेरठ में अपराध नियंत्रण और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. मेरठ पुलिस ने पिछले 24 घंटों के भीतर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 99 गैर-जमानती वारंटी (NBW) और वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.

जिले के सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों ने अपनी-अपनी टीमों के साथ विशेष घेराबंदी कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों को पकड़ना और न्यायालय द्वारा जारी वारंटों की तामील कराना था.

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मेरठ के इंचौली में एक अभियुक्त ने खुद को पुलिस के हवाले किया. (Photo Credit: ETV Bharat)

परतापुर थाने में सबसे अधिक गिरफ्तारियां: पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस अभियान में सबसे अधिक गिरफ्तारियां थाना परतापुर से हुई हैं, जहां अक्षय, अंकित और देवेंद्र सहित कुल 10 अभियुक्त दबोचे गए. इसके अलावा थाना जानी से 8, जबकि किठौर, लोहियानगर और मवाना प्रत्येक थाने से 7-7 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है. थाना बहसूमा, भावनपुर और परीक्षितगढ़ पुलिस ने भी सक्रियता दिखाते हुए 6-6 अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेजा है. वहीं गंगानगर और सरूरपुर थानों से भी 5-5 अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है.

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एक ही दिन में 99 अपराधियों को भेजा जेल. (Photo Credit: ETV Bharat)

इंचौली में अभियुक्त ने किया आत्मसमर्पण: अभियान के दौरान पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते थाना इंचौली में एक अभियुक्त उपेन्द्र कुमार ने स्वयं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इसके अतिरिक्त सदर बाजार, रोहटा, लिसाड़ी गेट, मुण्डाली और सिविल लाईन थानों से भी कई वांछितों को घेराबंदी कर दबोचा गया है. पकड़े गए सभी 99 अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई पूरी कर ली गई है. पुलिस की इन टीमों ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की तैयारी कर ली है.

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मेरठ के विभिन्न थानों ने घेराबंदी कर दबोचे 99 फरार आरोपी. (Photo Credit: ETV Bharat)

अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति: पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विशेष अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा ताकि समाज में शांति बनी रहे. पुलिस की इस व्यापक कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है और आम नागरिकों ने सुरक्षा के प्रति संतोष व्यक्त किया है. इस बड़े क्रैकडाउन ने मेरठ पुलिस की मुस्तैदी और अपराध के प्रति सख्त रुख को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है.

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