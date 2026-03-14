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पुलिस ने जिसे फर्जी IAS कहा उन्होंने बताई सच्चाई; 2008 में UPSC पास, CAT में चल रहा केस

राहुल कौशिक ने बताया कि उनके घर 11 मार्च 2026 (बुधवार) की रात को पुलिस पहुंची और उन्हें थाने ले जाया गया.

पुलिस ने जिसे फर्जी IAS कहा उन्होंने बताई सच्चाई.
पुलिस ने जिसे फर्जी IAS कहा उन्होंने बताई सच्चाई. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 8:33 AM IST

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Updated : March 14, 2026 at 8:54 AM IST

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मेरठ: नौचंदी थाना क्षेत्र की पुलिस ने जिस व्यक्ति को फर्जी IAS बताकर प्रेस कांफ्रेंस की थी, वह शख्स अब इस घटना से खुद को आहत बता रहे हैं. साथ ही ऐसे साक्ष्य भी दिखाए, जिससे साफ होता है कि एक रात थाने में गुजारने वाला व्यक्ति 2008 में UPSC परीक्षा पास करके नौकरी कर चुके हैं. वर्तमान में कुछ आरोपों की वजह से वह किसी पद पर नहीं हैं. उनका केस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) में चल रहा है. ETV भारत ने राहुल कौशिक से बातचीत की.

हमारी टीम राहुल कौशिक के फूलबाग कॉलोनी स्थित घर पहुंची. वह घर की लाइट बंद करके अंधेरे में बैठे हुए थे. राहुल कौशिक ने बताया कि कैसे पूरी घटना उस दिन हुई और पुलिस उन्हें थाने लेकर गई? उन्होंने अपनी पढ़ाई से लेकर नौकरी के बारे में भी बताया.

राहुल कौशिक से एक्सक्लूसिव बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

पहले जानें क्या घटना हुई थी: राहुल कौशिक ने बताया कि उनके घर 11 मार्च 2026 (बुधवार) की रात को पुलिस पहुंची और उन्हें थाने ले जाया गया. अगले दिन सुबह उन्होंने अपने भाई को फोन किया. भाई सौरभ कौशिक थाने पहुंचे और इस मामले में अधिकारियों को समझने की कोशिश की.

पुलिस ने की प्रेस कांफ्रेंस: इसके बाद भी पुलिस ने प्रेस कांफ्रेंस की और उन्हें मीडिया के फर्जी IAS बताकर पेश किया गया. राहुल कौशिक ने बताया कि अब भी उन्हें मानसिक तौर पर परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है.

अब इस मामले में वह कार्रवाई करना चाहते हैं. इसके लिए परिवार और वकील की सलाह भी ले रहे हैं. उनका कहना है इस घटनाक्रम से उनका परिवार भी मानसिक तनाव में है. बच्चों को भी तकलीफ और मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है.

क्यों पुलिस ले गई थाने: राहुल बताते हैं कि उनके जानने वाले को कुछ प्रॉब्लम थी. इस वजह से उन्होंने पुलिस अफसर को कॉल किया था, लेकिन शायद वह समझ नहीं पाए कि मैं UPSC पास आउट हूं.

पुलिस के रवैये से परिवार तनाव में है और वह खुद आहत हैं. उनके बच्चे भी परेशान है. मानसिक स्तर पर उन्हें तकलीफ हो रही है. उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी है कि क्यों उन्हें हिरासत में लिया गया? कौन से चार्ज लगाए? लेकिन उनकी बदनामी बहुत हुई है.

इस तस्वीर में वह अपने बैच के साथ मौजूद हैं.
इस तस्वीर में वह अपने बैच के साथ मौजूद हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

2008 में पास किया UPSC: राहुल कौशिक ने बताया उनका UPSC का रिजल्ट 2008 में आया था. उन दिनों उनके पिता रामसहाय इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुए थे. वह बताते हैं कि अक्टूबर 2010 में उन्हें पहली पोस्टिंग दिल्ली में मिली थी.

इससे पहले लगभग 2 साल की ट्रेनिंग उन्होंने की थी. राहुल का दावा है कि उन्हें रैंक के अनुसार IPOS मिला था. राहुल बताते हैं कि जब उन्होंने प्रशिक्षण लिया था और जब फाउंडेशन का प्रशिक्षण हुआ था, तब उनके साथ कई साथियों ने भी ट्रेनिंग ली थी. वह सभी आज अलग-अलग जगहों पर पोस्टेड हैं.

राहुल कई अफसरों का नाम भी लेते हैं. उन्होंने प्रशिक्षण और बाद में नौकरी के समय की कई तस्वीरें भी दिखाईं, जिसमें वह तत्कालीन उप-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ अपने बैच के साथ मौजूद हैं. राहुल ने 2005 में NET-JRF पास किया है. इतिहास विषय में पीएचडी भी हैं.

अपनी तस्वीरें दिखाते राहुल कौशिक.
अपनी तस्वीरें दिखाते राहुल कौशिक. (Photo Credit: ETV Bharat)

नौकरी में क्या समस्या हुई: जब राहुल से पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौकरी में समस्या आई? तब उन्होंने बताया कि जब वह दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, तब उन्हें रिक्रूटिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था. यह उनके लिए नया अनुभव था.

उन्होंने बताया कि शायद उनके काम करने के तरीके को देखकर ऐसी जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी. हालांकि बाद में उन पर कुछ ऐसे आरोप लगे, जिसकी वजह से उनके सामने समस्या खड़ी हो गई. उनके निर्देशन में परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसकी वजह से उनकी नौकरी पर बन आई.

वह कहते हैं जो आरोप लगे वह झूठे थे. इसके बाद उनका स्थानांतरण दिल्ली से चेन्नई कर दिया गया था. वहां चार साल तक रहे. राहुल कौशिक ने बताया कि वहां से उनका ट्रांसफर फिर 2017 में दिल्ली हुआ और वह संचार मंत्रालय, गृह मंत्रालय में बतौर ADG तैनात रहे.

राहुल बताते हैं कि फिलहाल उनका मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) में चल रहा है. अभी 11 मार्च को भी उनकी तारीख थी. वह आश्वस्त हैं कि जल्द ही फिर से उनकी बहाली हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी पुलिस दरोगा भर्ती: परीक्षा केंद्र आज क्या ले जाएं क्या नहीं, कैसे होगी जांच, जानिए सबकुछ बस एक क्लिक पर

Last Updated : March 14, 2026 at 8:54 AM IST

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