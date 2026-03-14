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पुलिस ने जिसे फर्जी IAS कहा उन्होंने बताई सच्चाई; 2008 में UPSC पास, CAT में चल रहा केस

पुलिस ने जिसे फर्जी IAS कहा उन्होंने बताई सच्चाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: नौचंदी थाना क्षेत्र की पुलिस ने जिस व्यक्ति को फर्जी IAS बताकर प्रेस कांफ्रेंस की थी, वह शख्स अब इस घटना से खुद को आहत बता रहे हैं. साथ ही ऐसे साक्ष्य भी दिखाए, जिससे साफ होता है कि एक रात थाने में गुजारने वाला व्यक्ति 2008 में UPSC परीक्षा पास करके नौकरी कर चुके हैं. वर्तमान में कुछ आरोपों की वजह से वह किसी पद पर नहीं हैं. उनका केस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) में चल रहा है. ETV भारत ने राहुल कौशिक से बातचीत की. हमारी टीम राहुल कौशिक के फूलबाग कॉलोनी स्थित घर पहुंची. वह घर की लाइट बंद करके अंधेरे में बैठे हुए थे. राहुल कौशिक ने बताया कि कैसे पूरी घटना उस दिन हुई और पुलिस उन्हें थाने लेकर गई? उन्होंने अपनी पढ़ाई से लेकर नौकरी के बारे में भी बताया. राहुल कौशिक से एक्सक्लूसिव बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) पहले जानें क्या घटना हुई थी: राहुल कौशिक ने बताया कि उनके घर 11 मार्च 2026 (बुधवार) की रात को पुलिस पहुंची और उन्हें थाने ले जाया गया. अगले दिन सुबह उन्होंने अपने भाई को फोन किया. भाई सौरभ कौशिक थाने पहुंचे और इस मामले में अधिकारियों को समझने की कोशिश की. पुलिस ने की प्रेस कांफ्रेंस: इसके बाद भी पुलिस ने प्रेस कांफ्रेंस की और उन्हें मीडिया के फर्जी IAS बताकर पेश किया गया. राहुल कौशिक ने बताया कि अब भी उन्हें मानसिक तौर पर परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है. अब इस मामले में वह कार्रवाई करना चाहते हैं. इसके लिए परिवार और वकील की सलाह भी ले रहे हैं. उनका कहना है इस घटनाक्रम से उनका परिवार भी मानसिक तनाव में है. बच्चों को भी तकलीफ और मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है. क्यों पुलिस ले गई थाने: राहुल बताते हैं कि उनके जानने वाले को कुछ प्रॉब्लम थी. इस वजह से उन्होंने पुलिस अफसर को कॉल किया था, लेकिन शायद वह समझ नहीं पाए कि मैं UPSC पास आउट हूं. पुलिस के रवैये से परिवार तनाव में है और वह खुद आहत हैं. उनके बच्चे भी परेशान है. मानसिक स्तर पर उन्हें तकलीफ हो रही है. उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी है कि क्यों उन्हें हिरासत में लिया गया? कौन से चार्ज लगाए? लेकिन उनकी बदनामी बहुत हुई है.