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टेंपो में पाकेटमार गिरोह ने उड़ा दिए 15 लाख के गहने, मेरठ पुलिस ने खंगाले 500 से ज्यादा CCTV फुटेज, गिरफ्त में दो शातिर

मेरठ : शहर की सड़कों पर ऑटो और ई-रिक्शा में सवारी बनकर बैठने वाले शातिर पाकेटमार गिरोह का देहली गेट पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. खुद को 'फौजी' लुक में ढालकर लोगों का विश्वास जीतने और फिर पलक झपकते ही लाखों के जेवर उड़ाने वाले दो शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनकी गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है. जिसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपये बताई जा रही है. गिरफ्त में आए आरोपी पेशेवर अपराधी हैं, जिनका हैं लंबा आपराधिक इतिहास रहा है.

मेरठ में पाकेटमार गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार. (Video Credit; ETV Bharat)

​इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पिछले दिनों टेंपो में सफर कर रहे एक व्यक्ति की जेब काटकर लाखों की ज्वेलरी चोरी कर ली गई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए देहली गेट पुलिस ने जाल बिछाया. पुलिस टीम ने शहर के लगभग 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके बाद संदिग्धों की पहचान हो सकी. सर्विलांस और मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दो आरोपियों को दबोच लिया.

​प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत देहली गेट पुलिस ने यह सफलता प्राप्त की है. पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए घटनास्थल और उसके आसपास के सैकड़ों कैमरों को खंगाला. इन अभियुक्तों का मोडस ऑपेरंडी काफी शातिर था. इनमें से एक 'साजन' खुद को फौजी जैसा लुक देकर रखता था ताकि यात्रियों को शक न हो. ये लोग भीड़भाड़ का फायदा उठाकर ब्लेड से जेब काट लेते थे. पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए शत-प्रतिशत आभूषण बरामद कर लिए गए हैं, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 10 से 15 लाख रुपये है. इस सराहनीय कार्य के लिए टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा.