डेढ़ साल बाद थप्पड़ मारने का लिया बदला, शराब पिलाकर युवक ने सब्जी विक्रेता को उतारा मौत के घाट

मेरठ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा, 5 दिन बाद आरोपी को किया गिरफ्तार

आरोपी हनी उर्फ विनीत आनंद.
आरोपी हनी उर्फ विनीत आनंद. (Meerut Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 8:44 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 8:53 PM IST

मेरठ: कहावत है... रंजिश कभी पुरानी नहीं होती. ऐसा ही एक मामला मेरठ में देखने को मिला है. थाना परतापुर क्षेत्र के मोहकमपुर सेक्टर एरिया में 27 नवंबर को युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में लहूलुहान शव बरामद हुआ था. इसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने अब इस हत्या का खुलासा कर दिया है. सिर्फ एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए सब्जी विक्रेता की हत्या की गई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने गुरुवार को ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि 27 नवंबर को मोहकमपुर में मिले शव की पहचान टीपी नगर थाना क्षेत्र के मलियाना के मोहल्ला खजूर वाला के रहने वाले राजू पुत्र मांगे के रूप में हुई थी. इसके बाद भाई पप्पू ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. एसपी सिटी ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने सर्विलांस का सहारा लिया और स्थानीय लोगों और मृतक के परिवार से भी पूछताछ कर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की. जिससे पुलिस को वह कड़ी मिल गई, जिससे किलर तक पहुंच गई.

पुलिस ने सब्जी विक्रेता हनी उर्फ विनीत आनंद को हिरासत में लेकर पुछताछ की तो पहले वह गुमराह करने की कोशिश करता रहा. लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल के पास हनी की मौजूदगी की पुष्टि की तो वह टूट गया जुर्म कबूल लिया.

एसपी सिटी ने बताया कि हनी उर्फ विनीत आनंद मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले के खतौली थाना क्षेत्र के बुआड़ा गांव का रहने वाला है. वर्तमान में टीपी नगर में ही रहता है और साप्ताहिक बाजारों में सब्जी बेचता है. मृतक राजू भी बाजारों में सब्जी बेचने का काम करता था. करीब डेढ़ साल पहले बार राजू और हनी ने बाजार में दुकान लगाई हुई थी. तभी राजू ने हनी को थप्पड़ मारे थे और मंगेतर पर गलत कमेंट कर दिया था. जो हनी को बहुत बुरा लगा था और उसी दिन राजू को सबक सिखाने की कसम ले ली थी. तभी से बदला लेने के लिए मौका देख रहा था.

एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में हत्यारे हनी ने कबूल किया है कि हत्या से कुछ दिन पहले राजू शराब के नशे में था और उसने उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी. यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने राजू को जान से मारने का प्लान बनाया. 27 नवंबर को उसने राजू को फोन किया और मिलने के लिए मोहकमपुर रेलवे ट्रैक के पास बुला लिया और उसे शराब पिलाई. इसके बाद मौका देखकर रेलवे ट्रैक किनारे पड़े पत्थर से नशे में धुत राजू पर ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया. मोबाइल भी ले लिया और सिम को निकाल कर फेंक दिया.

एसपी ने बताया कि हनी के मोबाईल में ऐसी तमाम ऑडियो भी रिकॉर्ड हैं, जिनमें वह राजू की हत्या करने के बाद सिलसिलेवार अपनी गर्ल फ्रेंड दिव्या को बता रहा है. हनी ने जो बातें इस हत्या को लेकर अपनी प्रेमिका से बताई हैं, उन्हें भी सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश पुलिस करेगी.

