डेढ़ साल बाद थप्पड़ मारने का लिया बदला, शराब पिलाकर युवक ने सब्जी विक्रेता को उतारा मौत के घाट

मेरठ: कहावत है... रंजिश कभी पुरानी नहीं होती. ऐसा ही एक मामला मेरठ में देखने को मिला है. थाना परतापुर क्षेत्र के मोहकमपुर सेक्टर एरिया में 27 नवंबर को युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में लहूलुहान शव बरामद हुआ था. इसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने अब इस हत्या का खुलासा कर दिया है. सिर्फ एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए सब्जी विक्रेता की हत्या की गई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने गुरुवार को ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि 27 नवंबर को मोहकमपुर में मिले शव की पहचान टीपी नगर थाना क्षेत्र के मलियाना के मोहल्ला खजूर वाला के रहने वाले राजू पुत्र मांगे के रूप में हुई थी. इसके बाद भाई पप्पू ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. एसपी सिटी ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने सर्विलांस का सहारा लिया और स्थानीय लोगों और मृतक के परिवार से भी पूछताछ कर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की. जिससे पुलिस को वह कड़ी मिल गई, जिससे किलर तक पहुंच गई.

पुलिस ने सब्जी विक्रेता हनी उर्फ विनीत आनंद को हिरासत में लेकर पुछताछ की तो पहले वह गुमराह करने की कोशिश करता रहा. लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल के पास हनी की मौजूदगी की पुष्टि की तो वह टूट गया जुर्म कबूल लिया.

एसपी सिटी ने बताया कि हनी उर्फ विनीत आनंद मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले के खतौली थाना क्षेत्र के बुआड़ा गांव का रहने वाला है. वर्तमान में टीपी नगर में ही रहता है और साप्ताहिक बाजारों में सब्जी बेचता है. मृतक राजू भी बाजारों में सब्जी बेचने का काम करता था. करीब डेढ़ साल पहले बार राजू और हनी ने बाजार में दुकान लगाई हुई थी. तभी राजू ने हनी को थप्पड़ मारे थे और मंगेतर पर गलत कमेंट कर दिया था. जो हनी को बहुत बुरा लगा था और उसी दिन राजू को सबक सिखाने की कसम ले ली थी. तभी से बदला लेने के लिए मौका देख रहा था.