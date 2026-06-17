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यूपी में खाकी शर्मसार: 3 हजार की घूस लेकर लूट के आरोपी को चौकी से भगाया, दारोगा और सिपाही पर FIR दर्ज

मां की शिकायत पर खुली खाकी की पोल: यह वाकया मेरठ के नौचंदी थानाक्षेत्र का है. जहां लूट के मुकदमे में रिहान नाम के एक शातिर बदमाश के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट (NBW) जारी था. मकबरा घोसियान निवासी इस अपराधी को लेकर पुलिस के आला अफसरों की तरफ से भी कड़े निर्देश थे कि उसे तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाए. आदेश के अनुपालन में दारोगा अनूप कुमार और हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ने आरोपी रिहान को सफलतापूर्वक दबोच तो लिया था. लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बजाय वे उसे केसरगंज चौकी पर ले गए, जहां डील पक्की होने के बाद रिश्वत की रकम जेब में रखकर उसे छोड़ दिया गया.

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां लूट के एक मामले में वांछित चल रहे अपराधी को पकड़ने के बाद एक दारोगा और एक सिपाही ने महज तीन हजार रुपये की रिश्वत के लिए अपना ईमान बेच दिया. पुलिसकर्मियों ने शातिर अपराधी को कोर्ट में पेश करने की बजाए गुपचुप तरीके से चौकी से ही फरार कर दिया.

रेलवे रोड थाने में दर्ज हुई एफआईआर: इस पूरे भ्रष्टाचार की पोल तब खुली जब खुद आरोपी रिहान की मां रिहाना ने थाने पहुंचकर इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई. मामले की जांच की गई. मौके पर जब केसरगंज चौकी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो साफ हो गया कि आरोपी रिहान को हिरासत में लेकर चौकी के भीतर ही रखा गया था. अपने ही मातहतों की यह करतूत पुलिस अफसरों को नागवार गुजरी और बिना देर किए दारोगा अनूप कुमार और सिपाही दिनेश कुमार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर दी गई.

सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा: यह आपराधिक मुकदमा रेलवे रोड थाने में दर्ज किया गया है और अब पुलिस न सिर्फ मुख्य आरोपी रिहान को खोज रही है, बल्कि फरार दारोगा और सिपाही की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दबिश दे रही है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2023 में नौचंदी थाने में दर्ज लूट के मामले में कोर्ट ने रिहान को 17 जून तक हर हाल में गिरफ्तार कर पेश करने का वक्त दिया था. इसके लिए 4 जून को दारोगा अनूप कुमार को वारंट तामील कराने की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई थी. दारोगा अनूप कुमार ने हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार के साथ मिलकर 12 जून को रिहान को गिरफ्तार किया और बिना किसी उच्चाधिकारी को सूचना दिए या जनरल डायरी में तस्दीक किए उसे केसरगंज चौकी के भीतर अवैध रूप से छिपाकर रखा था.

भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज: सीओ कैंट विश्व ज्योति राय ने बताया कि इस बारे में पुलिस डायरी या चौकी में कहीं भी कोई लिखित रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया था कि वारंटी को पकड़ा भी गया है. लेकिन आरोपी रिहान की मां द्वारा दिए गए साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के पुख्ता आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही फरार दारोगा और सिपाही समेत मूल आरोपी रिहान को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.

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