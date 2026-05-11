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मेरठ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़; 5 गिरफ्तार, सोशल मीडिया से होती थी 'होम डिलीवरी'

मेरठ की लिसाड़ी गेट पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री से मशीनों और कारतूसों का जखीरा बरामद. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 4:38 PM IST

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मेरठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लिसाड़ी गेट पुलिस ने अवैध हथियारों के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है.

पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में बने और अधबने हथियारों का जखीरा बरामद किया है. तकनीक और मुखबिरों की सटीक सूचना पर पुलिस ने इस पूरी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है.

जानकारी देते एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले. (Video Credit: ETV Bharat)

सोशल मीडिया के जरिए काला कारोबार: पुलिस ने मौके से पांच आरोपियों मोइन, शादाब, अमजद, दिलशाद और हसीन को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी बेहद शातिर तरीके से सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के जरिए नए ग्राहकों को जाल में फंसाते थे. ऑर्डर मिलने के बाद हथियारों की होम डिलीवरी या किसी गुप्त स्थान पर सप्लाई सुनिश्चित की जाती थी. जांच में पता चला है कि लिसाड़ी गेट में हाल ही में हुए गोलीकांड में इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हुआ था.

छापेमारी में मशीनों समेत जखीरा बरामद: पुलिस की इस कार्रवाई में भारी संख्या में अधबने तमंचे, पिस्टल और जिंदा कारतूसों का भंडार मिला है. हथियारों के साथ ही हथियार बनाने वाली मशीनें, ड्रिलर और वेल्डिंग उपकरण भी जब्त किए गए हैं. एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस की 'जीरो टॉलरेंस' की नीति जारी रहेगी. पकड़े गए सभी आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास है और उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है.

हथियारों के खरीदारों की तलाश: लिसाड़ी गेट इलाके में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से स्थानीय लोग काफी डरे हुए थे. इस फैक्ट्री के पकड़े जाने से क्षेत्र में हथियारों की तस्करी और हिंसक वारदातों पर प्रभावी अंकुश लगेगा. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े सफेदपोश मददगारों और हथियारों के खरीदारों की तलाश में जुटी है.

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