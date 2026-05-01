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मेरठ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी; 50 हजार का इनामी गुजरात से गिरफ्तार, आठ माह से फरार था इंतजार

​एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने ​बताया कि आरोपी इंतजार को गिरफ्तार किया गया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 6:20 PM IST

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​मेरठ : यूपी की मेरठ पुलिस ने 50 हजार के इनामी बदमाश को धर दबोचा है. थाना लोहियानगर पुलिस और स्वाट टीम ने आठ माह से वांछित चल रहे आरोपी इंतजार उर्फ मोटा को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है.



​एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने ​बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से अपराधियों की रोकथाम के लिये लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी क्रम में लोहियानगर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम को यह महत्वपूर्ण सफलता मिली है. ​

​एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने दी जानकारी. (Video credit: पुलिस मीडिया सेल)

उन्होंने बताया कि आरोपी इंतजार पुत्र पीरू जोकि लंबे समय से चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था और जिस पर 50 हजार का इनाम घोषित था, उसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, सर्विलांस की मदद से पहले आरोपी की लोकेशन कर्नाटक के मैसूर में मिली थी. जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो पता चला कि आरोपी ठिकाना बदलकर अहमदाबाद, गुजरात भाग गया है. पुलिस टीम ने गुजरात में दबिश दी और 30 अप्रैल 2026 की तड़के करीब 03:30 बजे मोहल्ला जमालपुर (थाना दनिलिमडा) से उसे दबोच लिया.


पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, ​गिरफ्तार अभियुक्त इंतजार उर्फ मोटा उर्फ खली उर्फ पहलवान पर 50 हजार का इनाम आईजी मेरठ परिक्षेत्र द्वारा घोषित किया गया था. ​आरोपी पर हत्या, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों के करीब 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. ​यह अपराधी मेरठ, गाजियाबाद और बागपत के विभिन्न थानों में वांछित था.



पुलिस का कहना है कि आरोपी को अहमदाबाद कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मेरठ लाया गया है. टीम में मुख्य रूप से उनि. सत्येन्द्र कुमार, है.का. नवनीत सिंह, है.का. कुमरवीर सिंह (थाना लोहियानगर) और स्वाट टीम के है.का. अब्दुल कासिम व का. चन्द्रप्रकाश शामिल रहे.

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