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मेरठ में गुर्जर संगठनों का डेलिगेशन अफसरों से मिला; जांच में SOG को शामिल करने की मांग

डीएम ने कहा कि कोशिश है कि मामले में जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलकर आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी.

मेरठ में किसान नेताओं का डेलिगेशन अफसरों से मिला.
मेरठ में किसान नेताओं का डेलिगेशन अफसरों से मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 7:06 AM IST

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Updated : August 26, 2026 at 9:08 AM IST

3 Min Read
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मेरठ: किसान संगठन चलाने वाले दिग्विजय भाटी और उनके संगठन के मेरठ जिलाध्यक्ष द्वारा पुलिस पर लगाए गए मारपीट मामले में संयुक्त गुर्जर परिसंघ ने डीएम और एसएसपी से मुलाकात की. इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई.

साथ ही जांच के दायरे में एसओजी की टीम को भी शामिल करने की मांग रखी गई है. वहीं, यह भी आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने तक इस मामले में कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा.

गुर्जर समाज के अलग-अलग संगठनों ने अधिकारियों से मुलाकात के दौरान पीड़ित दिग्विजय भाटी और मोहित गौतम भी साथ थे. डेलिगेशन ने अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली.

साथ ही डीएम-एसएसपी से इस पूरे प्रकरण में एसओजी कर्मियों की भूमिका की भी जांच की मांग उठाई है. अधिकारियों ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एसओजी टीम को जांच के दायरे में शामिल करने की बात स्वीकार की है.

संयुक्त गुर्जर परिसंघ के सहसंयोजक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि डीएम और एसएसपी से मुलाकात में यह मांग रखी गई है कि किसी भी निर्दोष को शामिल न किया जाए और किसी भी आरोपी को छोड़ा न जाए. 15 दिन का समय अभी पुलिस और प्रशासन को दिया गया है.

मेरठ में गुर्जर संगठनों का डेलिगेशन अफसरों से मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)

वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अधिकारियों की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आने वाले 15 दिन में जांच पूरी करके इस मामले में कार्रवाई भी हो जाएगी. जांच पड़ताल की जा रही है और अगर नहीं होगी तो मिल बैठकर इसमें हल निकालेंगे. आश्वासन दिया है कि भले समय लगे लेकिन निष्पक्ष जांच की जाएगी.

गुर्जर समाज के नेताओं का आरोप है कि जिस दलित छात्र की मौत मामले को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, उस मामले में किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहित गौतम को आरोपी बनाकर जेल भेजा गया, जबकि पूरे प्रकरण में दोनों का कोई लेना देना भी नहीं था. दोनों जेल गए और वहां से जमानत पर भी आ गए. अब उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, वह गलत है.

डेलिगेशन ने यह मांग की है कि उनके फर्जी मुकदमे भी समाप्त किए जाएं. इन पर जो मुकदमे लिखे गए वह पूरी तरह से फर्जी हैं. अगर सख्त एक्शन नहीं हुआ तो गुर्जर समाज ऐसा आंदोलन करेगा जो कभी पहले पुलिस और प्रशासन ने मेरठ में नहीं देखा होगा.

मेरठ में किसान नेताओं का डेलिगेशन अफसरों से मिला.
मेरठ में किसान नेताओं का डेलिगेशन अफसरों से मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने कहा कि इस मामले में डेलिगेशन से मुलाकात हुई है. साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी तरह से भी जिले में कोई धरना प्रदर्शन इस विषय को लेकर नहीं करेंगे.

उन्हें पुलिस और प्रशासन पर भरोसा है. पुलिस और प्रशासन भी आश्वासन देना चाहता है कि इस मामले में जांच की जा रही है. डीआईजी सहारनपुर को एडीजी द्वारा जांच दी गई है.

नवनियुक्त एसएसपी ने इस प्रकरण को काफी गंभीरता से लिया है. इसके बाद एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है. डीएम ने कहा कि क्योंकि मामले में जांच की जा रही है, तो समय अधिक भी लग सकता है.

डेलिगेशन को पूरी कार्रवाई से अवगत कराया गया है. कोशिश है कि इस मामले में जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलकर आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी.

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Last Updated : August 26, 2026 at 9:08 AM IST

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