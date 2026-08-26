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मेरठ में गुर्जर संगठनों का डेलिगेशन अफसरों से मिला; जांच में SOG को शामिल करने की मांग

मेरठ में किसान नेताओं का डेलिगेशन अफसरों से मिला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: किसान संगठन चलाने वाले दिग्विजय भाटी और उनके संगठन के मेरठ जिलाध्यक्ष द्वारा पुलिस पर लगाए गए मारपीट मामले में संयुक्त गुर्जर परिसंघ ने डीएम और एसएसपी से मुलाकात की. इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई. साथ ही जांच के दायरे में एसओजी की टीम को भी शामिल करने की मांग रखी गई है. वहीं, यह भी आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने तक इस मामले में कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा. गुर्जर समाज के अलग-अलग संगठनों ने अधिकारियों से मुलाकात के दौरान पीड़ित दिग्विजय भाटी और मोहित गौतम भी साथ थे. डेलिगेशन ने अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली. साथ ही डीएम-एसएसपी से इस पूरे प्रकरण में एसओजी कर्मियों की भूमिका की भी जांच की मांग उठाई है. अधिकारियों ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एसओजी टीम को जांच के दायरे में शामिल करने की बात स्वीकार की है. संयुक्त गुर्जर परिसंघ के सहसंयोजक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि डीएम और एसएसपी से मुलाकात में यह मांग रखी गई है कि किसी भी निर्दोष को शामिल न किया जाए और किसी भी आरोपी को छोड़ा न जाए. 15 दिन का समय अभी पुलिस और प्रशासन को दिया गया है. मेरठ में गुर्जर संगठनों का डेलिगेशन अफसरों से मिला. (Photo Credit: ETV Bharat) वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अधिकारियों की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आने वाले 15 दिन में जांच पूरी करके इस मामले में कार्रवाई भी हो जाएगी. जांच पड़ताल की जा रही है और अगर नहीं होगी तो मिल बैठकर इसमें हल निकालेंगे. आश्वासन दिया है कि भले समय लगे लेकिन निष्पक्ष जांच की जाएगी.