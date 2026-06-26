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70 लाख की ठगी के आरोप में लखनऊ से महिला गिरफ्तार; 25 हजार का इनाम था घोषित, मेरठ पुलिस ने की कार्रवाई

मेरठ : मेरठ पुलिस को शुक्रवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. नौकरी लगवाने के नाम पर 70 लाख रुपये की ठगी के आरोप में मेरठ पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी महिला को लखनऊ के चारबाग स्टेशन से गिरफ्तार करने का दावा किया है. आरोपी महिला पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि महिला दो वर्ष से वांछित चल रही थी. उन्होंने बताया कि थाना टीपीनगर पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम के द्वारा सुमन मिश्रा को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, टीपीनगर थाना पुलिस और सर्विलांस सेल ने महिला को गिरफ्तार किया गया है, जो बीते दो साल से फरार चल रही थी. आरोप है कि महिला ने नौकरी लगवाने के नाम पर 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी लोगों के साथ की थी. पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम रखा हुआ था.