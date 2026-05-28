ETV Bharat / state

गंगा एक्सप्रेस-वे पर रीलबाजों ने की स्टंटबाजी, चार गिरफ्तार, पुलिस के सामने कान पकड़कर बोले- माफ कर दें

पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Meerut Police )