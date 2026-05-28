गंगा एक्सप्रेस-वे पर रीलबाजों ने की स्टंटबाजी, चार गिरफ्तार, पुलिस के सामने कान पकड़कर बोले- माफ कर दें
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार गाड़ियों को बरामद कर सीज कर दिया है. अन्य की तलाश की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 9:40 PM IST
मेरठ : खरखौदा क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे पर बुधवार को थार और स्कॉर्पियो सवार युवकों ने रील बनाने के लिए खतरनाक स्टंट किया. करीब 10 गाड़ियों ने बीच सड़क जमकर गदर काटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामले में गुरुवार को पुलिस ने सख्त एक्शन लिया. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से चार वाहन भी बरामद किए गए हैं. अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.
गंगा एक्सप्रेस-वे पर 10 से ज्यादा वाहनों के साथ स्टंट करने और रॉन्ग साइड से गाड़ी दौड़ाते हुए टोल प्लाजा पर रील बनाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. गिरफ्तारी के बाद आरोपी युवक हाथ जोड़े पुलिस के सामने नतमस्तक नजर आए. कान पकड़कर पुलिस से माफी मांगते रहे.
एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया, एक्सप्रेस-वे पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा करीब 200 मीटर तक वाहनों को लापरवाही एवं खतरनाक तरीके से चलाते हुए फोटो एवं वीडियो बनायी गयी थी. टोल प्लाजा पर कर्मियों से अभद्रता करते हुए टोल देने से भी मना कर दिया था.
गंगा एक्सेप्रेस-वे के खड़खड़ी टोल प्लाजा के प्रोजेक्ट मैनेजर अमित केतकर की तहरीर पर खरखौदा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए तीन टीमों का गठन किया. सीसीटीवी फुटेज से गाडियों की पहचान की गई. जिससे स्टंट करने वालों को पकड़ा गया.
गिरफ्तार किए गए युवकों में तनिष्क पुत्र सुन्दर भडाना निवासी जुर्रानपुर थाना लोहियानगर, मेरठ, हर्ष पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी भोपाल बिहार गढ़ रोड थाना भावनपुर मेरठ, युवराज पुत्र धीरेन्द्र पाल निवासी चंदपा थाना खरखोदा मेरठ और विक्रान्त पुत्र सुन्दर निवासी धनौटा थाना खरखोदा मेरठ है. अभियुक्तों के कब्जे से
महिन्द्रा स्कॉर्पियो सफेद (UP15 EC 1616), थार ब्लैक (UP15 EX 3358), हुंडई वर्ना लाल (DL 05 CP 2052), स्कॉर्पियो ब्लैक (UP15 FF 1515) को सीज किया गया है.
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