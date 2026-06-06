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मेरठ में फर्जी पुलिस कर्मी दे रहा था असली को चकमा, ऐसे दबोचा गया

चेकिंग के दौरान रौंब जमाकर चकमा देने की फिराक में था, खुल गई पोल.

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मेरठ में फर्जी पुलिस कर्मी दे रहा था असली को चकमा, ऐसे दबोचा गया (meerut police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 11:40 AM IST

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मेरठ: शहर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने फर्जी पुलिस कर्मी असली पुलिस वालों पर रौंब जमाकर चकमा देने की फिराक में था. जब पुलिस कर्मियों को उस पर शक हुआ टो उसकी असलियत खुलकर सामने आ गई.


जानकारी के मुताबिक मेरठ के किठोर थाना क्षेत्र के मवाना तिराहे पर पुलिस ने चेंकिंग अभियान चलाया था. इस बीच संदिग्ध वाहन को पुलिस ने रुकने का इशारा किया. उस कार में सवार व्यक्ति ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर पुलिस कर्मियों को हड़काने की कोशिश की. कुछ पल के लिए पुलिस कर्मी सहम गए, लेकिन अगले ही पल जब कार सवार बड़बड़ाने लगा तो पुलिस कर्मियों को उस पर संदेह हुआ.


उन्होंने उससे आईडी कार्ड मांगा जिस पर उसने वर्दी में अपने फोटो मोबाइल पर दिखाए. इस पर पुलिसकर्मी भी आईकार्ड की जिद करने लगे. बात नोकझोंक तक पहुंच गई. जब सख्ती दिखाई गई तो वह सहम गया. तलाशी के दौरान कार से एक पुलिस की पी-कैप भी मिली. उत्तर प्रदेश पुलिस का फर्जी परिचय पत्र भी उसके पास से बरामद हुआ.



एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि पकड़ा गया युवक पहले पुलिस कर्मियों से आनाकानी कर रहा था लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो सारा सच सामने आ गया. उसने अपना नाम अमित बताया. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. अमित गांव अमीनाबाद उर्फ बड़ागांव का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक वह फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को भ्रमित करता था.


एसपी देहात अभिजीत के मुताबिक पकड़ा गया शख्स अमित पुलिस के किसी भी विभाग में नहीं है. वह पुलिसकर्मी बनकर चेकिंग एवं टोल आदि स्थानों पर भी रौब जमाकर अवैध धन वसूली करता था. अपनी कार पर भी उसने पुलिस स्टिकर लगाया हुआ था. उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. उसके कब्जे से एक कार भी बरामद की गई है.

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