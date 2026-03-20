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मेरठ पुलिस ने नाइजीरियाई नागरिक को किया गिरफ्तार; करोड़ों की साइबर ठगी में है लिप्त

मेरठ पुलिस ने नाइजीरियाई नागरिक को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: थाना टीपी नगर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर धोखाधड़ी करने वाले नाइजीरियाई मूल के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया आरोपी विभिन्न राज्यों में ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था. सबूत मिटाने के लिए इसने बैंक दस्तावेज जला दिए थे.

साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडेय ने बताया कि ​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर हेल्प डेस्क और टीपी नगर पुलिस ने सटीक सूचना पर सैफु मयाना उमर निवासी केब्बी स्टेट, नाइजीरिया को सुभारतीपुरम् स्थित श्यामजी कृष्णा बॉयज हॉस्टल से हिरासत में लिया.

अपराध करने का तरीका: ​पुलिस पूछताछ और जांच में सामने आया कि आरोपी अपने केनरा बैंक खाते का उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों से धोखाधड़ी कर जुटाए गए पैसों को मंगाने के लिए करता था.

गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अपने बैंक खाते से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जला दिया था. आरोपी के खिलाफ तेलंगाना, तमिलनाडु और साइबराबाद में पहले से ही साइबर ठगी की गंभीर शिकायतें दर्ज हैं.