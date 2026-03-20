ETV Bharat / state

मेरठ पुलिस ने नाइजीरियाई नागरिक को किया गिरफ्तार; करोड़ों की साइबर ठगी में है लिप्त

साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडेय ने बताया कि ​गिरफ्तार आरोपी से उसके नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है.

मेरठ पुलिस ने नाइजीरियाई नागरिक को किया गिरफ्तार.
मेरठ पुलिस ने नाइजीरियाई नागरिक को किया गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: थाना टीपी नगर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर धोखाधड़ी करने वाले नाइजीरियाई मूल के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया आरोपी विभिन्न राज्यों में ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था. सबूत मिटाने के लिए इसने बैंक दस्तावेज जला दिए थे.

साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडेय ने बताया कि ​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर हेल्प डेस्क और टीपी नगर पुलिस ने सटीक सूचना पर सैफु मयाना उमर निवासी केब्बी स्टेट, नाइजीरिया को सुभारतीपुरम् स्थित श्यामजी कृष्णा बॉयज हॉस्टल से हिरासत में लिया.

अपराध करने का तरीका: ​पुलिस पूछताछ और जांच में सामने आया कि आरोपी अपने केनरा बैंक खाते का उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों से धोखाधड़ी कर जुटाए गए पैसों को मंगाने के लिए करता था.

गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अपने बैंक खाते से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जला दिया था. आरोपी के खिलाफ तेलंगाना, तमिलनाडु और साइबराबाद में पहले से ही साइबर ठगी की गंभीर शिकायतें दर्ज हैं.

पुलिस ने आरोपी के पास से साइबर अपराध में प्रयुक्त होने वाले कई उपकरण और दस्तावेज बरामद किए हैं. इसके पास से एक लैपटॉप, दो मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ATM कार्ड, दो बैंक पासबुक, एक पासपोर्ट और यूनियन बैंक की चेक बुक बरामद की गई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

LIU और IB की टीमें भी आरोपी से विदेशी कनेक्शन और नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ कर रही हैं. इस सफलता में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडेय, प्रभारी साइबर हेल्प डेस्क कमल कुमार, नितिन कुमार, आकाश पंवार और उनकी टीम की मुख्य भूमिका रही.

यह भी पढ़ें: संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू; वृंदावन के मंदिरों में किए दर्शन-पूजन

TAGGED:

मेरठ सुभारती हॉस्टल से गिरफ्तारी
MEERUT POLICE ARRESTED A NIGERIAN
NIGERIAN NATIONAL CYBER FRAUD
MEERUT POLICE CYBER FRAUD CASE
MEERUT POLICE LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.