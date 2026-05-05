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मेरठ में 'ऑपरेशन क्लीन'; पुलिस ने भूमिया पुल पर अवैध मीट मंडी बंद कराई, 24 दुकानदारों पर FIR दर्ज

मेरठ में मंगलवार को पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त अभियान चलाकर भूमिया माता मंदिर के पास स्थित अवैध मीट मंडी को बंद करा दिया.

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सड़क पर अतिक्रमण और अवैध मीट कटान करने वालों को जेल भेजने की चेतावनी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 10:30 PM IST

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मेरठ: मेरठ जनपद में कानून व्यवस्था और जनस्वास्थ्य को लेकर योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का असर मंगलवार को सड़कों पर दिखाई दिया. पुलिस, नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया.

यहां अवैध मीट कारोबारियों के खिलाफ मंगलवार को एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने लिसाड़ी गेट से लेकर माधवपुरम तक 'क्लीन स्वीप' अभियान चलाया.

एसपी यातायात राजेश कुमार श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat)

अवैध मीट बेचने वालों पर एक्शन: प्रभावी कार्रवाई भूमिया माता मंदिर के पास देखने को मिली. लंबे समय से स्थानीय नागरिक मंदिर के पास अवैध रूप से चल रही मीट मंडी की शिकायतें कर रहे थे. प्रशासन ने इस अवैध मीट मंडी को पूरी तरह बंद करा दिया है. टीम में फूड सेफ्टी अधिकारी, सैनिटेशन इंस्पेक्टर और कई थानों के प्रभारियों ने मौके पर मौजूद थे.

मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई: निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश दुकानदार फूड सेफ्टी एक्ट के मूलभूत मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे थे. प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए दो दर्जन से अधिक दुकानों के विरुद्ध समन्वित कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया. दोषी दुकानदारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 290 एवं 292 के तहत विधिक कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा किए गए. अवैध रूप से मीट बेचने और गंदगी फैलाने वालों को भविष्य में सीधे जेल भेजने की सख्त चेतावनी दी गई है.

भूमिया पुल से माधवपुरम तक हड़कंप: एसपी यातायात राजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जनस्वास्थ्य और स्वच्छता से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. कानून का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा और यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा. नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर चलाया गया यह 'ऑपरेशन क्लीन' सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए समर्पित था. यदि आगे भी कोई सड़क पर अतिक्रमण या अवैध निर्माण करेगा, तो उस पर पहले से भी अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जनता से सहयोग की अपील: प्रशासन ने मेरठ वासियों से अपील की है कि वे खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति सदैव जागरूक रहें. नागरिकों से कहा गया है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मीट का कटान या उसकी बिक्री हो रही है, तो उसकी सूचना तत्काल दें. सूचना पुलिस या नगर निगम को दी जा सकती है ताकि शहर की स्वच्छता और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखा जा सके.

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