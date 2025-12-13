ETV Bharat / state

मेरठ में 13 साल की बच्ची को 6 साल बाद मिला इंसाफ; कोर्ट ने अपहरण-दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल कैद की सजा

मामला मार्च 2019 का है. मेरठ की पॉक्सो अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कैद की सजा. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
मेरठ: यूपी के मेरठ जनपद में एक 13 साल की बच्ची को पॉक्सो कोर्ट से 6 साल बाद इंसाफ मिला है. बच्ची का 2019 में अपहरण करके दुष्कर्म किया गया था. इस मामले में मेरठ की पॉक्सो अदालत ने दोषी अभियुक्त को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

किशोरी के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने अपहरण करके दुष्कर्म किया था. वादी के अधिवक्ता आनंद कश्यप और सरकारी वकील नरेंद्र चौहान के मुताबिक बच्ची के परिजनों की तहरीर पर ब्रह्मपुरी थाने में 25 मार्च 2019 में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था.

अभियुक्त हर्ष वर्मा पुत्र गोपाल वर्मा इन्द्रानगर प्रथम थाना ब्रहमपुरी का रहने वाला था. उस पर आरोप था कि वह बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया था. अधिवक्ता आनंद कश्यप ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया था. जब किशोरी को बरामद करके उसके बयान दर्ज किये गए तो पीड़िता ने दुष्कर्म का आरोप भी लगाया था.

तब मेडिकल रिपोर्ट समेत तमाम साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म की धाराएं इस मामले में बढ़ाई थीं. फिर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करके प्रभावी पैरवी की थी. न्यायालय में 7 गवाह भी इस मामले पेश किए गए. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है.

