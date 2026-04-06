मेरठ में टप्पेबाजी; SP सिटी दफ्तर के पास से उचक्कों ने पार कर दिए सर्राफा कारोबारी के 12 लाख रुपये
बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल. कारोबारी ने ई रिक्शा चालक और दो महिलाओं पर शक जताया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 2:17 PM IST
मेरठ : यूपी की 'आपराधिक राजधानी' कहे जाने वाले मेरठ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. आलम यह है कि अपराधी पुलिस की नाक के नीचे वारदात करने से भी नहीं हिचक रहे हैं. देहली गेट थाना क्षेत्र के ताजे मामले में बदमाशों ने एसपी सिटी कार्यालय के चंद कदमों की दूरी पर सर्राफा कारोबारी रुपयों भरा बैग पार कर दिया. बैग में की 12 लाख रुपये थे. इस घटना के बाद बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं.
बताया गया, सहारनपुर देवबंद स्थित 'न्यू गुप्ता ज्वैलर्स' के मालिक अनिल कुमार गुप्ता सोमवार को मेरठ के सराफा बाजार में खरीदारी करने पहुंचे थे. अनिल गुप्ता के पास एक बैग था. जिसमें नगदी थी. उन्होंने अपनी कार घंटाघर स्थित टाउनहॉल में चौधरी मल्टीलेवल पार्किंग में खड़ी की और वहां से अपने साथी हरिओम के साथ ई-रिक्शा में सवार हुए. रास्ते में ई-रिक्शा चालक ने दो महिलाओं और एक बच्चे को बैठाया. इसी दौरान महिलाओं ने शातिर तरीके से बैग की चेन खोलकर रुपयों से भरी थैली पार कर दी.
अनित गुप्ता के अनुसार ई-रिक्शा चालक ने उन्हें 'सुपर पैकर्स' की दुकान के बाहर उतारा और तेजी से निकल गया. इसके बाद बाजार की गली में एक पॉलिश वाली दुकान पर पेमेंट निकालने के लिए बैग खोला तो 12 लाख रुपयों वाली थैली गायब था. इसके बाद ई-रिक्शा की तलाश में निकले, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया. इसके बाद अनिल गुप्ता बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल और महामंत्री विजय आनंद को मौके पर बुलाया. घटना की सूचना मिलते ही सराफा बाजार में हड़कंप मच गया. इसके बाद तमाम सराफा कारोबारी देहली गेट थाने पहुंचे और तहरीर दी. अनिल गुप्ता का दावा है कि ई-रिक्शा चालक और महिलाएं आपस में मिले हुए थे.
बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद ने कहा कि यह घटना अत्यंत चिंताजनक है. सराफा बाजार जैसे संवेदनशील इलाके और एसपी सिटी कार्यालय के पास दिनदहाड़े इस तरह की वारदात पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खोलता है. पुलिस तत्काल सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर रिकवरी करे. वहीं देहली गेट थाना प्रभारी अतुल कुमार ने बताया कि सराफा कारोबारी से तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी गई है. बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही चोरी के मामले का खुलासा किया जाएगा.
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