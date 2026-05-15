ETV Bharat / state

काम की खबर; पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने शुरू किया Smart Meter की समस्याओं का समाधान

मेरठ : स्मार्ट मीटर से संबंधित समस्याओं को लेकर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम शुक्रवार से मेगा शिविर का आयोजन करेगा. शिविर में PVVNL के दायरे में आने वाले सभी 14 जिलों के प्रत्येक अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर से संबंधित समस्याओं का निवारण किया जाएगा. पश्चिमी अंचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी रवीश गुप्ता ने सभी 14 जिलों में विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं.



PVVNL के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि शिविरों के आयोजन के बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं. मेरठ समेत बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और रामपुर जिले जिलों के उपभोक्ता अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं. उपभोक्ताओं की समस्याएं शिविर में मौके पर ही अधिकारी निस्तारित करेंगे. 30 जून तक स्मार्ट मीटर से संबंधित यदि कोई भी शिकायत है तो उपभोक्ता सीधे अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंच सकते हैं. विद्युत निगम के अधिकारी समस्यायों का समाधान करेंगे.

मेरठ में शुक्रवार से एक्सईएन कॉमर्शियल प्रथम सौरभ मंगला, एक्सईएन कॉमर्शियल द्वितीय महेश कुमार के दफ्तर परिसर में भी मेगा कैंप लगेगा. साथ ही 14 जिलों में मेगा शिविरों के माध्यम से 30 जून तक लगातार अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर उपभोक्ताओं की समस्याएं दर्ज की जाएंगी. एमडी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है वे अपना नंबर भी शीघ्र अपडेट करा लें, जिससे उन्हें समय से विद्युत बिल मिल सकें.



