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पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम: फिर से पोस्ट पेड मीटर ? नहीं चला प्रीपेड मीटर !

मेरठ : स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लगातार विरोध के बाद अब पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के दायरे में आने वाले 14 जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जाएगा. अब हर महीने की 10 तारीख को बिल जेनरेट होकर उपभोक्ताओं को अलग अलग माध्यम से मिल जाएगा.







पोस्ट पेड प्रणाली से मई महीने की विद्युत खपत का बिल जून में जारी किया जाएगा. इसको लेकर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी रवीश गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में PVVNL के डिस्कॉम के जो 14 जिले हैं. उनमें जो प्रीपेड मीटर हैं उनको अब पोस्टपेड में बदला जा रहा है. इसकी प्रक्रिया को लेकर अहम बैठक आयोजित की जा चुकी है. पोस्टपेड प्रणाली से मई महीने की विद्युत खपत का बिल जून में जारी किया जाएगा.





एमडी रवीश गुप्ता ने बताया कि बिजली बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख को जारी होगा. स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए 15 मई से 30 जून तक विशेष कैंप लगाए जाने का निर्णय लिया गया है. बिल के विषय में एसएमएस और व्हाट्एप के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगें. साथ ही विद्युत हैल्पलाइन नंबर 1912 पर भी विशेष व्यवस्था रहेगी. घरेलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के बकाया भुगतान में किस्त की सुविधा दी जाएगी.



एमडी रवीश गुप्ता के अनुसार जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, अथवा गलत दर्ज है. ऐसे उपभोक्ता शीघ्र से शीघ्र अपना सही मोबाइल नंबर अपडेट करा लें. जिससे समय पर उन्हें बिजली बिल प्राप्त हो सके. जिन उपभोक्ताओं के मीटर्स की आटोमेटिक रीडिंग किसी कारण से मिल नहीं सकेगी. वहां मैन्यूअल रीडिंग के माध्यम से भी बिल जारी किए जाएंगे.





एमडी रवीश गुप्ता ने बताया कि पश्चिमी अंचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्काउंट के दायरे में आने वाले सहारनपुर से नोएडा और इधर मुरादाबाद तक 14 जिलों के उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है. उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्एप, चैटबोट नम्बर 7859804803 जारी किया गया है. जिसके माध्यम से सभी उपभोक्ता अपना बिल प्राप्त कर सकेंगे.